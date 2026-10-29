Tarta capuchina, la receta de tarta de yemas que nació en los conventos de las monjas clarisas

La tarta capuchina o tarta de yema es un dulce tradicional de la repostería conventual española, además de una de las tartas más populares en las confiterías y pastelerías de toda la vida. Esta tarta presenta un característico color amarillo intenso debido a su ingrediente protagonista, las yemas. Además, suele identificarse con una capa de azúcar glas en forma de rejilla, un aspecto que la identifica y forma parte de su esencia. Su sabor es dulce y suave, con una textura tierna, jugosa y ligeramente húmeda.
El origen de esta tarta está vinculado a los conventos de clausura de las monjas capuchinas, pertenecientes a la Orden de las Clarisas. La yema es el ingrediente básico de este tipo de dulces, especialmente los de las Clarisas, con postres como los tocinos de cielo o las yemas. El motivo es que antaño existía la tradición de donar una docena de huevos a la Orden para asegurar el buen tiempo en las bodas, evitando así la desgracia de un día lluvioso que trajera mala suerte a los novios.
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Receta de tarta capuchina
La tarta capuchina se prepara con un bizcocho ligero de huevo y harina, cocido al baño María y empapado con almíbar. Después se cubre con una crema de yemas, azúcar glas y un acabado de rombos ligeramente tostados.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 15 horas y 20 minutos, aproximadamente.
- Preparación activa: 45 minutos.
- Cocción: 30-35 minutos.
- Reposo y enfriado: 14 horas.
Ingredientes
- 1 huevo grande
- 14 yemas de huevo
- 40 gramos de harina
- 320 gramos de azúcar
- Agua, la cantidad necesaria para preparar los almíbares
- Mantequilla, para engrasar el molde
- Azúcar glas, para cubrir y decorar la tarta
Cómo hacer tarta capuchina, paso a paso
- Precalienta el horno a 150 ºC.
- Bate el huevo entero con 8 yemas durante 6 o 7 minutos con unas varillas eléctricas.
- La mezcla debe aumentar de volumen y quedar firme.
- Tamiza la harina e incorpórala poco a poco. Mezcla con movimientos suaves hasta que no queden restos secos.
- Engrasa un molde de tarta con mantequilla. Vierte la masa en su interior.
- Coloca el molde dentro de otro recipiente con agua caliente. Cuece el bizcocho al baño María durante 20 o 25 minutos.
- Retira el molde del horno y deja que el bizcocho se enfríe por completo.
- Para preparar el primer almíbar, pon 200 gramos de azúcar en un cazo. Añade agua hasta cubrirla justo.
- Cuece a fuego suave durante 3 o 5 minutos, hasta obtener un almíbar espeso.
- Sin desmoldar el bizcocho, pínchalo muchas veces con un palillo. Este paso permite que el almíbar penetre en el interior.
- Vierte el almíbar poco a poco sobre toda la superficie. No lo añadas de golpe para evitar que se acumule en una sola zona.
- Guarda el bizcocho en la nevera durante 12 horas.
- Para preparar la crema, coloca los 120 gramos de azúcar restantes en un cazo. Cúbrelos justo con agua.
- Cuece el almíbar durante 5 o 7 minutos. Retíralo y espera hasta que se temple.
- Bate las 6 yemas restantes durante 3 o 4 minutos, hasta que queden esponjosas.
- Añade el almíbar en forma de hilo fino mientras sigues batiendo. Incorpóralo lentamente para que la crema quede lisa y no se corte.
- Extiende la crema de yemas sobre el bizcocho empapado.
- Espolvorea toda la superficie con azúcar glas.
- Marca unos rombos con el extremo de una cucharilla. Repasa las líneas con un cuchillo de hoja larga.
- Calienta la parte roma del cuchillo y quema suavemente las líneas de los rombos. El cuchillo debe estar caliente, pero no debe tocar la crema con demasiada presión.
- Deja la tarta en la nevera durante 2 horas antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción:
- Calorías: 285 kcal.
- Proteínas: 12 gramos.
- Grasas: 9 gramos.
- Hidratos de carbono: 44 gramos.
- Azúcares: 40 gramos, aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva la tarta capuchina en la nevera, bien cubierta, durante 2 o 3 días.
Por su contenido en huevo y crema, no debe permanecer a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Sácala de la nevera unos 10 minutos antes de servirla para que recupere una textura más agradable.
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