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La Academia ‘Operación Triunfo 1′, a la venta por 1,9 millones de euros: 3.000 m2, techos de diez metros de altura y terraza con vistas a Barcelona

La nave industrial en la que se desarrolló el programa en sus primeras ediciones ha vuelto a salir a la venta por 1,9 millones de euros

Los concursantes de 'Operación Triunfo 1' (RTVE).
Los concursantes de 'Operación Triunfo 1' (RTVE).
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La nave industrial que acogió a los primeros concursantes de Operación Triunfo vuelve a buscar comprador. Ubicado en Sant Just Desvern, en Barcelona, el inmueble que fue hogar de artistas como Rosa López, David Bisbal, Chenoa y David Bustamante se anuncia ahora por 1,9 millones de euros. Un cuarto de siglo después del estreno del programa, sus instalaciones han dejado atrás las clases de canto, las coreografías y los nervios previos a las galas para convertirse en un espacio industrial sin apenas referencias visibles a su pasado televisivo.

El anuncio inmobiliario, publicado en Idealista por una agencia catalana y actualizado por última vez en abril, describe una propiedad de 3.032 metros cuadrados. Explica El HuffPost que entre sus principales características figuran una sala diáfana de 1.260 metros, techos de diez metros de altura, varias plantas y una terraza desde la que se contemplan, según la descripción comercial, “magníficas vistas a Barcelona”. También destaca su conexión con la capital catalana, el aeropuerto de El Prat y el puerto.

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La coincidencia con el 25 aniversario de OT, cuyo estreno tuvo lugar el 22 de octubre de 2001, devuelve la atención a un espacio que fue testigo de uno de los mayores fenómenos de la televisión española. Durante años, aquellas instalaciones albergaron a varias generaciones de concursantes que aprendían a cantar, preparaban sus actuaciones y convivían mientras millones de espectadores seguían sus progresos.

La transformación del inmueble exigió una intervención considerable. No bastaba con habilitar dormitorios y colocar instrumentos: había que acondicionar distintas zonas para las clases, los ensayos y la vida cotidiana de los participantes, además de instalar los equipos necesarios para las grabaciones.

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Concursantes de 'Operación Triunfo 1' en la academia (RTVE).
Concursantes de 'Operación Triunfo 1' en la academia (RTVE).

La nave fue la sede de la Academia desde el debut del concurso hasta 2011, cuando terminó su etapa anterior. Sin embargo, el regreso del formato en 2017 trajo consigo un cambio de ubicación. La producción se trasladó al Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, donde la academia y el plató de las galas podían funcionar dentro del mismo recinto.

La propiedad ya había salido al mercado anteriormente. En 2016 se ofrecía por 1,6 millones de euros, con la posibilidad de alquilarla por 3.000 euros mensuales. Dos años después, el inmueble encontró comprador por una cantidad que no trascendió públicamente. En aquel momento, una empresa dedicada a la maquinaria ocupó las instalaciones, que necesitaban trabajos de acondicionamiento.

Un 25 aniversario marcado por la incertidumbre

Ante el 25 aniversario del estreno de Operación Triunfo, el concurso planeaba un gran reencuentro que conmemorara uno de los programas de entretenimiento más famosos de nuestro país. Sin embargo, la efeméride llega lejos de la celebración que muchos esperaban. El reencuentro anunciado para reunir a los antiguos participantes, profesores y miembros del jurado se habría cancelado después de varios aplazamientos, dificultades económicas y problemas para cuadrar las agendas de sus protagonistas.

Antigua academia de 'Operación Triunfo' en Barcelona (Habitaclia).
Antigua academia de 'Operación Triunfo' en Barcelona (Habitaclia).

A ello se suma el descontento de algunos concursantes, que aseguran no haber recibido información clara sobre los planes. La propia Rosa López manifestó en un video en redes sociales sus reservas ante las propuestas recibidas: “Lo que no llego a encajar es que no tiene ningún sentido que a los artistas de OT 1 nos llamen cada año como si esto fuera invitarnos a una boda y tengamos que estar sí o sí”. Lo que pretendía ser un homenaje a uno de los formatos más emblemáticos de la televisión española se encuentra, así, rodeado de dudas y de un creciente malestar entre algunos de sus protagonistas.

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