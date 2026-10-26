Evacúan a Suiza a la primera paciente de ébola en Nigeria tras pasar la fase aguda: “Esto no significa que ya no sea infecciosa”

Una mujer pasa por delante del Ministerio Federal de Sanidad en Abuja, Nigeria, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Afolabi Sotunde)

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El ministro de Salud nigeriano, Muhammad Pate, ha autorizado esta mañana el traslado del primer caso de ébola confirmado en Nigeria desde que concluyó el brote dentro del país en el mes de agosto. La paciente es una ciudadana suiza que vivía en Abuya junto a su marido, un diplomático destinado en la capital nigeriana.

Tras detectar este nuevo caso, las autoridades africanas mantienen activa la vigilancia de 52 personas que tuvieron contacto con la mujer. No obstante, según ha afirmado esta mañana Muhammad Pate, la suiza estaba mostrando mejoras considerables en su tratamiento. En las últimas horas permanecía estable, consciente y podía comunicarse.

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Aunque la mujer ha pasado la fase aguda de la enfermedad, “esto no significa que ya no sea infecciosa, de ahí los estrictos protocolos vigentes”, ha matizado el ministro. El marido de la paciente contagiada no ha manifestado síntomas por el momento, según ha podido saber Associated Press.

“Con la evacuación, Nigeria actualmente no tiene casos de ébola”

Las autoridades nigerianas dieron a conocer el caso el pasado 20 de octubre, pese a que los primeros síntomas de la mujer se desarrollaron el 7 de octubre. Tal y como confirmó el Ministerio de Salud en ese momento, la paciente fue ingresada en el hospital cuatro días después en un centro médico privado de la capital.

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Un hombre vende periódicos en Abuja, Nigeria, el miércoles 21 de octubre de 2026. (Foto AP/Afolabi Sotunde)

El director regional para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mohamed Janabi, ha indicado que la salida del país se justifica por la nacionalidad de la pareja. A partir de este momento, las autoridades sanitarias de Suiza asumirán el tratamiento de la paciente y observarán a su esposo, mientras Nigeria continuará el seguimiento epidemiológico de los contactos identificados.

“Con la evacuación de la paciente y su esposo, Nigeria actualmente no tiene casos de ébola”, sostuvo el representante de la OMS. Aun así, remarca que la vigilancia debe continuar para detectar posibles contagios secundarios. “Estamos haciendo todo lo posible para contener este caso rastreando a todos los contactos que el individuo haya podido tener”, aseguraron la semana pasada cuando la vigilancia se extendía solo en 44 personas.

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La ruta del contagio continúa “bajo investigación”

La mujer dio positivo tras regresar a Abuja desde Uganda, aunque las autoridades siguen sin establecer el lugar donde contrajo el virus. “Viajar a través de Uganda no demuestra que la infección se haya producido aquí. El lugar de contagio sigue bajo investigación”, detallaba el Ministerio de Salud del país africano a través de un comunicado.

Además, las autoridades africanas aseguraron el viernes que se trataba de una paciente nigeriana que había viajado por negocios a la región oriental de Congo y minimizaron las probabilidades de que el contagio sucediera en Uganda, ya que “no tiene casos activos confirmados de ébola”.

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Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza ha asegurado a AP que la paciente no había viajado a la República Democrática del Congo —el país con un mayor número de contagios, 9.816, y muertes, 4.757, desde que comenzó el brote en el mes de mayo— y que la hipótesis principal apunta a un contagio durante un viaje realizado con su esposo a Uganda.

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Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África informaron que los primeros pacientes identificados en Nigeria y Kenia habían pasado por el Aeropuerto Internacional de Entebbe, en Uganda, el 3 de octubre. Una coincidencia que ha reforzado la investigación sobre las rutas de desplazamiento y la posible cadena de transmisión.

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Kenia ha reportado nueve contagios y dos víctimas mortales

Kenia ha registrado nueve casos, incluidos dos fallecimientos, desde que confirmó su primera infección a principios de octubre. La expansión del brote fuera de la República Democrática del Congo ha elevado la preocupación de las autoridades sanitarias regionales por la circulación del virus Bundibugyo.

Este ha sido el episodio con el mayor alcance geográfico de esta variante, con presencia en países de tres regiones africanas. La directora general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, alerta sobre esta crisis sanitaria, ya que, recordemos, esta enfermedad cuenta con una mortalidad cercana al 50%.

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Por su parte, Nigeria ya había enfrentado un brote que habría finalizado a los tres meses de su inicio. Entonces confirmó 20 casos, pero declaró el fin de la emergencia en el mes de agosto. Ahora el país vuelve a estar sumido en una vigilancia activa para contener el avance de la enfermedad.