Llamamiento para donar sangre, hospitales preparados y apoyo de distintas comunidades: España se moviliza para ayudar a los afectados por el accidente de trenes en Toledo

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo. (Guardia Civil)

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La colisión entre dos trenes de pasajeros de alta velocidad en torno a las 08.35 horas entre Los Yébenes y Urda (Toledo) deja ya un balance de al menos 30 fallecidos, según ha confirmado el Gobierno de Castilla-La Mancha. El choque se ha producido entre un AVE en el que viajaban 397 pasajeros y un tren Iryo con 147 personas, incluido un bebé.

Las causas del accidente, que ha ocurrido en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla y ha provocado que dos vagones cayesen por un terraplén, aún no están claras, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo humano o un error en la seguridad.

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Ante la magnitud de lo que ya se ha catalogado como “un grave accidente”, distintas comunidades autónomas se han volcado para prestar ayuda a los afectados, ya sea a través de dotaciones o espacios para acoger a los familiares de los fallecidos. Los hospitales de la zona, además, se preparan para la posible llegada de los heridos.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). (Ismael Herrero/EFE)

Los vecinos del lugar en el que ha ocurrido el accidente también han comenzado a movilizarse para ayudar a los afectados. Muchas personas están acudiendo a los supermercados para comprar garrafas de agua o comida para los heridos que todavía se encuentran en el interior de los trenes. En Los Yébenes se ha establecido como punto de recogida el número 14 de la plaza Valderas y Pedraza.

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Las comunidades se vuelcan en el accidente de Urda (Toledo)

Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, han hecho un llamamiento urgente a la donación de sangre “ante un posible incremento de necesidades asistenciales sobrevenidas” a raíz del accidente de Toledo. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado señalando que se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos. En Alcázar de San Juan y Ciudad Real, la donación se realiza en los puntos habituales, mientras que en Toledo se puede acudir al Centro Regional de Transfusión, situado en el CEDT San Ildefonso, donde se necesita especialmente de los grupos 0 y A.

En los hospitales de la capital, Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Ciudad Real, se han suspendido, por el momento, las operaciones no urgentes para poder atender a las víctimas del siniestro ferroviario.

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Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se desplazan hacia el lugar del accidente para ayudar en las tareas de rescate, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya perdido su intervención.

Desde distintas comunidades autónomas, los ejecutivos han señalado su preocupación por lo ocurrido y se han ofrecido a aportar toda la ayuda posible tanto en las labores sanitarias como de rescate en Castilla-La Mancha. El Gobierno de Aragón ha ofrecido sus dos helicópteros sanitarios para colaborar en el traslado de heridos a los centros hospitalarios.

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). (Juanma Jiménez/Europa Press)

En Madrid, tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento han enviado distintos efectivos. Desde la Comunidad, ocho dotaciones de Bomberos y ocho recursos del SUMMA 112, mientras que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha.

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Por su parte, el Ayuntamiento ha enviado siete vehículos de bomberos, entre ellos dos especializados en múltiples víctimas, dos bombas y un vehículo de rescate, además de vehículos de mando, y 16 ambulancias más vehículos de mando. También se ha dispuesto un ambulancia avanzada y una pareja de psicólogos de SAMUR-Protección Civil, que prestan atención en la sala de crisis de la estación de Atocha.

La Junta de Andalucía, que sigue “muy de cerca” la evolución del accidente —que ha recordado a lo ocurrido en Adamuz hace solo nueve meses— ha movilizado UVI móviles y un vehículo de apoyo logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). (Ismael Herrero/EFE)

También desde otras regiones se ha ofrecido ayuda, como el País Vasco, donde el lehendakari, Imanol Pradales, ha ofrecido al presidente castellanomanchego “todo nuestro apoyo y la ayuda que sea necesario”.

Información para familiares de afectados

Se han habilitado los siguientes teléfonos de asistencia para afectados y familiares de víctimas del accidente de Toledo:

Renfe : 900 10 10 20

Iryo : 900 001 403

Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha: 900 122 112

*Con información de EFE