Cómo reclamar los billetes de tren después del accidente y qué hacer si no pudiste viajar ayer o en los próximos días por el Corredor Sur

Un tren de Iryo y otro AVE de Renfe permanecen detenidos en la estación de tren de Sevilla Santa Justa debido a los retrasos y cancelaciones de trenes tras la colisión de dos trenes de alta velocidad de las mismas compañías entre las localidades de Mora y Orgaz, en Sevilla, Andalucía, España. 28 de octubre de 2026. REUTERS/Marcelo del Pozo

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La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida desde este miércoles 28 de octubre debido al accidente de trenes. Debido a las tareas de los servicios de emergencias, las investigaciones y comprobaciones, el restablecimiento de la línea no tiene una fecha fijada.

Desde ayer la circulación del Corredor Sur ha quedado suspendida. Renfe suspendió para este tramo la venta de billetes hasta el 13 de diciembre, Iryo hasta el 9 de noviembre y Ouigo hasta el 2 de noviembre.

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Siguiendo las políticas de reembolso quien tuviera un billete para viajar durante este miércoles o en los días posteriores tiene derecho al reembolso íntegro o a un cambio de fecha gratuito, además de asistencia, según dicta la normativa europea.

Qué debo hacer si tenía billete para viajar el miércoles o el jueves

People walk on an empty platform next to trains following the collision of two high-speed trains between the towns of Mora and Orgaz, at Atocha train station in Madrid, Spain, October 28, 2026. REUTERS/Juan Barbosa

Las autoridades piden expresamente no acudir a las estaciones de Atocha, Santa Justa, Córdoba o Ciudad Real para evitar aglomeraciones en los mostradores. La recomendación es consultar el estado del tren a través del correo electrónico o del área de cliente de la web o la aplicación de cada operadora antes de la hora teórica de salida. Si el viaje no es imprescindible, conviene solicitar el reembolso o el cambio de fecha por los canales digitales y buscar un transporte alternativo por cuenta propia, como avión o automóvil.

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Adif ha habilitado tres puntos físicos de atención para quienes necesiten gestionar presencialmente su situación, situados en las estaciones de Atocha, en Madrid; Santa Justa, en Sevilla; y Julio Anguita, en Córdoba, según confirmó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Qué derechos tengo si mi tren fue cancelado

05/04/2023 Un tren de cercanías en la estación de Almudena Grandes-Atocha Cercanías, a 5 de abril de 2023, en Madrid (España). Renfe ofrece cerca de 2 millones de plazas de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Distancia para Semana Santa, entre el 31 de marzo y el 10 de abril, para cubrir la alta demanda de este periodo vacacional. La compañía ha incrementado en 40.166 las plazas para estos días en los trenes comerciales en las rutas más demandadas, que son los que comunican Madrid con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Asimismo, el operador ferroviario ofrece para estos días 836.685 plazas en total entre los servicios Avant y Media Distancia que enlazan todo el territorio. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

El Reglamento (UE) 2021/782 sobre derechos de los viajeros ferroviarios establece los mínimos que deben respetar todas las operadoras que cubren el trayecto, con independencia de las condiciones comerciales particulares de cada una. Ante una cancelación o un retraso que supere los 60 minutos, el pasajero puede elegir entre tres opciones, recogidas también en las condiciones generales de Renfe: el reembolso íntegro del billete, la continuación del viaje por una ruta alternativa en cuanto sea posible, o el aplazamiento a la fecha que prefiera sin coste adicional.

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Las Condiciones Generales de los Contratos de Transporte publicadas en renfe.com detallan que, si la cancelación es atribuible a la operadora y se comunica dentro de las cuatro horas previas a la salida, el viajero tiene derecho al reintegro del precio o a que se le proporcione transporte en otro tren u otro medio. Si el pasajero rechaza la alternativa ofrecida, tiene derecho a una indemnización adicional equivalente al doble del importe del título de transporte, según la misma normativa de la compañía estatal.

