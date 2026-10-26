¿Habrá que cotizar más años para cobrar la pensión? El Gobierno lo aclara

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Marta Fernández - Europa Press

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El Gobierno no contempla endurecer los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha descartado este lunes que el sistema vaya a exigir más años de cotización o que se amplíe el periodo utilizado para calcular la prestación, dos cuestiones que afectan directamente a la futura jubilación de millones de trabajadores.

“En absoluto se contempla ampliar el periodo de cálculo de las pensiones o ampliar los años cotizados necesarios”, ha afirmado Saiz en una entrevista en la Cadena SER. La ministra ha aprovechado su intervención para defender las reformas impulsadas por el Ejecutivo y rechazar las críticas del Partido Popular sobre la viabilidad financiera del sistema público de pensiones.

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La responsable de Seguridad Social sostiene que los datos actuales respaldan la fortaleza del sistema. España cuenta con más de 22,6 millones de afiliados y registra una relación de 2,5 cotizantes por cada pensionista, una proporción que, según ha destacado, no se observaba desde 2010. A ello se suma el crecimiento de la denominada hucha de las pensiones, que el Gobierno prevé que cierre el ejercicio en torno a los 20.000 millones de euros.

El Gobierno defiende la viabilidad de las pensiones hasta 2050

La llegada a la jubilación de la generación del baby boom, formada por quienes nacieron durante las décadas de mayor crecimiento demográfico, constituye uno de los principales desafíos para el sistema español. El aumento del número de pensionistas elevará la presión sobre las cuentas públicas durante los próximos años, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.

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Las pensiones vuelven al centro del debate político con el choque entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la viabilidad del sistema.

Saiz ha rechazado, sin embargo, que este proceso vaya a provocar la quiebra del modelo. “De ninguna manera”, ha respondido al ser preguntada por la sostenibilidad de las pensiones ante el incremento previsto del gasto. La ministra considera que las medidas aprobadas en los últimos años permiten afrontar este escenario y garantizar el pago de las prestaciones.

La portavoz también ha defendido las reformas de las pensiones, que, según ha explicado, se han desarrollado mediante el diálogo social y cuentan con el respaldo de la Unión Europea. El objetivo, ha insistido, es asegurar la viabilidad del sistema hasta 2050 sin recurrir a un endurecimiento de los requisitos de acceso a la jubilación.

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Las aportaciones del Estado, en el centro del debate

Uno de los argumentos utilizados en la discusión política sobre las pensiones es la necesidad de recurrir a transferencias presupuestarias para cubrir parte del gasto. Saiz ha restado importancia a esta cuestión y ha recordado que la financiación pública complementaria no constituye una anomalía dentro de los sistemas de protección social europeos.

“El hecho de que el sistema se nutra también de aportaciones del Estado es algo absolutamente normal”, ha señalado. A su juicio, estas transferencias no deben presentarse como una señal extraordinaria de debilidad financiera, ya que existen mecanismos similares en otros países.

La ministra ha aprovechado además para acusar al PP de difundir afirmaciones falsas sobre el futuro de las pensiones. El debate sobre su sostenibilidad continúa siendo uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno y la oposición, especialmente ante las consecuencias económicas del envejecimiento demográfico y el aumento progresivo del número de jubilados.

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Pensionistas durante una concentración contra la paralización de la subida de las pensiones Bilbao. H.Bilbao - Europa Press

El salario mínimo volverá a subir en 2027

Más allá de las pensiones, Saiz ha confirmado que el Ejecutivo elevará de nuevo el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027. La ministra no ha concretado la cuantía del incremento, pero ha garantizado que el Gobierno mantendrá su política de aumentos del suelo salarial y que este seguirá exento de tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El anuncio podría producirse antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, según el calendario mencionado en la información. La subida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para mejorar los ingresos de los trabajadores con remuneraciones más bajas, aunque su alcance dependerá de la decisión que adopte el Gobierno.

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En este asunto, Saiz ha dirigido sus críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha atribuido un “importantísimo desconocimiento técnico” sobre la tributación del salario mínimo. La portavoz ha defendido que el tratamiento fiscal del SMI debe abordarse con rigor y ha rechazado las posiciones de la oposición en esta materia.

Saiz carga contra Feijóo por sus posiciones sobre igualdad

La ministra también ha cuestionado las declaraciones de Feijóo sobre el feminismo y las ha contrapuesto a los votos del PP en medidas destinadas a reducir la brecha de género. Entre los ejemplos citados figura el complemento de las pensiones destinado a compensar parte del impacto que las desigualdades laborales y familiares tienen sobre las carreras de cotización.

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Saiz ha reclamado “seriedad, respeto y rigor” al abordar las políticas que afectan a las mujeres. Para respaldar su argumento, ha recordado que más de 10,5 millones de mujeres cotizan actualmente a la Seguridad Social.