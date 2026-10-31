España

El Frente Polisario celebra el veto de Rusia al plan de EEUU para el Sáhara y exige que España asuma su responsabilidad histórica como “potencia administradora”

Moscú sostiene que este plan podría haber “revertido todo el proceso” de paz al tratarse de una solución unilateral. Mientras el Frente Polisario celebra la jornada como un “día histórico” para el pueblo saharaui, Rabat se alegra de que la misión de paz de la ONU vaya a retirarse del territorio

El Frente Polisario celebra el veto de Rusia al plan estadounidense para el Sáhara Occidental (Europa Press)
El Frente Polisario celebra el veto de Rusia al plan estadounidense para el Sáhara Occidental (Europa Press)
Guardar

Giro histórico en el Sáhara Occidental. Rusia ha usado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para tumbar el plan estadounidense que favorece el dominio marroquí. La decisión supone terminar con la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Moscú argumenta que el texto puesto sobre la mesa amenazaba con revertir todo el proceso de paz.

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, ha facilitado a Infobae la primera postura de la institución. El mensaje es claro: recordar que cualquier solución pasa de forma obligatoria por su pueblo. En este sentido, han recalcado que la única salida real es permitir que los saharauis ejerzan su derecho a la autodeterminación y la independencia, advirtiendo de que cualquier plan impuesto está abocado al fracaso.

PUBLICIDAD

Rusia veta en la ONU la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental (Manuel Elias / Xinhua News / Europa Press)
Rusia veta en la ONU la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental (Manuel Elias / Xinhua News / Europa Press)

El Frente Polisario exige que España asuma responsabilidades en el Sáhara Occidental

Aprovechando la convocatoria electoral, el representante ha lanzado una exigencia al nuevo Gobierno que surgirá el 29-N. Le pide que asuma su responsabilidad histórica con el Sáhara, derivada “de su condición de potencia administradora del territorio”. Desde la delegación ven urgente que España se implique para que los saharauis puedan decidir su futuro en libertad, algo que, desde los años 60, exige la ONU al Estado español. En 2022, Pedro Sánchez cambió la postura oficial española sobre el Sáhara Occidental para aceptar el plan marroquí como la solución “más factible” y “base de las negociaciones”. Todo apuntaba a que el texto propuesto por EEUU y apoyado por el régimen de Mohamed VI saldría adelante, pero Rusia ha parado el proceso.

El comunicado, firmado por el propio Arabi, sostiene que cualquier solución al conflicto es “indisociable del pueblo del Sáhara Occidental”. El documento añade que toda propuesta impuesta sin contemplar ese requisito quedará descartada como solución definitiva. Arabi calificó de “impostergable” que Madrid adopte un papel activo que, “sobre la base del Derecho Internacional, permita al pueblo del Sáhara Occidental ejercer de manera efectiva su legítimo derecho a la autodeterminación”. El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui reconocido por la ONU, reiteró además su disposición a acatar cualquier decisión sobre el futuro del territorio, con una condición expresa: que sea “tomada libremente por el pueblo del Sáhara Occidental”, sin imposiciones externas.

PUBLICIDAD

Rusia veta en la ONU la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Rusia veta en la ONU la propuesta de resolución de EEUU para el Sáhara Occidental (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Rusia sostiene que la propuesta estadounidense podría haber “revertido todo el proceso” de paz

Rusia defiende su decisión en el Consejo de Seguridad con el argumento de que la resolución bloqueada “podría haber revertido todo el proceso de resolución de las cuestiones relativas al Sáhara Occidental”. Con ese veto, el mandato de la MINURSO queda sin prórroga aprobada, lo que deja un vacío en la supervisión internacional sobre el territorio en disputa.

El texto bloqueado por Rusia había sido presentado por Estados Unidos, obtuvo 11 votos a favor y planteaba algo más que una simple prórroga: convertir el plan de autonomía marroquí en la única base de negociación y cambiar el nombre de la misión de MINURSO a MINUSO, eliminando la letra “R” de referéndum. Tras ese veto, Rusia presentó a su vez una contrapropuesta de prórroga técnica, que fue rechazada por el veto de Estados Unidos.

Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, defendió en un comunicado oficial la decisión de su país al sostener que “las modalidades finales para un arreglo deben ser aceptables tanto para Marruecos como para el Frente Polisario” y que “los intentos de imponer soluciones unilaterales (...) no conducirán a nada”. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, respondió que la resolución bloqueada “habría puesto al Sáhara Occidental en una senda real hacia la paz”.

Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, analiza el cambio de postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Omar, agradeció el veto ruso al considerar que el texto estadounidense “habría socavado el libre ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia”. Omar celebró la jornada, considerada “un día histórico para el pueblo saharaui”. Para el Frente Polisario, el texto impulsado por Washington se apartaba de los principios del derecho internacional al despojar al conflicto de su carácter de disputa por descolonización, lo que habría legitimado la “ocupación ilegal” marroquí y sentado “un peligroso precedente para la paz y la seguridad a nivel regional e internacional”.

También Rabat celebra, en un comunicado, que no se renueve MINURSO. Marruecos ve en ello “un avance de gran envergadura y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas”. El comunicado añade que “se espera que la presencia de la misión en las provincias meridionales del Reino, en particular su personal, vehículos, equipos y símbolos, cese en los próximos días”.

Temas Relacionados

RusiaONUNaciones UnidasMarruecosSáhara OccidentalEEUUEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

La experta explica por qué aplazar constantemente nuestros objetivos puede acabar afectando a nuestra seguridad personal

Silvia Severino, psicóloga: “Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, debilitas la confianza que tienes en ti mismo”

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP pide a Sánchez que la tragedia tenga “consecuencias” y a Puente que no busque “una cabeza de turco”

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Tras más de una hora de rescate y arrastrándose por el tren volcado, Salvador y sus compañeros lograron evacuar a la joven sevillana

Un guardia civil narra cómo fue el rescate de Almudena, la superviviente del vagón 8 del accidente ferroviario de Toledo: “Le agarramos la mano y ya no la soltamos”

Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”

La comunicadora ha dedicado una emotiva publicación en redes sociales para agradecer a sus compañeros de la cadena antes de empezar una nueva etapa

Sarah Santaolalla se despide de RTVE y ficha por La Séptima con su propio programa: “¡Que viva la tele pública y que ojalá nunca entren los lanzallamas!”

La psicología detrás de las “backrooms”: por qué pueden aterrarnos los espacios vacios y monocromáticos

Severance y El resplandor son ejemplos de cómo espacios liminales generan una incomodidad difícil de explicar

La psicología detrás de las “backrooms”: por qué pueden aterrarnos los espacios vacios y monocromáticos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos