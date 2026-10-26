España

El abogado Joaquín Moeckel sale en defensa del torero Roca Rey por su polémica fiesta de cumpleaños: “Lo hemos hecho todos alguna que otra vez”

El representante del diestro ha remitido a ‘Europa Press’ las quejas por la elevación del conflicto, afirmando que “en la fiesta no ha pasado nada”

La fiesta incluyó mariachis, música a cargo de un DJ y fuegos artificiales, según imágenes y reportes difundidos en televisión.
Andrés Roca Rey. (Infobae Perú).
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La celebración del 30 cumpleaños de Andrés Roca Rey continúa generando controversia en la localidad sevillana de Gerena. El Ayuntamiento del municipio ha abierto un expediente a raíz de las quejas presentadas por varios vecinos, que denunciaron las molestias ocasionadas por la música y el presunto lanzamiento de cohetes sin autorización en La Consentida, la finca del diestro. Ante la repercusión de lo sucedido, Joaquín Moeckel, abogado del torero peruano, ha salido en su defensa y ha reclamado que se contextualicen los hechos, cuestionando el enfoque de algunas informaciones.

El festejo tuvo lugar el miércoles 21 de octubre y congregó a más de un centenar de familiares y amigos del matador. Los invitados disfrutaron de una celebración con música, un DJ, mariachis y servicio de cátering, que se prolongó hasta aproximadamente las cinco de la madrugada. El uso de pirotecnia y el volumen de la música provocaron el malestar de residentes de la zona, que trasladaron sus quejas al consistorio.

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Según la información difundida, el Ayuntamiento recibió una reclamación formal y ha decidido iniciar el procedimiento administrativo. El expediente será remitido a la Policía Local para que compruebe lo ocurrido y determine si procede adoptar alguna medida. Entre los aspectos que deberán esclarecerse figura el posible lanzamiento de cohetes sin el permiso municipal correspondiente.

Y es que la normativa local contempla sanciones por infracciones relacionadas con el ruido: las leves pueden castigarse con multas de hasta 300 euros, mientras que las graves pueden alcanzar los 6.000 euros. Además, la ordenanza establece restricciones para determinados usos de pirotecnia durante la noche y la madrugada. La apertura del expediente, no obstante, no implica por sí misma que se haya impuesto una sanción al torero.

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Andrés Roca Rey. (Europa Press).
Andrés Roca Rey. (Europa Press).

Joaquín Moeckel pide rebajar la polémica

En medio del revuelo, el letrado de Roca Rey ha querido restar dramatismo a lo sucedido y ha insistido en que la situación debe abordarse sin dar por hecho que se produjo algún incidente de mayor gravedad. En declaraciones a Europa Press, Moeckel ha descrito la celebración como una fiesta de cumpleaños que se subió un poco de tono.

“Una fiesta de cumpleaños con la música un poco más alta de la cuenta. Se llama, se baja la música y se acabó”, ha resumido el abogado, que considera que las posibles molestias vecinales podrían haberse solucionado de una manera sencilla. En su opinión, si la Policía Local hubiera acudido al lugar y hubiera solicitado reducir el volumen, bastaría con atender esa indicación.

El representante legal también ha cuestionado que se presente al torero como protagonista de una investigación en términos que, a su juicio, pueden transmitir una imagen equivocada de lo ocurrido. “La palabra investigación me suena como si en la fiesta hubiera pasado algo raro y en la fiesta no ha pasado nada”, ha afirmado.

Condecoran a Andrés Roca Rey en el Congreso de la República| Canal N

Moeckel ha insistido en que su cliente se limitó a celebrar su cumpleaños y ha criticado que el asunto se haya convertido en una polémica de grandes dimensiones. “A ver si va a ser un pecado que un torero pueda celebrar su cumpleaños”, ha señalado, en referencia a la atención mediática que ha despertado el evento.

El abogado no ha negado que el volumen de la música pudiera haber causado molestias, pero ha defendido que esa circunstancia debe tratarse en sus justos términos. “Si se ha subido la música algo más alta de la cuenta, como lo hemos hecho todos alguna que otra vez, pues se baja la música, se pide disculpas y se acabó”, ha explicado.

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