Qué pasa si la operadora no ofrece alternativa en 100 minutos

Un tablero electrónico muestra información sobre retrasos mientras los pasajeros esperan a que se les dé acceso a sus trenes después de que se robaran varios cables de una línea de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, en la estación de Atocha en Madrid, España. 5 de mayo de 2025. REUTERS/Susana Vera

El artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782 fija un plazo concreto que cobra especial relevancia en una interrupción prolongada como la del Corredor Sur. Si la empresa ferroviaria no informa de una alternativa de continuación del viaje en un plazo de 100 minutos desde la hora prevista de salida o desde la interrupción, el pasajero puede contratar por su cuenta otro medio de transporte, ya sea tren, autobús o vehículo, y reclamar después el reembolso de los gastos necesarios y razonables. Así queda recogido en Diario Surdeclaraciones recogidas por Diario Sur.

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Con esperas superiores a una hora, la normativa reconoce también el derecho a asistencia, que incluye comida y bebida proporcionales al tiempo de espera y alojamiento en caso de que resulte necesario pernoctar, junto con el transporte hasta el hotel.

Qué indemnización corresponde si el tren llega con retraso

Varias personas caminan por el andén de la estación de Atocha, en Madrid, España. 24 de enero de 2026. REUTERS/Ana Beltrán

Las condiciones generales de Renfe, Iryo y Ouigo establecen un criterio general aaproximado aplicable a los retrasos en destino de 60 minutos o más, que no compiten con la opción de reembolso. Si la demora se sitúa entre 60 y 90 minutos, la indemnización equivale al 50% del precio del billete; si supera los 90 minutos, la devolución alcanza el 100% del importe. Esta compensación no procede si la empresa informó del retraso antes de la compra del billete o si la demora fue inferior a 60 minutos, ni en los supuestos de causa mayor contemplados en la legislación vigente.

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Cómo se tramita el cambio o la devolución del billete

Cada operadora ha dispuesto canales específicos para gestionar las anulaciones y los cambios derivados del accidente. Renfe habilitó su área de cliente en renfe.com y en la aplicación móvil, además del teléfono de atención 912 320 320 para consultas generales y el 912 140 505 para venta telefónica posventa. La compañía recomienda conservar el localizador de la reserva y realizar la gestión de forma digital para no colapsar las ventanillas físicas.

El rey Felipe VI transmite sus condolencias por el accidente ferroviario de Los Yébenes.

Los pasajeros de Iryo pueden contactar con el 910 150 000 para incidencias de viaje, mientras que Ouigo gestiona cambios y devoluciones a través de su web y aplicación, y ha comunicado a los afectados por correo electrónico y WhatsApp las condiciones vigentes. Las tres compañías coinciden en que estas gestiones no tienen coste adicional para los viajeros cuyos trenes se vieron afectados por la suspensión del corredor.

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Qué plazo tengo para pedir el reembolso de mi billete

El plazo general para solicitar la devolución íntegra del importe de un billete afectado por la cancelación es de hasta tres meses desde la fecha prevista del viaje, según detalló El Confidencial a partir de la normativa aplicable. En paralelo, para quienes resultaron heridos en el propio accidente, el plazo para reclamar una indemnización por lesiones a través del Seguro Obligatorio de Viajeros se extiende hasta tres años, aunque los especialistas en responsabilidad civil recomiendan iniciar el trámite en los primeros meses para facilitar la recopilación de pruebas médicas.

Trenes de Ouigo, Iryo y Renfe en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

Debo esperar a que termine la investigación para reclamar

No. El Seguro Obligatorio de Viajeros, regulado por el Real Decreto 1575/1989, cubre a todos los pasajeros de forma automática por el mero hecho de haber adquirido el billete, con independencia de qué parte resulte responsable del siniestro y sin necesidad de aguardar la conclusión de la investigación judicial que instruye un Tribunal de Instancia de la zona. Además, el propio Reglamento (UE) 2021/782 obliga a las operadoras a realizar pagos a cuenta para atender necesidades económicas urgentes, por un importe no inferior a 21.000 euros en caso de fallecimiento, que debe abonarse en un plazo máximo de 15 días desde la identificación de los beneficiarios, un mecanismo que no equivale a una admisión de responsabilidad ni cierra la reclamación definitiva.

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