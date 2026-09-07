Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

Imagen de Ceuta y la magistrada María Tardón. (Asociación Judicial Francisco de Vitoria)

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La jueza María Tardón ha declarado competente a la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. La magistrada asume así la investigación, al apreciar, de forma provisional, indicios de un posible delito contra la paz y la independencia del Estado y considerar que los hechos pudieron constituir un “ataque” contra la “integridad territorial” de España.

Desde hace unas semanas todas las miradas están puestas en esta magistrada, especialmente desde que se conoció que la jueza encargó a los agentes de la Comisaría General de Extranjería un informe sobre la avalancha migratoria. El resultado fue un documento de 55 páginas que apuntaba a que los agentes marroquíes “planificaron y guiaron” esta entrada masiva. Una formación que solicitó no compartir ni con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni con el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras estos desvinculaban a Marruecos de lo ocurrido. Hace unos días, Tardón trasladó dicho documento a la Fiscalía para decidir sobre su competencia.

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Pero, ¿quién es María Tardón (Segovia, octubre de 1957)? La jueza nacida en Zarzuela del Pinar hace 68 años llegó al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional a finales de 2018 tras llevar ejerciendo en la carrera judicial desde 1987 hace casi cuatro décadas. Antes de dar el salto a la Audiencia Nacional pasó por juzgados de lo Penal y de Instrucción y presidió durante 14 años la Sección 27ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en violencia sobre la mujer, según recoge su candidatura a la Comisión de Ética Judicial presentada este 2026.

Pedro Sánchez, asegura que el Ejecutivo no recibió ninguna alerta o aviso extraordinario que anticipara la crisis de Ceuta.

Nacida en octubre de 1957 en Zarzuela del Pinar (Segovia), Tardón se trasladó con su familia a Valdepeñas (Ciudad Real) cuando tenía ocho años. Allí comenzó a trabajar con apenas 16 años en la empresa Chocolates Elgorriaga al mismo tiempo que estudiaba Derecho en la UNED. Se licenció en 1984 y tres años después ingresó por oposición libre en la carrera judicial. Su primer destino fueron los Juzgados de Distrito y de Primera Instancia e Instrucción de La Carolina (Jaén) y, en diciembre de 1989, ascendió a magistrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Palma de Mallorca. Más tarde pasó por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid. En 2024 fue la única mujer de ocho candidatos que se presentó a presidir la Audiencia Nacional.

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De la política a la lucha contra la violencia de género

Pero su trayectoria judicial tuvo un paréntesis político. En 1999 fue elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid como independiente dentro de la candidatura del Partido Popular encabezada por el que alcalde entre 1991 y 2003 José María Álvarez del Manzano . Durante aquella legislatura ejerció como tercera teniente de alcalde y asumió las áreas de Policía Municipal, Movilidad Urbana, Protección Civil y Atención Social. Terminado el mandato, se reincorporó a la carrera judicial.

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno/Europa Press)

Buena parte de su carrera ha estado vinculada a la violencia de género. Además de presidir durante 14 años la sección especializada de la Audiencia Provincial de Madrid, ha formado parte durante casi dos décadas del Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. También ha participado en programas de formación judicial sobre violencia contra las mujeres en países como Argentina, Colombia, Bolivia, Honduras y México.

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Ahora, desde la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Tardón tiene ante sí la investigación sobre lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio y la tarea de determinar si aquella entrada masiva puede encajar en un delito contra la paz o la independencia del Estado.