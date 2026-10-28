Buscan a un argentino desaparecido en el accidente de trenes de Toledo: se llama Agustín Randazzo

Buscan a un argentino de 51 años desaparecido tras el accidente ferroviario en Toledo. (Montaje Infobae)

Guardar

Una búsqueda a contrarreloj. Ya han pasado 12 horas del trágico accidente ferroviario de Toledo y la angustia crece entre los familiares de las víctimas. Una familia argentina continúa intentando dar con el paradero de Agustín Randazzo, un pasajero de 51 años que viajaba en el coche 8 y de quien no tienen noticias tras la colisión: “Desde entonces no sabemos nada de él”.

Este hombre, de nacionalidad argentina y residente en España desde 2002, realizaba su habitual viaje desde Madrid por trabajo a bordo del convoy siniestrado. Tras conocer la noticia, su primo hermano, Rafael García Junicol, ha pedido ayuda pública para localizarlo: “Me enteré por el hermano [de Agustín] de que él había tomado ese tren”, ha explicado a Infobae.

PUBLICIDAD

Ante la falta de respuesta a sus llamadas, Jorge, el hermano del desaparecido ya ha acudido a las dependencias policiales madrileñas para formalizar la denuncia. Además, ya se ha sometido a la toma de muestras de ADN necesarias. Tras realizar estos trámites, se está desplazando a Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona y tratar de localizarlo entre los heridos ingresados.

Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

“Ni familiares ni amigos sabemos nada”

“Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, relata Rafael, quien ofrece su contacto (+54 9 11 4192-7700) para recibir cualquier pista sobre el paradero de su primo hermano “por si está internado en algún hospital sin identificar o si alguien lo vio después del accidente”.

PUBLICIDAD

Para facilitar la búsqueda, la familia ha aportado una fotografía reciente y ha detallado las características físicas con las que viajaba. Lo describen como un hombre de barba entrecana y con bastantes tatuajes visibles, que suele usar gorra negra y gafas de sol oscuras.

No solo Jorge y Rafael están buscando a su familiar desaparecido en el accidente ferroviario, sino que también su pareja, Sergi, se ha sumado a la búsqueda a través de internet. Aunque de momento no acudirá a Toledo a la espera de noticias oficiales, Sergi ha publicado un mensaje en redes sociales: “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”.

PUBLICIDAD

Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagon n* 8 Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado Por favor ayuda Se llama Agustín Randazzo — SadSergi (@Sergihoran) October 28, 2026

Una ola de solidaridad en la red

El caso de Agustín no es un hecho aislado. A medida que pasan las horas, las redes sociales se han convertido en un altavoz donde decenas de familias difunden desesperadamente datos y fotografías para localizar a sus seres queridos, una movilización ciudadana que ha llevado a los usuarios incluso a crear plataformas web independientes para centralizar el rastreo de los viajeros incomunicados.

A esta red de auxilio se sumó la respuesta sobre el terreno tras la colisión entre el AVE y el Iryo en torno a las 8:53 horas entre Urda y Los Yébenes (Toledo), que deja un balance provisional de al menos 68 fallecidos y decenas de heridos. Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando y se investigan las causas del choque, las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron la donación urgente de sangre.

PUBLICIDAD