España

La tarifa de la luz en España para este martes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 27 de octubre.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Tarifa del servicio de electricidad

La luz tendrá una tarifa media en territorio español de 206.89 euros por megavatio hora para este martes, según los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 283.05 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa mínimo de la luz en el país llegará a los 106.12 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este martes 27 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 222.77 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 216.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 209.77 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 219.53 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 221.43 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 233.39 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 246.08 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 239.02 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 206.44 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 141.37 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.04 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 107.64 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.12 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.31 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.55 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 214.82 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 257.03 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 283.05 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 276.65 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 262.48 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 248.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 236.49 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 223.25 euros por megavatio hora.

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