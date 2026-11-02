España

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

El real decreto, que se aprobará en Consejo de Ministros este mismo martes, será muy similar al diseñado para las víctimas en el accidente de Adamuz

Pedro Sánchez explica las nuevas medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros para hacer frente al accidente de Urda.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el primer decreto de ayudas a los afectados por el accidente ferroviario en Urda. En una intervención en el Foro ‘World in Progress’, organizado por el grupo Prisa en Barcelona, el líder del Ejecutivo ha insistido en que los investigadores trabajan para esclarecer los hechos de un accidente “que no debería haber ocurrido”. “Nuestra principal obligación es recuperar esta confianza quebrada en la alta velocidad, cuanto antes y cueste lo que cueste”, ha afirmado el presidente.

En este sentido, Sánchez ha sostenido que lo “prioritario” ahora es atender a las víctimas y explica que el real decreto consistirá en cuatro ejes. En concreto, contempla un sistema de indemnizaciones por fallecidos y lesiones, ayudas que doblarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, un procedimiento de incapacidad temporal específico para dar una “cobertura mejorada” y el refuerzo de las oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones de cada residencia de los pasajeros afectados.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro 'World in Progress', en Barcelona.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro 'World in Progress', en Barcelona.

Sánchez no ha concretado las cifras que dotarán este real decreto, pero ha explicado que será muy similar al ya aprobado para las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz el pasado mes de enero.

Aquel paquete fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas. De la cifra destinada entonces para los familiares de cada fallecido, 72.000 euros correspondían a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio.

“Cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos. Una salida pública, servicios de emergencia públicos, servidores públicos. Y esa red nos protege siempre. Por eso nuestra obligación es cuidarla y nunca más debilitarla”, ha añadido.

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Feijóo critica que nadie asuma responsabilidades y demanda una auditoría

Minutos antes de la intervención de Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el Ejecutivo por la negativa a asumir responsabilidades. “Aquí no ha habido ninguna dimisión”, ha criticado en una entrevista en Telecinco, donde ha enumerado otras crisis previas que ha afrontado el ministro de Transportes y otros miembros del Consejo de Ministros.

Feijóo ha señalado que están en una situación crítica porque “hay una pérdida de confianza” en el sistema ferroviario, pero también en el sistema eléctrico, en la protección de las fronteras o en la integridad territorial. “El Gobierno ha abandonado el principio de calidad básica de funcionamiento de los servicios públicos”, ha manifestado.

El líder del PP ha insistido en que es necesario llevar a cabo una auditoría externa en el sistema ferroviario para “saber cual es la situación”, recordando que el Congreso sacó adelante una moción hace uin año que instaba al Gobierno a realizarla.

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