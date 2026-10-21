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Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea ha denunciado este miércoles la instrumentalización de la migración para presionar “deliberadamente” las fronteras de la Unión Europea, en alusión a la crisis vivida este verano en Ceuta, con el objetivo de generar división y desestabilizar al bloque comunitario

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este miércoles la instrumentalización de la migración por parte de "actores estatales y no estatales" para presionar "deliberadamente" la frontera europea en crisis como la vivida este verano en Ceut
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Ursula von der Leyen ha denunciado este miércoles que “actores estatales y no estatales” instrumentalizan la migración para presionar “deliberadamente” las fronteras de la Unión Europea, en alusión a la crisis vivida este verano en Ceuta, con el objetivo de generar división y desestabilizar al bloque comunitario.

En un debate en el pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que presentará antes de que acabe el año una propuesta detallada del “marco europeo de respuesta a emergencias”, planteado ya en septiembre ante la Eurocámara, que permitiría a los Estados miembros suspender el derecho de asilo en situaciones de crisis migratoria masiva.

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“Este verano fuimos testigos de las trágicas escenas en Ceuta. Asimismo, hemos visto cómo Rusia y Bielorrusia han convertido la migración en un arma”, ha señalado la dirigente alemana, que ha acusado a esos actores de “provocar deliberadamente movimientos masivos de personas con el fin de desbordar a las autoridades, sembrar el miedo y dividirnos”. “No lo lograrán. No permitiremos que nadie se aproveche de nuestros valores para presionar a nuestra Unión”, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ursula von der Leyen ha denunciado este miércoles que “actores estatales y no estatales” instrumentalizan la migración para presionar “deliberadamente” las fronteras de la Unión Europea (Europa Press)
Ursula von der Leyen ha denunciado este miércoles que “actores estatales y no estatales” instrumentalizan la migración para presionar “deliberadamente” las fronteras de la Unión Europea (Europa Press)

Resultados del Pacto de Migración y Asilo

Durante su intervención, en la que ha repasado los resultados del último Consejo Europeo, Von der Leyen ha defendido el impacto de las políticas migratorias comunitarias, en particular la aplicación del Pacto de Migración y Asilo y las nuevas reglas de retorno. Según los datos expuestos, las llegadas irregulares a la Unión Europea han caído un 56% en los últimos dos años, un 34% solo en lo que va de 2026, mientras las peticiones de asilo se han reducido un 19% y las expulsiones efectivas de migrantes sin derecho a permanecer en territorio europeo se han duplicado en los últimos cinco años, hasta alcanzar el 30% de las órdenes de retorno dictadas.

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Pese a estos datos, la presidenta de la Comisión Europea ha advertido de que la llegada de cerca de 80.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta este verano “mostró de nuevo lo rápido que pueden emerger nuevas amenazas” sobre la frontera exterior común. Por ello, ha instado a reforzar las fronteras, acelerar los retornos y desarrollar nuevas herramientas para contener los flujos migratorios irregulares.

*en ampliación

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