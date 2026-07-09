Un incendio corta la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía: los pasajeros de un tren se quedan sin aire en la estación de Córdoba a 36 grados

Los pasajeros se han desplazado hasta la cafetería para ver qué ha pasado (Cedida)

Un tren que ha salido de Madrid a las 16:30 ha tenido que quedarse parado en Córdoba “porque Adif ha tenido que cortar la tensión”, ya que hay “bomberos muy próximos a la vía”. Así se han enterado los pasajeros de un AVE con destino Málaga de que su tren se iba a quedar unos minutos estacionado en la estación de Julio Anguita, gracias al informe del maquinista.

El responsable del tren explicaba también que “no nos han dado, de momento, un retraso concreto, ya que nos tienen que autorizar el paso tanto los bomberos como Protección Civil”. Asimismo, el maquinista ha informado que aquellos viajeros que se dirijan a “la estación de Antequera con destino a las estaciones de San Roque, Ronda y Algeciras, eh, habrá un autobús que nos estará esperando a la llegada de este tren” a la estación. En cambio, el resto de pasajeros siguen esperando a que los bomberos terminen las labores para cortar el incendio que se ha originado esta tarde junto a El Montón de la Tierra.

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Una pasajera que se encuentra en el tren ha confirmado a Infobae que “la gente estaba muy nerviosa”. De hecho, en cuanto han abierto las puertas del tren, “algunas personas se han bajado a fumar”. Además, “todo el mundo está hablando por teléfono con sus familiares, con la gente, etc.”. Pero lo que ha generado más preocupación entre los viajeros es que “hacen 36º, estamos en julio y en Córdoba”.

Los pasajeros del tren bajan al andén de la estación de Julio Anguita de Córdoba (Cedida)

“A las ocho vuelve la tensión, pero no implica que el tren salga a las ocho”

El inicio del viaje ya venía con problemas, pues los clientes de Renfe recibieron esta mañana un mensaje en el que se les informaba de: “Debido a una incidencia operativa en tu tren, se va a realizar con un tren distinto al que inicialmente estaba programado, por lo que el coche y la plaza figurados en tu billete podrían no coincidir”. Pero a esto, ahora se suma el incendio “sin previsión de salida”, sin luz dentro del tren, ya que han apagado las baterías “para ahorrar energía” y, por tanto, sin aire acondicionado.

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Las personas que se han movilizado hasta la cafetería no pueden evitar recordar lo vivido en Adamuz. El ambiente, tanto dentro como fuera del tren, es de “desesperación”, porque “este trayecto da problemas siempre, aunque ahora sea por un incendio”, relata la pasajera. Además, la gente que tenía enlaces con otros sitios y ha preguntado al revisor ha recibido la respuesta de: “Olvídate porque no vas a llegar”. Por su parte, la operadora ferroviaria ha anunciado a los pasajeros afectados por esa situación que pondrá un autobús. Aun así, tachan este episodio de “vergüenza”.

Mientras, Adif ha confirmado a la tripulación del tren que “a las ocho empezarán a dar tensión”. Durante ese tiempo no pueden seguir el camino, pues “ahora mismo tienen que estar echando agua para que no se electrocuten los propios trabajadores”. No obstante, “eso no significa que el tren salga a las ocho, sino que vuelve la tensión” y a partir de ahí habría que esperar a que el sistema del tren se reinicie. En definitiva, “a las ocho vuelve la tensión, pero no implica que el tren salga a las ocho”.

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Los revisores no tienen información actualizada “a 13 minutos supuestamente de restablecer la tensión”, confirma la pasajera.

*Noticia en ampliación