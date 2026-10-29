España

Tarta capuchina, la receta de tarta de yemas que nació en los conventos de las monjas clarisas

Esta tarta se prepara con un bizcocho ligero de yemas con un poco de harina, cocido al baño María y empapado con almíbar para conseguir esa textura húmeda y jugosa tan característica

Receta de tarta de yemas (Magnific)
Receta de tarta de yemas (Magnific)
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La tarta capuchina o tarta de yema es un dulce tradicional de la repostería conventual española, además de una de las tartas más populares en las confiterías y pastelerías de toda la vida. Esta tarta presenta un característico color amarillo intenso debido a su ingrediente protagonista, las yemas. Además, suele identificarse con una capa de azúcar glas en forma de rejilla, un aspecto que la identifica y forma parte de su esencia. Su sabor es dulce y suave, con una textura tierna, jugosa y ligeramente húmeda.

El origen de esta tarta está vinculado a los conventos de clausura de las monjas capuchinas, pertenecientes a la Orden de las Clarisas. La yema es el ingrediente básico de este tipo de dulces, especialmente los de las Clarisas, con postres como los tocinos de cielo o las yemas. El motivo es que antaño existía la tradición de donar una docena de huevos a la Orden para asegurar el buen tiempo en las bodas, evitando así la desgracia de un día lluvioso que trajera mala suerte a los novios.

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Receta de tarta capuchina

La tarta capuchina se prepara con un bizcocho ligero de huevo y harina, cocido al baño María y empapado con almíbar. Después se cubre con una crema de yemas, azúcar glas y un acabado de rombos ligeramente tostados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 15 horas y 20 minutos, aproximadamente.
    • Preparación activa: 45 minutos.
    • Cocción: 30-35 minutos.
    • Reposo y enfriado: 14 horas.

Ingredientes

  • 1 huevo grande
  • 14 yemas de huevo
  • 40 gramos de harina
  • 320 gramos de azúcar
  • Agua, la cantidad necesaria para preparar los almíbares
  • Mantequilla, para engrasar el molde
  • Azúcar glas, para cubrir y decorar la tarta

Cómo hacer tarta capuchina, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 150 ºC.
  2. Bate el huevo entero con 8 yemas durante 6 o 7 minutos con unas varillas eléctricas.
  3. La mezcla debe aumentar de volumen y quedar firme.
  4. Tamiza la harina e incorpórala poco a poco. Mezcla con movimientos suaves hasta que no queden restos secos.
  5. Engrasa un molde de tarta con mantequilla. Vierte la masa en su interior.
  6. Coloca el molde dentro de otro recipiente con agua caliente. Cuece el bizcocho al baño María durante 20 o 25 minutos.
  7. Retira el molde del horno y deja que el bizcocho se enfríe por completo.
  8. Para preparar el primer almíbar, pon 200 gramos de azúcar en un cazo. Añade agua hasta cubrirla justo.
  9. Cuece a fuego suave durante 3 o 5 minutos, hasta obtener un almíbar espeso.
  10. Sin desmoldar el bizcocho, pínchalo muchas veces con un palillo. Este paso permite que el almíbar penetre en el interior.
  11. Vierte el almíbar poco a poco sobre toda la superficie. No lo añadas de golpe para evitar que se acumule en una sola zona.
  12. Guarda el bizcocho en la nevera durante 12 horas.
  13. Para preparar la crema, coloca los 120 gramos de azúcar restantes en un cazo. Cúbrelos justo con agua.
  14. Cuece el almíbar durante 5 o 7 minutos. Retíralo y espera hasta que se temple.
  15. Bate las 6 yemas restantes durante 3 o 4 minutos, hasta que queden esponjosas.
  16. Añade el almíbar en forma de hilo fino mientras sigues batiendo. Incorpóralo lentamente para que la crema quede lisa y no se corte.
  17. Extiende la crema de yemas sobre el bizcocho empapado.
  18. Espolvorea toda la superficie con azúcar glas.
  19. Marca unos rombos con el extremo de una cucharilla. Repasa las líneas con un cuchillo de hoja larga.
  20. Calienta la parte roma del cuchillo y quema suavemente las líneas de los rombos. El cuchillo debe estar caliente, pero no debe tocar la crema con demasiada presión.
  21. Deja la tarta en la nevera durante 2 horas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

  • Calorías: 285 kcal.
  • Proteínas: 12 gramos.
  • Grasas: 9 gramos.
  • Hidratos de carbono: 44 gramos.
  • Azúcares: 40 gramos, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la tarta capuchina en la nevera, bien cubierta, durante 2 o 3 días.

Por su contenido en huevo y crema, no debe permanecer a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Sácala de la nevera unos 10 minutos antes de servirla para que recupere una textura más agradable.

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