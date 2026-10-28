Toledo revive la tragedia de Adamuz y ya supera el número de fallecidos: dos graves accidentes mortales sacuden la alta velocidad española en nueve meses

Imágenes aéreas grabadas por la Guardia Civil muestran las labores de respuesta tras el accidente de dos trenes en Toledo.

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España vuelve a afrontar una tragedia ferroviaria nueve meses después del accidente de Adamuz, en Córdoba. El choque de dos trenes ocurrido el pasado 18 de enero dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, mientras que el de este miércoles, que se ha producido a las 8:54 horas entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda en Toledo, ha causado al menos 64 fallecidos. Ambos accidentes han tenido lugar en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

En el caso de Amaduz, un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló por la rotura previa de la vía en una zona de soldadura. Al salirse de los raíles, varios coches del convoy ocuparon parte de la vía paralela, por la que circulaba en ese momento en sentido contrario un Alvia de Renfe, que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva. El tren no pudo evitar el choque contra el lateral de los coches descarrilados del Iryo y, como consecuencia del impacto, el Alvia también se salió de la vía.

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Nueve meses después de ese accidente, la investigación sigue abierta y todavía no ha determinado la causa definitiva, aunque los informes técnicos sitúan como razón principal la rotura del carril en esa zona de soldadura. No obstante, aún se debe esclarecer por qué se produjo esa fractura de unos 40 centímetros y si hubo fallos en la infraestructura o en su mantenimiento.

Un posible fallo humano

Respecto al accidente de este miércoles, todavía es pronto para conocer las causas del siniestro entre ambos trenes, pero una de las hipótesis apunta a un posible fallo humano. “Podría haber sido un fallo del maquinista o de quien regula el tráfico, pero aún es pronto para saberlo y no podemos confirmar qué ha sucedido exactamente”, ha señalado a Infobae la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez.

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El personal de rescate trabaja en el lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Según fuentes oficiales citadas por la Cadena SER, el sistema automático que controla la separación entre trenes sufrió una incidencia de varios minutos. Ese dispositivo, conocido como LZB, avisa al maquinista y puede frenar el convoy si detecta que se aproxima a otro tren o a un tramo ocupado. Aunque se activó el bloqueo de seguridad de la vía, el maquinista habría recibido desde el centro de control de Atocha autorización para continuar la marcha y rebasar una señal en rojo.

Los sistemas de señalización están diseñados para impedir que dos trenes entren al mismo tiempo en un mismo tramo, informa Europa Press. Si un convoy se detiene, su posición debe quedar registrada en el centro de control de Adif, que supervisa la circulación. De ese modo, el sistema debería advertir al tren que viene detrás y, si existe riesgo de alcance, ordenar su frenado o alertar al maquinista.

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No obstante, desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) señalan que aún es pronto para emitir un pronunciamiento y aseguran que están tratando de recabar toda la información posible sobre lo ocurrido. “Estamos intentando conocer los hechos, su alcance y afectación a profesionales y viajeros”, indican en un comunicado.

Las familias afectadas por el fatal descarrilamiento en Adamuz comparten su dolor y exigen que una tragedia así no se repita. Un emotivo recorrido por el lugar del siniestro y las vigilias en memoria de los que ya no están.

El accidente más grave ocurrió en 2013 en Angrois, A Coruña

Con todo, el accidente más grave que se ha producido en velocidad alta (hasta 200-220 kilómetros por hora, que lo diferencian de la alta velocidad, hasta 250 kilómetros por hora) el 24 de julio de 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol y circulaba a una velocidad muy superior a la reglamentaria descarriló en Angrois (A Coruña) y provocó la muerte de 80 personas y heridas a 143, informa la agencia EFE.

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No obstante, el accidente ferroviario con más víctimas mortales de España ocurrió el 3 de enero de 1944, a la salida de la estación de Torre del Bierzo, en León. El correo expreso 421, que viajaba de Madrid a Galicia y llevaba numerosos pasajeros, chocó contra una locomotora que realizaba maniobras.

El régimen franquista ocultó inicialmente la tragedia. Renfe informó después de 78 muertos y 75 heridos, aunque diversas fuentes estiman que la cifra real de fallecidos rondó las 500 personas.

La tercera mayor tragedia ferroviaria del país tuvo lugar en julio de 1972. Un ferrobús que cubría el trayecto entre Cádiz y Sevilla chocó con un tren expreso entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija. Murieron 79 personas.

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