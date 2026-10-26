Cuántas proteínas tiene el tofu, el ‘superalimento’ que se adapta a cualquier plato y puede incluirse en todas las dietas

Tofu sobre una tabla de madera (Magnific)

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El tofu se ha convertido en uno de los alimentos más populares entre quienes buscan reducir el consumo de carne o seguir una alimentación basada en plantas. Originario de Asia y elaborado a partir de la soja, destaca por su versatilidad en la cocina y por su composición nutricional, en la que sobresalen las proteínas vegetales y las grasas insaturadas. Además, su sabor suave permite incorporarlo a una gran variedad de recetas, desde salteados y ensaladas hasta guisos, arroces y platos de pasta.

Aunque algunas personas consideran que el tofu es un alimento insípido, precisamente esta característica facilita su combinación con otros ingredientes. Al absorber los sabores de las especias, las salsas y los alimentos con los que se cocina, puede adaptarse a preparaciones muy diferentes. También mantiene bastante bien su forma durante la cocción, por lo que resulta adecuado tanto para platos fríos como calientes.

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Otro de sus puntos fuertes es que, al proceder de la soja, no contiene gluten ni lactosa de forma natural. Esto lo convierte en una alternativa interesante para las personas que deben evitar estas sustancias, siempre que se compruebe el etiquetado del producto y de los ingredientes que lo acompañan.

Desde el punto de vista nutricional, el tofu aporta proteínas de buena calidad, grasas principalmente insaturadas y una cantidad relativamente baja de hidratos de carbono, recoge la nutricionista-dietista Carla L. de la Torre. Su contenido energético es moderado, aunque puede variar según la variedad, la firmeza y el método de elaboración.

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Cuántas proteínas tiene el tofu

El tofu aporta 11,5 gramos de proteínas por cada 100 gramos, según los datos nutricionales ofrecidos por la experta. Esta cantidad lo convierte en una fuente destacada de proteína vegetal, especialmente en dietas vegetarianas y veganas.

En esa misma porción de 100 gramos, el tofu contiene aproximadamente 6,6 gramos de grasa, 3,3 gramos de hidratos de carbono y unas 120 kilocalorías. No obstante, estas cifras pueden cambiar en función de la marca y del tipo de tofu, por lo que conviene consultar la información nutricional del envase.

Sus proteínas proceden de la soja y aportan aminoácidos esenciales que el organismo necesita para mantener y reparar los tejidos, entre otras funciones. Por ello, el tofu puede contribuir a cubrir las necesidades proteicas diarias y combinarse con otras fuentes vegetales, como las legumbres y los cereales, dentro de una alimentación variada.

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Grasas saludables y otros nutrientes de interés

Más allá de las proteínas, el tofu destaca por el tipo de grasas que contiene, explica L. de la Torre. Una parte importante corresponde a grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, mientras que, al ser un alimento de origen vegetal, no contiene colesterol de forma natural.

La soja también aporta isoflavonas, compuestos vegetales que pertenecen al grupo de los flavonoides y que se estudian por sus efectos biológicos, incluida su actividad antioxidante. La cantidad presente en el tofu depende, entre otros factores, de la elaboración del producto.

Además, algunas variedades de tofu, especialmente las elaboradas con sales de calcio, pueden constituir una fuente importante de este mineral, necesario para el mantenimiento de los huesos y los dientes. Por eso, su composición concreta merece atención, especialmente cuando se utiliza como sustituto habitual de otros alimentos.

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Contraindicaciones del tofu

El tofu suele ser un alimento seguro para la mayoría de las personas, pero existen algunas consideraciones. En el caso de las personas con hipotiroidismo que toman levotiroxina, los alimentos derivados de la soja pueden interferir con la absorción del medicamento, por lo que conviene consultar con el profesional sanitario sobre cómo espaciar su consumo respecto a la toma del tratamiento.