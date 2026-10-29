España

Muere el director y productor Jordi Rosell a los 63 años, conocido por ‘Operación Triunfo’, ‘MasterChef’ y ‘Supervivientes’

El equipo del ‘Benidorm Fest’ fue el encargado de anunciar y despedir a Rosell este miércoles 28 de octubre a los 63 años

Jordi Rosell (Gestmusic).
Jordi Rosell (Gestmusic).
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La televisión española pierde a uno de esos profesionales cuyo trabajo es conocido por millones de hogares, aunque su rostro permanezca lejos de los focos. Jordi Rosell, director, realizador y productor ejecutivo de formatos tan populares como Operación Triunfo, Supervivientes y MasterChef, ha fallecido este miércoles 28 de octubre a los 63 años. La noticia ha sido comunicada por el equipo del Benidorm Fest, uno de los últimos proyectos en los que participó, y ha provocado numerosas muestras de cariño entre compañeros y profesionales del sector audiovisual.

Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro cariño en estos momentos”, ha expresado la organización del certamen musical de RTVE. Su muerte deja un importante vacío en una industria en la que desarrolló una extensa trayectoria detrás de las cámaras, formando parte de algunos de los programas más reconocidos de las últimas décadas.

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Nacido profesionalmente en el ámbito de la televisión catalana, Rosell dio sus primeros pasos en TV3 antes de incorporarse a grandes producciones de ámbito nacional. A lo largo de su carrera trabajó con compañías de referencia como Gestmusic, Warner, El Terrat, Shine Iberia, Magnolia y Mediacrest, participando en formatos muy diferentes entre sí, desde concursos y realities hasta galas y programas de entretenimiento.

Ofelia Hentschel, creadora de contenido española
La creadora de contenido, concursante de la novena edición del programa de TVE, es la primera invitada de la noche. / Instagram

De ‘Supervivientes’ a ‘Operación Triunfo’

Entre 2007 y 2010, Rosell estuvo al frente de la dirección de Supervivientes, un formato que exige una compleja coordinación técnica y narrativa. En 2013 asumió también responsabilidades en MasterChef, uno de los concursos culinarios más emblemáticos de Televisión Española. Su recorrido continuó con otros espacios como Tú sí que sí, en 2017, El cazador, en 2020, y La conexión, estrenado en 2025.

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Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria estuvo ligado a Operación Triunfo. Rosell ejerció como productor ejecutivo durante el regreso del talent musical a TVE, entre 2017 y 2019, una etapa que acercó el formato a una nueva generación de espectadores y volvió a convertir las historias de sus concursantes en un fenómeno compartido.

Su trabajo también estuvo relacionado con otros espacios de entretenimiento, como MasterChef Junior, ¡Mira quién baila! y Ninja Warrior, además de diferentes concursos y galas. Asimismo, dirigió en ocho ocasiones la ceremonia de los Premios Ondas desde 2015, incluida la edición de 2025. En 2016, la Academia de Televisión reconoció su labor con uno de sus Premios Talento, destinados a profesionales cuya aportación resulta fundamental para el sector audiovisual.

Concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).
Concursantes de 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

El cariño de sus compañeros

Más allá de su currículum, quienes trabajaron con él han querido recordar especialmente su calidad humana. Inés Hernand, presentadora de varias ediciones del Benidorm Fest, ha destacado la manera en que Rosell se relacionaba con los demás y el recuerdo que deja entre los equipos con los que compartió proyectos.

Una persona buena, generosa, honesta y serena en una profesión que tantas veces es todo lo contrario”, ha escrito la comunicadora. Hernand también ha subrayado la huella que deja en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado: “Vivirá eternamente el buen poso que dejó en tantos equipos”.

La noticia ha golpeado especialmente a las personas vinculadas a Operación Triunfo, donde Rosell desempeñó un papel importante durante las ediciones presentadas por Roberto Leal. El conductor de Pasapalabra ha compartido unas palabras de agradecimiento hacia quien fue una figura clave en aquella etapa. “Sabio, generoso y enorme compañero. Fuiste faro en OT y te estaré eternamente agradecido, amigo mío. Gracias por tu paciencia, consejos y humanidad. Vuela alto, Rosell”, ha escrito el presentador.

'Operación Tirunfo' regresa a la televisión tres años después de su última edición. (RTVE)
'Operación Tirunfo' regresa a la televisión tres años después de su última edición. (RTVE)

También antiguos concursantes del programa han querido despedirse públicamente. Roi Méndez ha recordado el apoyo que recibió durante su paso por el talent: “Fuiste un apoyo muy importante para muchos de nosotros ahí dentro. Descansa en paz, Jordi. Gracias”.

Ana Guerra, por su parte, ha destacado el vínculo que el productor mantenía con los participantes y la importancia que tuvo para ella. “Se nos fue el hombre de la sonrisa eterna. Una persona mágica que fue como un padre para cada uno de nosotros en Operación Triunfo”, ha compartido. La cantante también ha recordado que Rosell fue decisivo para que regresara al programa en una ocasión: “Si aquel día volví, fue por ti y jamás lo olvidaré”. Alfred García se ha sumado a las despedidas con un breve mensaje: “Buen viaje, Jordi. Nos encontramos en el siguiente verso. Te queremos”.

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