Amancio Ortega recibe otros 1.617 millones de Inditex: ya suma 3.234 millones de euros en dividendos este año

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, y la fachada de una tienda de Zara en Barcelona (Montaje Infobae con imágenes de Miguel Vidal / Reuters y Europa Press)

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Amancio Ortega recibe este lunes 1.617 millones de euros de Inditex en el segundo pago del dividendo correspondiente al último ejercicio de la compañía. El fundador y primer accionista del grupo textil acumula así 3.234 millones de euros en retribuciones durante este año, frente a los 3.104 millones que ingresó en 2025.

El abono se realiza a través de Pontegadea Inversiones y Partler, las dos sociedades con las que el empresario controla el 59,294% de Inditex. Esa participación equivale a cerca de 1.848 millones de acciones de la compañía.

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La multinacional gallega distribuye hoy 0,875 euros por acción. Es el segundo y último pago del dividendo aprobado para este ejercicio, que asciende a 1,75 euros por título tras aumentar un 4,1% respecto al año anterior.

El primer abono, también de 0,875 euros por acción, tuvo lugar el pasado 4 de mayo. La parte que se entrega este lunes se compone de 0,325 euros correspondientes al dividendo ordinario y otros 0,550 euros con carácter extraordinario.

El reparto supera los 5.454 millones de euros

En total, Inditex reparte más de 5.454 millones de euros entre sus accionistas a lo largo de 2026. La política de remuneración del grupo fija un payout ordinario del 60% del beneficio, al que suma dividendos extraordinarios cuando así lo acuerda el consejo de administración.

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El pago se apoya en los resultados de la empresa durante el último ejercicio. La compañía, propietaria de cadenas como Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, obtuvo un beneficio neto de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más que el año anterior.

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

La participación de Amancio Ortega convierte al empresario en el principal destinatario de la retribución. El fundador del grupo mantiene el control accionarial mediante sus sociedades patrimoniales, que concentran la mayor parte de su posición en el capital de la compañía.

Los fondos recibidos a través de esas firmas nutren la capacidad inversora de Pontegadea, el holding con el que Ortega gestiona una cartera centrada en activos inmobiliarios. La sociedad ha extendido en los últimos años sus inversiones a sectores como las infraestructuras logísticas, los puertos, la energía y las telecomunicaciones.

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Sandra Ortega cobra cerca de 138 millones en el segundo abono

La segunda mayor accionista individual de la empresa es Sandra Ortega, hija del fundador. Su participación alcanza el 5,053% del capital, equivalente a 157,48 millones de acciones.

Con ese paquete accionarial, percibe este lunes alrededor de 138 millones de euros. La cantidad forma parte de los más de 275 millones que recibirá este año por los dividendos de Inditex, una cifra superior a los 264 millones que ingresó en 2025.

El reparto vuelve a situar a la familia Ortega como principal beneficiaria de la retribución al accionista de la multinacional de Arteixo. Entre ambos concentran algo más del 64% de las acciones de la compañía.

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La entrega de este lunes completa el pago previsto para el ejercicio. A partir de ahora, la evolución del dividendo dependerá de los resultados que presente Inditex y de la propuesta de distribución de beneficios que formule su consejo para el próximo año.