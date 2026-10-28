Un choque entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Un mapa de seguimiento ferroviario en Los Yébenes señala el tren colisionado (Train Tracker 34)

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Un alcance entre dos trenes en Toledo ha provocado un nuevo desastre ferroviario. Adif ha interrumpido la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Pasadas las 9 de la mañana de este míercoles, conocíamos el accidente producido entre Mora y Orgaz y Urda, cerca de Los Yébenes. EFE adelantó que dos vagones de uno de los trenes, un Iryo, habrían caído a un terraplén, lo que ha provocado las numerosas víctimas.

El portal Train Tracker 24 refleja que el AVE 02080 permanece parado a la altura de estas localidades. Salió a las 08:00 de Atocha, Madrid, y se dirigía a Sevilla, cuando a la 08:54 se ha producido el accidente. El tren tenía que llegar a la estación de Sevilla-Santa Justa a las 10:39 de la mañana, en una línea habitual como es la que conecta las comunidades de Madrid y Andalucía. Se ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a todos los afectados.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 9:15 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de emergencia y situación operativa 1. El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 movilizó a los grupos de intervención y al Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordina la respuesta y se toman las decisiones operativas. El presidente regional, Emiliano García-Page, canceló su agenda y se trasladó a la localidad, mientras sigue los hechos “con atención y preocupación”.

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

Tragedia en medio de la campaña electoral

Pedro Sánchez ha expresado su consternación por el grave accidente y asegura que mantiene contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”, ha señalado.

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Tanto Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, han cancelado sus agendas para centrarse en el accidente. Santiago Abascal ha sido el único dirigente que mantuvo los actos de precampaña. Vox sostiene que continuará con sus críticas al PSOE, al que acusa de ser el responsable del desastre de Adamuz que dejó 46 muertos. “VOX seguirá denunciando la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”, afirma el partido.

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