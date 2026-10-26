Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y TikTok)

Guardar

Los trabajadores del Régimen General que inicien una baja médica desde el 1 de diciembre deberán revisar un mes distinto de cotización para calcular su prestación. La base reguladora de la incapacidad temporal pasará a tomar como referencia, con carácter general, la cotización de dos meses antes del inicio de la baja. Esta modificación figura en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de octubre. La norma modifica, entre otros preceptos, el artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la base reguladora de la incapacidad temporal.

El abogado Ignacio de la Calzada explica el cambio en un vídeo difundido en TikTok. “El Gobierno acaba de cambiar cómo se calcula lo que cobras de baja y casi nadie lo sabe”, señala. La novedad afecta a la prestación por incapacidad temporal, conocida de forma habitual como baja médica.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, en los procesos derivados de enfermedad común o accidente no laboral, la referencia general era la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior al inicio de la incapacidad. Desde el 1 de diciembre, el cálculo tomará la base del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante.

Una baja iniciada en febrero tendrá en cuenta la cotización de diciembre

El cambio puede explicarse con un ejemplo. Si una persona comienza una baja médica en febrero de 2027, la Seguridad Social ya no tomará, como regla general, su base de cotización de enero. Utilizará la correspondiente a diciembre de 2026.

La reforma no modifica la cuantía porcentual de la prestación, sino el período que se toma como referencia para calcular la base reguladora diaria. En el caso de una persona con retribución mensual que haya permanecido en alta durante todo el mes utilizado para el cálculo, esa base se divide entre 30.

PUBLICIDAD

El resultado es la base reguladora diaria. Sobre ella se aplican los porcentajes previstos para la incapacidad temporal por contingencias comunes: el subsidio comienza el cuarto día de baja, alcanza el 60 % de la base reguladora entre los días cuarto y vigésimo y sube al 75% desde el día 21.

Una mujer de baja médica. (Canva)

Los tres primeros días no generan, con carácter general, derecho al subsidio de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral. No obstante, un convenio colectivo o un acuerdo de empresa puede prever complementos económicos que mejoren la cobertura legal.

La norma establece excepciones para quienes acaban de incorporarse a una empresa

La regla de los dos meses anteriores no opera de la misma forma en todos los casos. El Real Decreto-ley 31/2026 contempla situaciones específicas para quienes se han incorporado recientemente a la empresa. Si el trabajador entró en la empresa durante el mes anterior a la baja, se tendrá en cuenta la base de cotización de ese mes anterior. Si el alta se produjo en el mismo mes en que comienza la incapacidad temporal, se utilizarán las cotizaciones acumuladas desde el día de alta hasta el día anterior a la baja médica.

PUBLICIDAD

También existen reglas diferenciadas para las contingencias profesionales, como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En esos supuestos, la base reguladora incluye la cotización por contingencias profesionales del período de referencia y, cuando corresponda, el promedio de las horas extraordinarias realizadas durante el año anterior.

Las personas con contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos, empleados de hogar o trabajadores agrarios tienen métodos de cálculo propios. Por ese motivo, la fórmula de dividir una base mensual entre 30 no sirve para todos los afiliados.

Una mejora salarial reciente podría tardar más en reflejarse

El cambio puede tener efecto sobre quienes hayan recibido una subida salarial poco antes de iniciar una baja. Si ese incremento aparece en la cotización del mes inmediatamente anterior a la incapacidad, puede que no entre todavía en la base reguladora bajo la nueva regla. De la Calzada resume esta situación en su vídeo: “Si te han subido el sueldo hace poco, durante un mes más tu baja se calculará con el sueldo antiguo, más bajo”. El impacto concreto dependerá de la fecha en que se haya producido la subida, de cuándo se haya incorporado a la cotización y del inicio de la incapacidad temporal.

PUBLICIDAD

“Si te han subido el sueldo hace poco, durante un mes más tu baja se calculará con el sueldo antiguo, más bajo”

La reforma aplicable al Régimen General producirá efectos desde el 1 de diciembre de 2026. Los procesos iniciados antes de esa fecha mantendrán la regla vigente cuando se produjo la baja.

El real decreto-ley también incorpora una regulación específica para los autónomos. Para ellos, la base reguladora de la incapacidad temporal se calculará con la base de cotización del mes inmediatamente anterior al mes previo al hecho causante, dividida entre 30. Esta modificación para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos tiene efectos desde el 21 de octubre de 2026, fecha de publicación de la norma.

Para comprobar los datos utilizados en el cálculo, los afiliados pueden consultar y descargar su informe de bases de cotización a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

PUBLICIDAD