España

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

El líder del PP reúne a sus cabezas de lista en un mitin de precampaña en Salamanca y avanza que volverá a visitar Cataluña

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vincula los violentos disturbios en Barcelona con la izquierda política, a la que acusa de resistirse a abandonar el poder “con violencia”
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La precampaña electoral sigue subiendo de decibelios. En un mitin preelectoral en Salamanca, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los violentos disturbios en Barcelona, que se han saldado con cientos de detenidos y más de una decena de policías heridos, a Pedro Sánchez y la izquierda política, a la que ha acusado de resistirse a abandonar el poder “con violencia”.

“Como han perdido la calle, quieren incendiarla”, ha afirmado el jefe de la oposición, para después exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de “pontificar” y “dar lecciones de paz”. “España no es así. Y por mucho que les pese a algunos, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar”, ha incidido.

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Feijóo ha reunido este domingo a todos sus cabezas de lista, a quienes ha descrito como “intachables e intocables”, y ha avanzado que volverá a Cataluña para protagonizar un mitin con el número uno en Barcelona, Xavier García-Albiol. “No estás solo [...] No me callaré si la convivencia de mi país se ve amenazada. Plantaré cara a los violentos si se atreven a quemar las calles”, ha agregado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), en un acto de precampaña en Salamanca. (David Mudarra/PP)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (c), en un acto de precampaña en Salamanca. (David Mudarra/PP)

Minutos antes ha intervenido la portavoz de los populares, Ester Muñoz, quien ha censurado que el PSOE esté centrando su estrategia en el miedo a la extrema derecha. “El miedo ha cambiado de mando. Los españoles no quieren tener a un frívolo en la Moncloa que estaba de vacaciones cuando invadían su país [....] ayer estaba de baile en un mitin, y Barcelona ardiendo”, ha afirmado.

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Las autoridades de Barcelona continúan investigando quién estuvo detrás de las protestas. Los Mossos d’Esquadra sospechan de cuentas de TikTok vinculadas a BlocusBarcelona que reclutaron a jóvenes. La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, ha explicado a RAC1 que la movilización se propagó desde cuentas que la policía ya monitorizaba y que no respondía al patrón de una protesta ordinaria. “No fue una manifestación como las que estamos acostumbrados”, ha afirmado, tras reconocer la sorpresa de los agentes por la “beligerancia” de los participantes.

Feijóo mantiene su promesa de construir un millón de viviendas

En su mensaje electoral, Feijóo ha reiterado su promesa de construir un millón de viviendas en España con “más suelo y menos trabas”. Sostiene que “el precio de la vivienda se baja construyendo viviendas” y ha acusado al Gobierno de hacer “muchos anuncios y pocas viviendas”. El dirigente también ha planteado que “es el momento de cambiar el contador y empezar a bajar los impuestos” y aseguró que las pensiones “se blindarán para los jóvenes”. El líder del PP ha contrapuesto la papeleta de Sánchez, que a su juicio incluye a Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire, con otra centrada en “la vivienda, los impuestos justos, la seguridad, el orden y la decencia”.

Antes de ello, el presidente del PP ha comenzado su discurso enviando “un abrazo” a las mujeres de Ceuta, que este domingo se han manifestado en Madrid contra la inacción del Gobierno y la “falta de normalidad”. “Estamos hablando de Ceuta y nuestro corazón estará siempre con Ceuta. Mi compromiso con ellas está más vigente que nunca”, ha expresado.

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