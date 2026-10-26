Así es La Consentida, la finca sevillana de Andrés Roca Rey: un cortijo del arquitecto Aníbal González con plaza de toros y piscina

Roca Rey. (Europa Press).

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Andrés Roca Rey ha encontrado en la provincia de Sevilla un lugar en el que alejarse del ritmo frenético de la temporada taurina y recuperar la tranquilidad lejos de los focos. Mientras se recupera de su reciente ruptura con Tana Rivera, el peruano se refugia en La Consentida, la finca que fue testigo la pasada semana de una fiesta de cumpleaños que ha dado mucho que hablar.

Se trata de un hogar situado en Gerena que adquirió en 2020 y que se ha convertido en uno de sus refugios más personales en España. Con una extensión aproximada de diez hectáreas, la propiedad reúne arquitectura tradicional andaluza, amplios espacios al aire libre y rincones diseñados tanto para el descanso como para la preparación profesional del diestro.

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El propio torero explicó en las páginas de ¡HOLA! el significado que tiene para él esta vivienda. “Esta casa es un pedazo de mis raíces en tierra ajena, un espacio donde puedo soltar la presión, dejar de ser Roca Rey y volver a ser simplemente Andrés”, confesaba. Una declaración que resume la importancia de este entorno para el peruano, cuya vida transcurre buena parte del año entre viajes, compromisos profesionales y tardes en la plaza.

Finca La Consentida de Andrés Roca Rey en Gerena, Sevilla (INSTAGRAM).

Un cortijo de esencia andaluza

La primera impresión que ofrece La Consentida es la de una hacienda sevillana en la que predominan los materiales tradicionales y la integración con el paisaje. Las fachadas encaladas, las tejas de barro, los pavimentos de tonos rojizos y los elementos de hierro forjado definen el aspecto exterior de la vivienda. La vegetación que rodea el edificio y los árboles de gran tamaño contribuyen a crear zonas de sombra y refuerzan la conexión con el campo.

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Uno de los detalles arquitectónicos más llamativos es la torre que se eleva sobre el conjunto, con ventanas rematadas en arco. A sus pies, un porche porticado permite disfrutar del exterior protegido del sol. La propiedad conserva así el carácter de las construcciones rurales tradicionales, con espacios abiertos y una estética alejada de los diseños contemporáneos más minimalistas.

La historia del lugar también resulta singular. La finca está vinculada a La Caprichosa, una propiedad relacionada con Joanne Hearst Castro, descendiente del magnate estadounidense William Randolph Hearst, cuya figura inspiró al protagonista de Ciudadano Kane, la película dirigida por Orson Welles. La arquitectura de la finca principal se asocia al regionalismo andaluz de Aníbal González, conocido, entre otras obras, por la Plaza de España de Sevilla.

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Finca La Consentida de Andrés Roca Rey en Gerena, Sevilla (INSTAGRAM).

Según informa ABC de Sevilla, La Consentida surgió como una construcción vinculada a aquel conjunto y tomó como referencia el estilo del cortijo original. Y, una vez falleció Joanne Hearst Castro en 2011, fue adquirida por el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio, quien la reformó y le dio un aspecto más parecido al que luce actualmente. Finalmente, el peruano la adquirió y formó en ella su centro de operaciones.

Un salón clásico con recuerdos personales

En el interior, Roca Rey ha apostado por una decoración de aire tradicional, con muebles de madera, tapicerías estampadas, alfombras y piezas ornamentales que aportan personalidad a las estancias. Las paredes claras contrastan con los tonos cálidos de los suelos de barro, mientras que los cuadros y otros elementos decorativos reflejan los gustos y las vivencias del torero.

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El salón combina sofás y butacas de diferentes estilos con lámparas de sobremesa, muebles auxiliares y detalles clásicos. La decoración no busca la uniformidad de una vivienda de diseño, sino transmitir una sensación de hogar vivido, en el que los recuerdos de su trayectoria profesional conviven con objetos cotidianos. El mundo taurino también tiene presencia en la casa, con piezas que conectan la vida privada del diestro con su profesión.

Finca La Consentida de Andrés Roca Rey en Gerena, Sevilla (INSTAGRAM).

Piscina, jardines y una plaza de toros

El exterior ocupa buena parte del protagonismo de La Consentida. Entre jardines y zonas verdes se encuentra una piscina que se ha convertido en uno de los puntos centrales de la finca durante los meses de calor. En las imágenes compartidas por el torero destaca un detalle personalizado: una «R» en el fondo, en referencia a su apellido.

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Finca La Consentida de Andrés Roca Rey en Gerena, Sevilla (INSTAGRAM).

Los espacios al aire libre están pensados también para reunirse con familiares y amigos. La propiedad dispone de un porche y de un cenador de estilo rústico, con vigas de madera vistas, una gran mesa y sillas tradicionales. Su ambiente invita a alargar las comidas y las sobremesas después de una jornada en el campo.

La finca cuenta, además, con una capilla y con una zona destinada a las celebraciones y encuentros privados. La presencia de animales y los amplios caminos rodeados de vegetación completan la imagen de un refugio en el que la naturaleza tiene un papel fundamental.

Más allá de su faceta residencial, La Consentida cumple una función esencial en la preparación de Roca Rey. Dentro de la propiedad hay una pequeña plaza de toros privada en la que puede entrenar y realizar tentaderos, una instalación especialmente relevante para un profesional que necesita mantener su preparación durante toda la temporada.

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Finca La Consentida de Andrés Roca Rey en Gerena, Sevilla (INSTAGRAM).