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Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

El país petrolero eleva el sueldo exigido para que las empresas privadas computen trabajadores nacionales en sus cuotas, que alcanzará los 1.430 euros en 2028

Rey Salman de Arabia Saudí. (Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press)
Rey Salman de Arabia Saudí. (Saudi Press Agency / Zuma Press / Europa Press)
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Arabia Saudí elevará a 5.000 riyales mensuales, unos 1.190 euros, el sueldo mínimo que debe percibir un trabajador nacional para que su empresa lo compute plenamente dentro de las cuotas obligatorias de contratación de saudíes. La subida se enmarca en un paquete de medidas, ordenado por el rey Salman bin Abdulaziz, que incluye además ayudas mensuales de 500 riyales, cerca de 120 euros, para empleados públicos, jubilados y hogares que reciben prestaciones sociales ante la subida de las tarifas de electricidad, agua y saneamiento.

El aumento salarial no establece un sueldo mínimo general para todos los empleados del sector privado de Arabia Saudí. Afecta únicamente a los ciudadanos saudíes contratados por empresas privadas y modifica las reglas del programa Nitaqat, que exige a las compañías alcanzar un porcentaje determinado de empleados nacionales.

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Según informó la Agencia de Prensa Saudí (SPA), un trabajador saudí deberá cobrar al menos 5.000 riyales para que su empresa lo contabilice de forma íntegra al calcular el cumplimiento de esa cuota. El nuevo umbral comenzará a aplicarse seis meses después del anuncio de las medidas.

El umbral subirá a casi 1.430 euros en 2028

El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social saudí precisó que la subida se aplicará en dos etapas. El primer aumento entrará en vigor el 25 de abril de 2027, cuando el umbral ascenderá a 5.000 riyales mensuales. Un año después, el 25 de abril de 2028, llegará a 6.000 riyales, unos 1.430 euros.

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La cartera aclaró que el cambio no obliga de forma automática a todas las empresas a incrementar el sueldo de cada empleado saudí. Sin embargo, las compañías que quieran computar a esos trabajadores por completo dentro de sus porcentajes obligatorios de contratación nacional deberán ajustar sus salarios o reorganizar sus plantillas.

El sistema Nitaqat forma parte de la política de saudización del empleo, con la que el Gobierno busca elevar la presencia de ciudadanos del país en las empresas privadas. Las autoridades sostienen que el nuevo criterio salarial persigue mejorar los niveles de remuneración y reforzar la estabilidad del empleo saudí en el sector privado. Saudi Gazette informó que la aplicación gradual pretende dar tiempo a las compañías para adaptarse.

Siranna, el nuevo hotel de lujo de Arabia Saudí.

Las ayudas de 120 euros compensarán el alza de las facturas

El paquete aprobado por Salman incluye una subida mensual de 500 riyales, cerca de 120 euros, para empleados civiles y militares incluidos en determinadas escalas del sector público y contratos operativos. La medida también alcanza a jubilados y a familiares que cumplan los requisitos tras el fallecimiento de un afiliado o pensionista cubierto por el sistema de seguros sociales.

Las familias que reciben prestaciones de seguridad social obtendrán una ayuda mensual por la misma cantidad. La finalidad declarada es amortiguar el impacto de los nuevos precios de la electricidad y el agua sobre los hogares beneficiarios.

La SPA no ha informado del coste total del plan, de la cantidad de personas que recibirán esas ayudas ni de su duración. Tampoco ha detallado si los pagos serán temporales o pasarán a formar parte de las retribuciones y prestaciones de los colectivos incluidos.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027

Las medidas acompañan una revisión de las tarifas de electricidad, agua y saneamiento que comenzará el 1 de enero de 2027. En el caso de la electricidad, Arabia Saudí elevará el precio residencial por kilovatio hora y establecerá una cuota fija mensual de entre 70 y 100 riyales, según la capacidad del interruptor de cada vivienda.

La Compañía Nacional del Agua también reorganizará los tramos de consumo y las tarifas de agua y saneamiento para clientes residenciales, no residenciales y organismos públicos. En los hogares, se incorporarán cargos fijos mensuales que dependerán de las características del contador y del servicio contratado.

Las autoridades saudíes vinculan la reforma con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y garantizar la sostenibilidad de esos servicios. La información oficial no ofrece todavía una estimación completa de cuánto aumentará el recibo para cada tipo de vivienda.

El anuncio de este paquete de medidas se produce mientras Riad mantiene su programa Visión 2030, que busca reducir su dependencia de los ingresos petroleros y diversificar la economía del país.

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