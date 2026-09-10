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Francisco Vizcaíno, dermatólogo: “Sigo escuchando estos tres mitos sobre la caída de pelo”

Un repunte tras el periodo estival puede alarmar, pero recomienda fijarse en si hay pérdida progresiva de densidad y consultar si es muy abundante

Los expertos señalan una curiosa relación entre el ejercicio cardiovascular y la salud capilar
Un hombre se mira al espejo para comprobar ssu densidad capilar (Canva)
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Frente a los mitos que afloran especialmente a las puertas del otoño sobre el cabello, el dermatólogo Francisco Vizcaíno ha desmontado varios de los mitos más repetidos sobre la caída del pelo y ha insistido en que la clave no está en hábitos cotidianos como el lavado, la gorra o el corte, sino en entender qué ocurre en el folículo. “Ninguna de estas cosas, en condiciones normales, es la responsable de que desarrolles una alopecia”, ha explicado en su cuenta de TikTok (@doctorvizcainob), donde divulga sobre salud capilar.

La explicación más concreta que ha dado Vizcaíno se apoya en el ciclo capilar: “Día a día, es normal que de 50 a 100 cabellos entren en esta última fase y se caigan”. Según ha explicado en otra de sus publicaciones, lavarse el pelo a diario puede hacer que se aprecie menos caída que hacerlo cada tres días, porque en ese intervalo se acumulan los cabellos que ya estaban en fase de desprendimiento.

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Lavar el pelo todos los días no hace que se te caiga más

El primero de los mitos que rebate apunta a una costumbre extendida: “Lavarte el pelo todos los días hace que se te caiga más”. Su respuesta es tajante: “Falso”. Según ha explicado Vizcaíno en su vídeo de TikTok, “puedes lavarte el pelo todos los días si tu cuero cabelludo lo necesita” y “los pelos que ves en la ducha son cabellos que ya estaban en fase de caída”.

Esa precisión le sirve para separar causa y coincidencia. “Lavarlos no está provocando que se caigan más”, ha afirmado el dermatólogo, que insiste en que ver pelo en la ducha no significa que el lavado haya desencadenado la caída.

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Vizcaíno también ha puesto el foco en la diferencia entre una caída fisiológica y un problema que requiera consulta médica. “Si notas que esta pérdida es muchísimo más abundante, incluso notas pérdida de densidad, es decir, que el cabello está mucho más fino, aquí sí que podrías estar sufriendo una alopecia”, ha advertido en otra de sus intervenciones.

alopecia por tracción
Imagen de recurso del cuero cabelludo. (Archivo)

Ese matiz aparece de nuevo cuando aborda un episodio frecuente tras el verano. Según ha explicado en otro vídeo, “al final del verano es frecuente notar un aumento de la caída del cabello”. Lo identifica como “efluvio telógeno estacional” y subraya que “aunque puede resultar bastante alarmante, no significa necesariamente que estés desarrollando una alopecia androgenética”.

Para el especialista, el criterio útil está en distinguir procesos distintos. “La clave está en diferenciar una caída más brusca y abundante de una pérdida progresiva de densidad. Porque no son lo mismo y tampoco las abordamos igual”, ha señalado Vizcaíno.

Usar gorra no te deja calvo

El segundo mito que rebate afecta al uso de accesorios cotidianos. “Usar gorra hace que te quedes calvo”. La respuesta vuelve a ser negativa: “Tampoco”. Según ha dicho el dermatólogo en TikTok, “utilizar una gorra de manera normal no produce alopecia androgenética”.

A partir de ahí corrige una idea muy extendida sobre la supuesta necesidad de que el cabello “respire”. “Y no, tu pelo no necesita respirar”, ha afirmado. Su explicación se centra en la biología del folículo: “El folículo está dentro de tu piel y recibe el oxígeno y los nutrientes a través de los vasos sanguíneos”.

Lejos de presentar la gorra como un riesgo, el especialista le atribuye una función protectora. “De hecho, utilizar gorra va a prevenir quemaduras y daño, que sí que puede llegar a afectar al crecimiento del cabello”, ha explicado.

Cortar el pelo no hace que crezca más fuerte

El tercer mito se refiere al corte del pelo como supuesto estímulo del crecimiento. “Si me corto el pelo, me crecerá más fuerte”. Vizcaíno lo descarta con una explicación anatómica: “Cuando cortas el pelo, lo que estás es cortando el tallo, es decir, la parte que ya está fuera de la piel”.

Esa intervención, sostiene, no altera el lugar donde realmente se genera el cabello. “No estás modificando el folículo, que es donde se produce el crecimiento”. Lo resume después con una fórmula directa: “Tu folículo ni siquiera sabe que te has cortado el pelo”.

“Puedes lavarte el pelo, ponerte gorra y cortarlo tranquilamente”, ha zanjado el dermatólogo. Y cuando existe un problema real de caída o pérdida de densidad, añade en sus vídeos de TikTok, “lo interesante no es buscar culpables entre nuestros hábitos cotidianos, sino averiguar qué está ocurriendo en el folículo”.

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