Los Mossos atribuyen a grupos organizados de TikTok el “reclutamiento” de los jóvenes que protagonizaron los disturbios en Barcelona

Varias personas causan disturbios en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

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Los disturbios que sacudieron el centro de Barcelona este sábado no comenzaron en la plaza de Catalunya, sino en las redes sociales. La convocatoria que reunió a centenares de jóvenes y desembocó en saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra llevaba días circulando por TikTok bajo la etiqueta ‘Blocus Barcelona’, antes de trasladarse a grupos privados de WhatsApp y Telegram. Ahora, la policía catalana investiga quién estaba detrás de los perfiles que difundieron los mensajes y cómo se gestó una movilización que terminó con 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad.

La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, ha explicado que la convocatoria se propagó a través de cuentas que la policía estaba monitorizando y que su objetivo no era organizar una manifestación convencional. “No fue una manifestación como las que estamos acostumbrados”, ha señalado en declaraciones a RAC1, en las que ha reconocido la sorpresa de los agentes ante la “beligerancia” de los participantes.

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Según Catà, los jóvenes comenzaron a protagonizar actos violentos prácticamente desde el momento en que se reunieron en el centro de la capital catalana. A diferencia de otras movilizaciones, en las que los incidentes suelen producirse al final de una protesta pacífica y quedan protagonizados por una parte de los asistentes, esta vez los enfrentamientos y los destrozos marcaron el desarrollo de la concentración.

Los altercados se saldaron con 23 establecimientos vandalizados o saqueados, 33 intervenciones de los bomberos para apagar incendios en contenedores y elementos del mobiliario urbano y 14 agentes de los Mossos heridos, cuatro de ellos de gravedad, de acuerdo con el balance difundido por la policía catalana. A ello se suma un agente de la Guardia Urbana herido. Los Mossos también levantaron 68 actas administrativas tras intervenir armas blancas, aerosoles, pasamontañas, pirotecnia y otros objetos, entre ellos piedras.

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Una convocatoria que llevaba días circulando

La reconstrucción de los hechos realizada por 3Cat sitúa al menos el 20 de octubre el inicio de la difusión de carteles que llamaban a participar en una movilización denominada ‘Blocus Barcelona’. Los mensajes circulaban desde perfiles anónimos y con escasa interacción, aunque progresivamente fueron apareciendo nuevas publicaciones relacionadas con la convocatoria. El nombre remitía a las movilizaciones francesas vinculadas a los bloqueos de institutos, conocidos como blocus de lycées. La convocatoria catalana se presentó inicialmente con referencias a la educación y a la protesta juvenil, bajo lemas como ‘Institut Indignats’ y ‘Contra el sistema, institutos en lucha’.

Disturbios este sábado en el centro de Barcelona. (EFE)

Los mensajes difundidos en TikTok incluían carteles con la hora y el lugar de encuentro, así como códigos QR que permitían acceder a grupos de WhatsApp. Desde esos espacios, la convocatoria fue saltando a otras plataformas, entre ellas Telegram e Instagram, donde los participantes intercambiaban información y mensajes sobre la movilización.

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La investigación del citado medio ha identificado también publicaciones con indicaciones sobre la vestimenta y la preparación para la protesta. Algunos mensajes recomendaban vestir de negro y utilizar pasamontañas, aunque otros pedían no cubrirse el rostro, una de las contradicciones detectadas en los materiales difundidos.

La evolución de las conversaciones resulta especialmente relevante para reconstruir lo sucedido. Según esta investigación, los primeros intercambios incluían mensajes que reclamaban una movilización pacífica y advertían de que no se atacara a comercios, vehículos ni agentes. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, las conversaciones fueron incorporando referencias a posibles saqueos y a establecimientos que podían convertirse en objetivos. En TikTok llegaron a circular montajes que señalaban comercios susceptibles de ser saqueados, en su mayoría establecimientos de lujo del centro de Barcelona. Algunos usuarios compartieron, además, imágenes de armas blancas y de fuego, aunque no ha podido determinarse si estas últimas eran reales ni si pertenecían a los mismos participantes.

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La investigación de 3Cat también recoge que, cuando los disturbios comenzaron a descontrolarse, algunos integrantes de los grupos difundieron mensajes para desvincularse de los actos vandálicos y negar cualquier responsabilidad.

La incógnita sobre quién organizó los disturbios

La principal incógnita es quién creó las cuentas que difundieron la convocatoria y hasta qué punto existió una planificación previa de los saqueos y los enfrentamientos. Catà ha explicado que los Mossos están investigando los perfiles que se encontraban detrás de la etiqueta ‘Blocus’ y que la comisaría de Información estaba monitorizando un conjunto de cuentas que, según la policía, pretendían captar jóvenes para cometer actos delictivos.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios desatados este sábado por la tarde en una protesta de jóvenes en el centro de Barcelona.

De hecho, Catà ha descrito a los participantes como personas que actuaron en pequeños grupos, sin una estructura organizativa clara. La comisaria ha asegurado también que los detenidos son personas que viven en Cataluña y ha descartado que procedieran de Francia, frente a las especulaciones sobre una posible llegada de participantes desde el país vecino.

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El análisis de los teléfonos, las cuentas y las comunicaciones digitales puede resultar determinante para esclarecer cómo se difundió la convocatoria, quién la impulsó y si hubo coordinación entre los distintos grupos.