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Los tres nutrientes clave para evitar la caída de pelo en mujeres: “Cuando a tu cuerpo le faltan, el cabello nunca va a ser su prioridad”

El médico estético Miguel Paule aclara por qué estos tres nutrientes son esenciales para la salud capilar

La caída del pelo en mujeres puede tener varias causas (@clinicapaulecapilar / Montaje Infobae)
La caída del pelo en mujeres puede tener varias causas (@clinicapaulecapilar / Montaje Infobae)
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La caída del cabello es una preocupación frecuente entre las mujeres y, aunque puede estar relacionada con factores como la edad o la alopecia androgenética, también conviene prestar atención a la alimentación. La falta de determinados nutrientes puede afectar a la salud capilar y contribuir a que el pelo pierda densidad, se vuelva más fino o se caiga más de lo habitual.

El doctor Miguel Paule, especialista en medicina estética en la Clínica Paule Capilar, señala en un vídeo publicado en TikTok (@clínicapaulecapilar) tres nutrientes que desempeñan un papel importante en el mantenimiento del cabello: la vitamina B12, el hierro y el zinc.

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“Cuando a tu cuerpo le faltan nutrientes, el pelo nunca va a ser su prioridad”, advierte el especialista. Según explica, el folículo piloso necesita energía y nutrientes para mantener su crecimiento. Por eso, ante una pérdida de densidad o una caída más intensa de lo habitual, considera importante comprobar si existe alguna carencia antes de recurrir a los suplementos.

Vitamina B12

El primer nutriente al que hace referencia el doctor Paule es la vitamina B12, que participa en procesos esenciales para el organismo, como la formación de glóbulos rojos y la división celular. Estas funciones son importantes para el mantenimiento de los tejidos, por lo que una deficiencia puede tener repercusiones que también afecten a la salud capilar.

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“La B12 participa en procesos fundamentales como la formación de glóbulos rojos y la división celular”, cuenta el especialista, quien añade que “cuando existe una deficiencia, puede afectar también a la salud de tu cabello y favorecer la caída”.

La clave está, por tanto, en identificar si existe un déficit real de esta vitamina, ya que la caída del cabello puede tener diferentes causas y no debe atribuirse automáticamente a una carencia nutricional. Por ello, conocer el estado de salud de cada persona resulta fundamental antes de tomar medidas para corregir un posible déficit.

Hierro

El segundo nutriente que destaca el especialista es el hierro, un mineral esencial para el organismo. En este caso, el especialista pone especial atención en la ferritina, una proteína que “que nos ayuda a conocer cómo están tus reservas de hierro”. Según explica, cuando estas reservas están bajas, puede aparecer una caída difusa del cabello incluso antes de que se manifieste una anemia.

Este aspecto resulta relevante porque la pérdida capilar no siempre se acompaña de otros síntomas evidentes. No obstante, detectar unas reservas de hierro bajas requiere una valoración adecuada y la interpretación de los resultados en su contexto clínico. La suplementación, si es necesaria, debe responder a una deficiencia identificada y no únicamente a la preocupación por la caída del pelo.

Un plato de lentejas (Shutterstock)
Las lentejas son una de las opciones más ricas en hierro (Shutterstock)

Zinc

El tercer nutriente señalado por el especialista es el zinc, que “participa en el crecimiento y reparación de los tejidos y también es importante para el funcionamiento normal del folículo”, explica Paule. Cuando existe una deficiencia, “podemos encontrarnos con más caída y un cabello más débil y quebradizo”.

La presencia de este mineral en una alimentación adecuada es importante para el organismo, pero tomar suplementos sin saber si existe una carencia no garantiza una mejoría capilar.

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