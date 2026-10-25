Nogueras sobre los disturbios en Barcelona: "Esto no es Francia ni queremos que lo sea"

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Barcelona, 25 oct (EFE).- La cabeza de lista de Junts para las elecciones generales del 29N, Miriam Nogueras, ha condenado este domingo los disturbios de ayer en Barcelona y ha subrayado que "Cataluña no puede ser un país donde unos levantan la persiana cada mañana y otros la revientan por la noche: Esto no es Francia ni queremos que lo sea".

Un total de 128 jóvenes han sido detenidos, de ellos 73 menores, y quince policías han resultado heridos, cuatro de ellos graves, en los disturbios de ayer por la tarde en Barcelona, según el último balance de los Mossos d'Esquadra divulgado este domingo.

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En unas declaraciones remitidas por el partido, Nogueras ha puesto el ejemplo de Francia para reivindicar que Junts está "en contra de los extremos y de la polarización".

"No es equidistancia, es defender a la gente honrada y trabajadora del país", ha agregado.

En la misma línea, el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha considerado que "años de dejadez acaban teniendo un precio".

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"Barcelona no puede ser rehén de encapuchados que confunden el derecho a la protesta con el vandalismo. Protestar es un derecho, destrozar y robar no. La ciudad merece respeto, seguridad y autoridad", ha indicado en un mensaje en la red social X. EFE