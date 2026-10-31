El Frente Polisario celebra el veto de Rusia al plan de EEUU para el Sáhara y exige que España asuma su responsabilidad histórica como “potencia administradora”

El Frente Polisario celebra el veto de Rusia al plan estadounidense para el Sáhara Occidental (Europa Press)

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Giro histórico en el Sáhara Occidental. Rusia ha usado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para tumbar el plan estadounidense que favorece el dominio marroquí. La decisión supone terminar con la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Moscú argumenta que el texto puesto sobre la mesa amenazaba con revertir todo el proceso de paz.

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, ha facilitado a Infobae la primera postura de la institución. El mensaje es claro: recordar que cualquier solución pasa de forma obligatoria por su pueblo. En este sentido, han recalcado que la única salida real es permitir que los saharauis ejerzan su derecho a la autodeterminación y la independencia, advirtiendo de que cualquier plan impuesto está abocado al fracaso.

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Rusia veta en la ONU la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental (Manuel Elias / Xinhua News / Europa Press)

El Frente Polisario exige que España asuma responsabilidades en el Sáhara Occidental

Aprovechando la convocatoria electoral, el representante ha lanzado una exigencia al nuevo Gobierno que surgirá el 29-N. Le pide que asuma su responsabilidad histórica con el Sáhara, derivada “de su condición de potencia administradora del territorio”. Desde la delegación ven urgente que España se implique para que los saharauis puedan decidir su futuro en libertad, algo que, desde los años 60, exige la ONU al Estado español. En 2022, Pedro Sánchez cambió la postura oficial española sobre el Sáhara Occidental para aceptar el plan marroquí como la solución “más factible” y “base de las negociaciones”. Todo apuntaba a que el texto propuesto por EEUU y apoyado por el régimen de Mohamed VI saldría adelante, pero Rusia ha parado el proceso.

El comunicado, firmado por el propio Arabi, sostiene que cualquier solución al conflicto es “indisociable del pueblo del Sáhara Occidental”. El documento añade que toda propuesta impuesta sin contemplar ese requisito quedará descartada como solución definitiva. Arabi calificó de “impostergable” que Madrid adopte un papel activo que, “sobre la base del Derecho Internacional, permita al pueblo del Sáhara Occidental ejercer de manera efectiva su legítimo derecho a la autodeterminación”. El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui reconocido por la ONU, reiteró además su disposición a acatar cualquier decisión sobre el futuro del territorio, con una condición expresa: que sea “tomada libremente por el pueblo del Sáhara Occidental”, sin imposiciones externas.

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Rusia veta en la ONU la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Rusia sostiene que la propuesta estadounidense podría haber “revertido todo el proceso” de paz

Rusia defiende su decisión en el Consejo de Seguridad con el argumento de que la resolución bloqueada “podría haber revertido todo el proceso de resolución de las cuestiones relativas al Sáhara Occidental”. Con ese veto, el mandato de la MINURSO queda sin prórroga aprobada, lo que deja un vacío en la supervisión internacional sobre el territorio en disputa.

El texto bloqueado por Rusia había sido presentado por Estados Unidos, obtuvo 11 votos a favor y planteaba algo más que una simple prórroga: convertir el plan de autonomía marroquí en la única base de negociación y cambiar el nombre de la misión de MINURSO a MINUSO, eliminando la letra “R” de referéndum. Tras ese veto, Rusia presentó a su vez una contrapropuesta de prórroga técnica, que fue rechazada por el veto de Estados Unidos.

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Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, defendió en un comunicado oficial la decisión de su país al sostener que “las modalidades finales para un arreglo deben ser aceptables tanto para Marruecos como para el Frente Polisario” y que “los intentos de imponer soluciones unilaterales (...) no conducirán a nada”. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, respondió que la resolución bloqueada “habría puesto al Sáhara Occidental en una senda real hacia la paz”.

Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, analiza el cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Omar, agradeció el veto ruso al considerar que el texto estadounidense “habría socavado el libre ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia”. Omar celebró la jornada, considerada “un día histórico para el pueblo saharaui”. Para el Frente Polisario, el texto impulsado por Washington se apartaba de los principios del derecho internacional al despojar al conflicto de su carácter de disputa por descolonización, lo que habría legitimado la “ocupación ilegal” marroquí y sentado “un peligroso precedente para la paz y la seguridad a nivel regional e internacional”.

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También Rabat celebra, en un comunicado, que no se renueve MINURSO. Marruecos ve en ello “un avance de gran envergadura y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas”. El comunicado añade que “se espera que la presencia de la misión en las provincias meridionales del Reino, en particular su personal, vehículos, equipos y símbolos, cese en los próximos días”.