España

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Grupos con el rostro cubierto rompieron escaparates y prendieron fuego a mobiliario urbano

Un grupo de personas encapuchadas forzó el acceso a una tienda de productos tecnológicos en el centro de Barcelona

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Las cifras de la noche de caos y disturbios en Barcelona dejan un total de 128 jóvenes detenidos, 73 menores de ellos menores de edad, y 15 policías heridos, cuatro en estado grave, según el último balance enviado por los Mossos d’Esquadra este domingo por la mañana. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que se personará en los procesos judiciales abiertos tras la protesta juvenil no autorizada que derivó en saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía en el centro de la ciudad. La protesta, que se convocó por redes sociales, se extendió desde la plaza Cataluña y causó daños a comercios.

El alcalde Jaume Collboni ha destacado que las actuaciones tendrá “consecuencias para los progenitores de los menores de edad” y para los arrestados mayores de 18 años. El Consistorio llegará hasta el final en las responsabilidades judiciales y patrimoniales vinculadas a los incidentes, ha añadido. El alcalde también aseguró que el Ayuntamiento acompañará a los comercios afectados. La protesta dejó establecimientos vandalizados y obligó a cerrar locales de la zona para prevenir nuevos saqueos.

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Los grupos participantes vandalizaron 23 comercios y provocaron 33 incendios que requirieron la intervención de los bomberos. El nuevo recuento supera el informe preliminar de la noche anterior, que situaba el número de detenciones en 100.

Disturbios este sábado en el centro de Barcelona. (EFE)
Disturbios este sábado en el centro de Barcelona. (EFE)

Los incidentes obligaron a cerrar comercios

La concentración no había sido comunicada a las autoridades y reunió a centenares de jóvenes, en su mayoría vestidos de negro. La convocatoria había circulado especialmente por TikTok, en una posible reacción “espejo” ante las protestas organizadas en otras ciudades europeas, sobre todo en Francia, donde también han estado marcadas por los incidentes violentos.

Varias personas causan disturbios en Barcelona. (Lorena Sopêna/Europa Press)
Varias personas causan disturbios en Barcelona. (Lorena Sopêna/Europa Press)

Según el recuento difundido durante la noche por las autoridades, en la concentración participaron unas 500 personas desde alrededor de las 18.00. Los incidentes comenzaron a esa hora y los participantes actuaron sin una organización identificada ni una manifestación previa. Los ataques alcanzaron locales comerciales y mobiliario urbano.

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La Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el alcalde Collboni han descartado cualquier relación entre los disturbios y la acampada en protesta por el acceso a la vivienda instalada desde hace semanas en plaza Cataluña. Ambos calificaron lo ocurrido como un episodio de “violencia gratuita y vandalismo”.

Tras los disturbios, se han producido 128 detenidos. (EFE/Alberto Estevez)
Tras los disturbios, se han producido 128 detenidos. (EFE/Alberto Estevez)

Los Mossos habían seguido la convocatoria durante días, alentada con el lema “institutos indignados”, y desplegaron unidades antidisturbios. Cuando comenzaron los ataques, los agentes cargaron contra grupos que se dispersaron por las calles cercanas a plaza Cataluña. La Guardia Urbana cerró los accesos a la plaza desde Urquinaona hasta Universitat. Comercios de la zona, entre ellos El Corte Inglés, bajaron sus persianas y, en algunos casos, reforzaron escaparates con maderos. El cierre dejó a centenares de clientes atrapados dentro de algunos establecimientos hasta que pudieron salir. Algunos abandonaron los locales por accesos traseros o puertas de emergencia.

Grupos con el rostro cubierto rompieron escaparates de negocios de electrónica, ropa, calzado y ópticas, y retiraron mercancía del interior. También prendieron fuego a mobiliario urbano y toldos de terrazas. Los manifestantes levantaron barricadas con contenedores, motos y bicicletas. Los Mossos pidieron a la población que evitara las inmediaciones de plaza Cataluña por la presencia de grupos “violentos” que arrojaban piedras a la policía.

Clientes dentro de las tiendas. (Bruna Casas/EFE)
Clientes dentro de las tiendas. (Bruna Casas/EFE)

Los actos vandálicos motivaron el cierre de la estación de Renfe de plaza Cataluña y de la estación de Ferrocarriles de la Generalitat. Los trenes dejaron de detenerse en ese punto. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado los destrozos mediante un mensaje en X. “La violencia no tiene cabida en Cataluña”.

Con información de EFE y Europa Press

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