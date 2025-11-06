España

Dónde encontrar y cómo tomar la vitamina B12 para mantenerte joven a partir de los 50, según una psiconutricionista

La falta de esta vitamina puede generar cansancio, fatiga o dificultad para concentrarse, así como consumirla es beneficioso para el cerebro y el sistema cardiovascular

Guardar
Alimentos ricos en nutrientes esenciales
Alimentos ricos en nutrientes esenciales para una dieta equilibrada - VisualesIA ScribNews

La vitamina B12 ha adquirido un papel central en la salud de las personas a partir de los 50 años, ya que su déficit puede estar detrás de síntomas como el cansancio persistente, la dificultad para concentrarse o la sensación de lentitud mental. Según ha explicado Sonia Lucena, psiconutricionista y técnico especialista en nutrición deportiva, la vitamina B12 resulta esencial para la producción de glóbulos rojos, el mantenimiento de las neuronas y el correcto funcionamiento del metabolismo energético. Cuando los niveles de esta vitamina disminuyen, el organismo lo acusa con una fatiga que se prolonga desde primera hora del día, problemas de atención y una necesidad constante de descanso, incluso en situaciones cotidianas como reuniones de trabajo.

Lucena ha subrayado que estos síntomas no deben atribuirse únicamente al envejecimiento o a la falta de vitalidad propia de la edad, sino que responden a causas biológicas concretas. A partir de los 50 años, el estómago reduce la producción de ácido clorhídrico, un componente fundamental para liberar la vitamina B12 de los alimentos y permitir su absorción. Por tanto, aunque la dieta sea equilibrada, la capacidad de asimilar esta vitamina puede verse comprometida, lo que se traduce en una menor disponibilidad para el organismo.

La falta de vitamina D, provocada por escasa exposición solar, dieta insuficiente o problemas de absorción, afecta huesos, músculos e inmunidad. Reponerla requiere sol moderado, alimentos ricos y, cuando es necesario, suplementos indicados por un profesional para evitar complicaciones.

Factores que dificultan la absorción de B12

El uso de medicamentos como los antiácidos (omeprazol y similares) o la metformina en personas con diabetes tipo 2, así como el consumo habitual de alcohol, pueden agravar la dificultad para absorber la vitamina B12. Como consecuencia, uno de cada cinco hombres mayores de 60 años presenta niveles bajos de esta vitamina sin ser consciente de ello, hasta que aparecen manifestaciones como el cansancio crónico, la confusión mental o los calambres nocturnos.

Esta vitamina se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. Entre las fuentes más destacadas figuran el hígado, la carne roja magra, el pescado azul (atún, salmón, sardinas), el marisco (almejas, mejillones, ostras), los huevos y los lácteos. Para quienes siguen una dieta predominantemente vegetal, se recomienda optar por productos fortificados, como bebidas vegetales o cereales enriquecidos con B12, aunque estos no sustituyen completamente a las fuentes animales.

Analítica y formas de suplementación

Píldoras de vitaminas en diferentes
Píldoras de vitaminas en diferentes colores y formas, destacando su papel en la salud y nutrición diaria – (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 50 años, se aconseja realizar una analítica anual para controlar los niveles de vitamina B12. Si el resultado se sitúa por debajo de 400 pg/mL, pueden aparecer síntomas de déficit. En caso de fatiga persistente, despistes frecuentes o sensación de “cerebro en modo avión”, es recomendable consultar al médico para valorar la necesidad de suplementación.

La administración de vitamina B12 puede realizarse por vía oral o sublingual, siempre que el estómago conserve su capacidad de absorción. En situaciones de déficit confirmado o problemas gástricos, la vía inyectable resulta más eficaz. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition (O’Leary & Samman, 2010) ha demostrado que los hombres de mayor edad con niveles adecuados de B12 experimentan mejoras en la memoria, el estado de ánimo y la energía diaria.

Efectos sobre el cerebro, el corazón y el bienestar emocional

La vitamina B12 no solo contribuye a mantener la energía y la concentración, sino que también protege el cerebro y el sistema cardiovascular. Cuando los niveles de B12 descienden, se incrementa la homocisteína, un aminoácido que eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, la carencia de esta vitamina puede provocar alteraciones en el estado de ánimo, simulando una depresión leve o intensificando la ansiedad.

Según un estudio publicado en el Journal of Neurology en 2013, los hombres mayores con déficit de B12 presentan una mayor pérdida de volumen cerebral y un deterioro de la memoria. Sin embargo, tras corregir la deficiencia, se observa una recuperación de la claridad mental y la energía, lo que indica que la intervención resulta eficaz incluso en edades avanzadas.

Para optimizar la absorción de la vitamina B12, se recomienda tomarla por la mañana, preferiblemente en ayunas, ya que así se potencia su efecto energético y se evita que interfiera con el sueño. No obstante, un consumo excesivo no aporta beneficios adicionales, mientras que la carencia puede afectar de forma significativa al bienestar general.

Temas Relacionados

VitaminasVitamina B12SuplementosNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un propietario asegura que instalar placas solares es innecesario: “Yo no las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y la instalación cuesta más de 6.000 euros”

Los bajos precios de venta de la energía sobrante, sumados a los elevados costes de instalación y mantenimiento extienden hasta veinte años el plazo para recuperar la inversión en placas solares

Un propietario asegura que instalar

Ortega Smith discrepa de Abascal tras apartarle de la portavocía adjunta de Vox en el Congreso: “Me parece una decisión equivocada e injusta”

La Dirección Nacional justifica esta decisión en una estrategia de dar mayor visibilidad a la “emergencia habitacional”, pero el portavoz de Vox en Madrid niega que haya obstaculizado dar voz a este asunto: “los hechos dicen lo contrario”

Ortega Smith discrepa de Abascal

Una mujer llamó a la policía tras pensar que había un pie humano en su plato de comida y terminó siendo un trozo de cangrejo

Tras llamar a la policía y convertir una cena en un escándalo, terminó descubriendo que simplemente le había llegado a casa el plato equivocado

Una mujer llamó a la

Cuántas veces debes lavarte el pelo a la semana, según una farmacéutica: “Frotando solo el cuero cabelludo y con productos razonables”

La farmacéutica Helena Rodero aclara la duda sobre la frecuencia ideal del lavado según el tipo de cabello

Cuántas veces debes lavarte el

Los problemas de salud de Tzigane: el cachorro de león rescatado de un circo en Francia y que ahora es cuidado en un centro de Alicante

El animal ha sido sometido a varias pruebas veterinarias que han revelado que sufre una malformación en la columna y un soplo cardíaco

Los problemas de salud de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ortega Smith discrepa de Abascal

Ortega Smith discrepa de Abascal tras apartarle de la portavocía adjunta de Vox en el Congreso: “Me parece una decisión equivocada e injusta”

Los empleados del desguace más famoso de España confiesan qué coche tienen: “A lo mejor os sorprendéis”

Condenado un asesor fiscal que utilizó los datos personales de sus clientes para solicitar devoluciones de impuestos que ingresaba en sus cuentas

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

ECONOMÍA

Esta joven de 30 años

Esta joven de 30 años está prácticamente jubilada: es hija de funcionarios y ya tiene 15 propiedades “para no depender del sistema”

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Air Europa vende el 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros

Sebastián, el joven que ha cambiado la albañilería por la agricultura: “En la obra ganas unos 1.500 euros, en el campo 2.500 sin ser tan duro físicamente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 6 de noviembre

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”