España

Un choque entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Adif anunció el incidente en su perfil de X. Train Tracker 34 señala el punto en el que se encuentra uno de los trenes parado, mientras que dos vagones del otro, un Iryo, cayeron a un terraplén

Un tren de alta velocidad de Renfe junto a un recuadro superpuesto con un mapa que señala un tramo ferroviario en Los Yébenes
Un mapa de seguimiento ferroviario en Los Yébenes señala el tren colisionado (Train Tracker 34)
Guardar

Un alcance entre dos trenes en Toledo ha provocado un nuevo desastre ferroviario. Adif ha interrumpido la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Pasadas las 9 de la mañana de este míercoles, conocíamos el accidente producido entre Mora y Orgaz y Urda, cerca de Los Yébenes. EFE adelantó que dos vagones de uno de los trenes, un Iryo, habrían caído a un terraplén, lo que ha provocado las numerosas víctimas.

El portal Train Tracker 24 refleja que el AVE 02080 permanece parado a la altura de estas localidades. Salió a las 08:00 de Atocha, Madrid, y se dirigía a Sevilla, cuando a la 08:54 se ha producido el accidente. El tren tenía que llegar a la estación de Sevilla-Santa Justa a las 10:39 de la mañana, en una línea habitual como es la que conecta las comunidades de Madrid y Andalucía. Se ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a todos los afectados.

PUBLICIDAD

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 9:15 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de emergencia y situación operativa 1. El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 movilizó a los grupos de intervención y al Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordina la respuesta y se toman las decisiones operativas. El presidente regional, Emiliano García-Page, canceló su agenda y se trasladó a la localidad, mientras sigue los hechos “con atención y preocupación”.

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

Tragedia en medio de la campaña electoral

Pedro Sánchez ha expresado su consternación por el grave accidente y asegura que mantiene contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”, ha señalado.

PUBLICIDAD

Tanto Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, han cancelado sus agendas para centrarse en el accidente. Santiago Abascal ha sido el único dirigente que mantuvo los actos de precampaña. Vox sostiene que continuará con sus críticas al PSOE, al que acusa de ser el responsable del desastre de Adamuz que dejó 46 muertos. “VOX seguirá denunciando la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”, afirma el partido.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Ministerio de TransportesAccidenteEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

El BOE publica este miércoles las listas al Congreso y al Senado, en una precampaña marcada por los pactos PP-Vox y PSOE-Frente Amplio que Podemos considera “bipartidismo 2.0”.

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral de todos los partidos excepto Vox

En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

El accidente de tren se ha producido a primera hora de este miércoles y ha hecho volcar dos vagones por un terraplén

En directo | Accidente ferroviario en Toledo: al menos 10 muertos tras el choque de dos trenes en la línea Madrid-Andalucía

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

El precio del suelo explica por qué en municipios como Antequera puede resultar más caro levantar una casa que comprar una vivienda ya construida

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Antes de tirar las cáscaras de las nueces, mira estas ideas prácticas para reciclarlas en casa

Pegamento, pintura y cuerda bastan para transformar cáscaras de nuez en adornos navideños, cajas de regalo y marcasitios para la mesa de otoño

Antes de tirar las cáscaras de las nueces, mira estas ideas prácticas para reciclarlas en casa

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral

Elecciones generales España 29-N, en directo | El choque de trenes en Toledo paraliza la precampaña electoral

Begoña Gómez denuncia al PP por el vídeo con IA que le hace decir que es “zurda” porque consiguió una cátedra “gracias” a que su marido es presidente del Gobierno

Un alcance entre dos trenes en Toledo provoca una tragedia ferroviaria con numerosas víctimas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que extienda la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’ a los nacionalizados que residen en España

La segunda fragata de la Armada de la serie F-110 sale al agua: así fue la botadura de la ‘Roger de Lauria’ en Ferrol

ECONOMÍA

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”