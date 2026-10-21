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Borja Bandera, endocrino: “Tus piernas son un chivato de la salud de tu corazón. Nunca ignores estos signos”

Es importante que no dejes pasar estas cinco señales y por qué es importante reconocerlas a tiempo

Pies descalzos sobre un tapizado gris que tienen marcas circulares rojas en los tobillos y venas marcadas en el empeine.
MPies descalzos con la marca de los calcetines. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El corazón trabaja sin descanso para llevar sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo, pero no siempre somos conscientes de las señales que nos envía cuando algo no funciona como debería. A veces, estos síntomas no aparecen en zonas como el pecho, sino que se manifiestan en puntos que no creemos posibles.

La hinchazón en los pies, el dolor al caminar o ciertos cambios en la piel pueden revelar problemas de circulación y, por ende, en el corazón. De hecho, según explica el endocrino Borja Bandera en su cuenta de TikTok (@banderaempodera), esta parte del cuerpo es un indicador clave para detectar problemas.

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“Tus piernas, si eres observador, son un chivato de la salud de tu corazón. La razón es simple: las arterias de tus piernas son las más largas del cuerpo, están sometidas a más presión hidrostática y se dañan antes”, afirma el experto.

Arterias. (iStock)
Arterias. (iStock)

Cinco señales en las piernas que pueden alertar de problemas cardiovasculares

Uno de los primeros signos a los que conviene prestar atención es la pérdida de fuerza en los muslos. Para comprobar cómo responden las piernas, Borja Bandera propone una prueba sencilla, que consiste en levantarse de una silla cinco veces seguidas, con los brazos cruzados sobre el pecho y sin apoyarse en las manos.

Según explica, si una persona menor de 70 años tarda más de 12 segundos en completar el ejercicio, puede ser una señal de que necesita mejorar su fuerza muscular. A diferencia de otros síntomas, esta pérdida de fuerza puede mejorar con un entrenamiento adecuado, aunque también puede tener otras causas y no constituye por sí sola un indicador de enfermedad cardíaca.

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Otro síntoma que no debe pasarse por alto es el dolor en los gemelos al caminar, que desaparece al detenerse. Este patrón se conoce como claudicación intermitente y puede estar relacionado con una enfermedad arterial periférica, en la que el estrechamiento de las arterias reduce el flujo de sangre hacia las piernas.

Ilustración de una pierna y una mano que sujeta la zona del gemelo, marcada con líneas rojas que irradian del músculo.
Dolor en el gemelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista advierte de que este problema no solo afecta a la movilidad, sino que también puede ser una señal de enfermedad vascular y de un mayor riesgo cardiovascular. Para evaluarlo, los profesionales sanitarios pueden comparar la presión arterial del tobillo con la del brazo mediante una prueba conocida como índice tobillo-brazo.

La tercera señal es la hinchazón de ambos tobillos al final del día, especialmente cuando los calcetines dejan una marca muy pronunciada sobre la piel. Aunque este síntoma puede deberse a problemas de circulación venosa o a pasar muchas horas sentado o de pie, también puede aparecer cuando el corazón no bombea la sangre de forma eficaz.

Por eso, Bandera recomienda prestar especial atención si la hinchazón se acompaña de cansancio, falta de aire o dificultad para respirar al tumbarse, hasta el punto de necesitar varias almohadas para dormir. En estos casos, conviene consultar con un profesional sanitario.

Riesgo cardiovascular
Persona a la que le duele el pecho. (Magnific)

También es importante observar si uno de los pies está habitualmente más frío que el otro y presenta una piel fina, brillante o con cambios de color. Estas diferencias pueden indicar que la sangre no llega adecuadamente a una de las extremidades por un problema arterial.

Si aparecen de forma persistente, es importante solicitar una valoración médica, especialmente si se acompañan de dolor, heridas que no cicatrizan o cambios repentinos en la temperatura o el color del pie.

Por último, el endocrino señala el dolor en el pie que aparece al tumbarse en la cama y mejora al dejar la pierna colgando por el borde. Este patrón puede ser un signo de enfermedad arterial periférica avanzada, ya que la posición de la pierna influye en la llegada de sangre a los tejidos. No debe confundirse con cualquier molestia nocturna: cuando el dolor se repite, interrumpe el descanso o mejora al mantener la extremidad hacia abajo, es fundamental buscar atención médica.

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