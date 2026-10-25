Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

Guardar

Los Mossos d’Esquadra han detenido a 128 jóvenes tras los disturbios de la noche del sábado en el centro de Barcelona, desencadenados durante una protesta no autorizada convocada en redes sociales que terminó en saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. La concentración, a la que asistieron unas 500 personas, ha dañado 23 comercios y ha provocado 33 incendios, todos atendidos por los bomberos. El último balance policial cifra en 73 los detenidos menores de edad. También han resultado heridos 15 agentes, cuatro de ellos en estado grave.

Los participantes, centenares de jóvenes vestidos mayoritariamente de negro, han actuado sin una organización identificada ni una manifestación previa. Con el rostro cubierto, han roto escaparates, han prendido fuego al mobiliario urbano y han atacado locales comerciales. Varios clientes quedaron atrapados dentro de las tiendas a la espera de poder escapar. Muchos de ellos evitaron los disturbios huyendo por accesos traseros o puertas de emergencia.

PUBLICIDAD

Los disturbios han causado daños en el mobiliario urbano por valor de unos 36.000 euros, han informado a EFE fuentes municipales. Los principales daños en ese mobiliario fueron la quema de 31 contenedores, que ya se han repuesto, así como los 106 que, de manera preventiva, retiró el ayuntamiento de las zonas “donde podían correr el riesgo de ser vandalizados”.

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en los procedimientos judiciales abiertos por los incidentes. El consistorio exigirá responsabilidades judiciales y patrimoniales a los arrestados mayores de 18 años y ha advertido de que las actuaciones tendrán “consecuencias para los progenitores de los menores de edad”.

PUBLICIDAD

Estas son las imágenes más destacadas que reflejan lo que ha sucedido:

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)

Una concentración de 600 jóvenes en el centro de Barcelona convocada por redes sociales ha derivado este sábado en saqueos de comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra. (EFE) (EFE)