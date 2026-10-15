España

José Abellán, cardiólogo: “Lo mejor que puedes hacer para cuidarte es no consumir productos ultraprocesados”

El médico español propuso un esquema de alimentación con base vegetal, pescado y huevos moderados, mientras alertó sobre el daño que generan los productos ultraprocesados

José Abellán explicó por qué evitar los ultraprocesados supera a cualquier moda alimenticia. (Montaje Infobae)
José Abellán explicó por qué evitar los ultraprocesados supera a cualquier moda alimenticia. (Montaje Infobae)
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El cardiólogo es tajante a la hora de cuidar la salud y proteger el corazón: “Lo mejor que puedes hacer en tu alimentación para disminuir tu riesgo cardiovascular o para cuidarte es quitarte ultraprocesados”, afirmó en un vídeo publicado en TikTok.

José Abellán, médico especialista en Cardiología, doctor en Medicina y subespecialista en cardiología intervencionista, combina la actividad asistencial con la divulgación sanitaria en redes sociales. El facultativo advirtió sobre la proliferación de dietas restrictivas y sostuvo que el criterio central no debe ser eliminar grupos de alimentos sin fundamento, sino priorizar comida poco procesada.

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“El mensaje principal” es evitar los ultraprocesados, señaló el cardiólogo. Después, defendió un patrón de alimentación en el que predominen los alimentos de origen vegetal, con presencia de legumbres y un consumo moderado de pescado, huevos y carne blanca.

Un estudio realizado en España asocia los ultraprocesados con cambios desfavorables en personas con riesgo cardiovascular

Es importante cuidar nuestro corazón
Riesgo cardiovascular. (Magnific)

Una investigación publicada en 2025, con datos de 385 adultos de entre 55 y 75 años participantes del proyecto PREDIMED-Plus en centros de Alicante, Barcelona, Reus y Valencia, relacionó una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados con perfiles menos favorables de microbiota intestinal y metabolitos fecales. La muestra estaba integrada por personas mediterráneas mayores con alto riesgo cardiovascular.

El trabajo halló que un mayor consumo de estos productos se asoció con una menor presencia de determinadas bacterias intestinales y, tras un año de seguimiento, con una reducción de Parabacteroides. Los autores indicaron que esos resultados respaldan la reducción de ultraprocesados y la promoción de patrones alimentarios ricos en fibra, aunque el estudio no permite establecer una relación directa de causa y efecto con la aparición de enfermedades cardiovasculares.

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Pan de molde, trozo de queso, tazón con snacks, dos latas de gaseosa, salchicha con mostaza, bolsa de papas fritas, tensiómetro arterial, vasos sanguíneos.
Una ilustración acuarelada vincula el consumo de alimentos ultraprocesados con el riesgo para la salud cardiovascular, e indica la presión arterial alta en un tensiómetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia disponible también incluye un metaanálisis publicado en 2025 en la revista Nutrición Hospitalaria, que revisó 12 estudios observacionales. El análisis vinculó el consumo elevado de ultraprocesados con un 20 % más de riesgo de enfermedad cardiovascular, un 24 % más de riesgo de hipertensión y un 31 % más de probabilidad de mortalidad cardiovascular frente a los niveles más bajos de ingesta. Los resultados describen asociaciones y no prueban por sí solos que estos productos sean la causa de esos problemas de salud.

La dieta basada en plantas que propone José Abellán admite pescado, huevos y carne blanca

Para Abellán, la alimentación debe basarse sobre todo en productos vegetales. “Lo principal que te lleves a la boca sean productos de origen vegetal”, explicó. Dentro de ese esquema, recomendó que las legumbres sean una fuente habitual de proteína y consideró compatible el consumo ocasional de pescado y huevos.Sobre los huevos, el especialista recordó que contienen colesterol, aunque aclaró que no son un alimento que deba prohibirse. “Yo lo consumo de vez en cuando”, dijo, al referirse a este producto. También incluyó la carne blanca como una opción posible dentro de una dieta equilibrada.

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La carne roja, en cambio, debería quedar reservada para situaciones puntuales, según su planteo. “Si quieres comer carne blanca, vale, y evita carne roja, pues nada más que situaciones especiales”, resumió. Su propuesta se alinea con una dieta que prioriza verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y alimentos frescos o mínimamente procesados.

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