España Deportes

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

El delantero irlandés partirá como titular en el equipo de Pellegrini en busca del plano de victorias en Champions

Troy Parrott. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Troy Parrott. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Guardar

El Betis tiene hoy otra de esas pruebas de fuego que la Champions regala a los aficionados. A las 21:00 horas, La Cartuja se teñirá de verdiblanca para animar a los chicos de Manuel Pellegrini y lograr el pleno de victorias. En frente estará el Feyenoord, necesitado de puntos tras una victoria y una derrota.

Sumar de tres podría significar dormir en el Top 8 y para ello, los goles son clave. Troy Parrott es el único ariete puro con el que cuenta el técnico chileno tras la lesión del Cucho. “Troy jugará contra el Feyenoord. Estoy muy conforme con su rendimiento y el del Cucho”, dijo Pellegrini.

PUBLICIDAD

El delantero irlandés llega con goles ante Real Madrid y Lille, pero su camino no ha sido sencillo. Se formó en el Tottenham y Mourinho lo hizo debutar en la Premier con 17 años, el 7 de diciembre de 2019, con cinco minutos ante el Burnley. Con Kane en la punta del ataque apenas tuvo sitio, y las cesiones al Millwall, el Ipswich, el Milton Keynes Dons y el Preston no cambiaron las cosas.

El giro llegó en 2023 con su salida a los Países Bajos: 17 goles en el Excelsior, un fichaje por el AZ y 31 tantos en 48 partidos la temporada pasada. Después, el Betis pagó 16 millones por él. Él mismo ha contado en una entrevista con Life After Football, concedida en su etapa en el AZ, qué cambió por dentro.

PUBLICIDAD

Troy Parrott. (REUTERS/Cathal Mcnaughton)
Troy Parrott. (REUTERS/Cathal Mcnaughton)

“No me centro en eso”

Parrott sabe hablar de la presión con calma. “Intento no ponerme encima. La gente a menudo me pregunta cuántos goles voy a marcar, pero no me centro en eso. Cuando las cosas van bien, lo disfruto. Cuando se ponen difíciles, sigo adelante”, contó. Y añadió: “El mundo no se detiene después de un mal partido, y las personas que me quieren seguirán queriéndome pase lo que pase”.

Atribuye buena parte de esa paz a su vida en Países Bajos. “Desde el momento en que llegué, sentí que podía ser yo mismo. En algunos países la gente juzga más rápido lo que vistes o lo que dices, pero aquí te animan a expresarte. Eso me ha aportado muchísimo. En el campo puedo jugar con libertad y fuera de él puedo mostrar mi estilo”.

Parrott celebra su gol contra el Lille. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Parrott celebra su gol contra el Lille. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El premio de moda y la novia con ojo

Aquella conversación llegó tras ganar el premio al Jugador de Moda 2025 en los Fashion Player Awards de Life After Football, celebrados en Ámsterdam. Parrott definió su estilo como “sencillo”, aunque admitió: “A veces me gusta llevar algo que se salga de las líneas establecidas”. Los accesorios, dijo, son clave: “Puedes mostrar quién eres sin necesidad de recurrir a un atuendo llamativo”.

Cuando le preguntaron si tenía estilista, se rio: “¡No, pero mi novia sí que sabe lo que hace!”. Su pareja, Lauren Bowry, publicó el vídeo del premio con un “¡Ganador, ganador!”. Es embajador de Montirex, una marca muy extendida en Dublín: “La llevan los niños y los adultos. Me resultaba familiar, y sus valores coinciden con lo que para mí es importante”.

Para él, la ropa y el fútbol comparten raíz: “Se trata de expresión y confianza. Si te atreves a ponerte lo que te gusta, eso te da seguridad. Y esa seguridad te la llevas al terreno de juego. Tu personalidad se refleja en tu ropa, pero también en tu manera de jugar”. ¿Se plantearía dedicarse a la moda? “No, pero ahora podría empezar. Es algo que me encanta, que disfruto mucho, así que quizás sea algo para el futuro”.

Parrott. (REUTERS/Zorana Jevtic)
Parrott. (REUTERS/Zorana Jevtic)

Sheriff Street, el boxeo y Ronaldinho

Parrott nació en Dublín y creció en Sheriff Street. Antes de dedicarse al fútbol practicó fútbol gaélico y boxeo. “Esos deportes me enseñaron a no temer el contacto físico, y eso es algo que ayuda mucho en el fútbol”, dijo a The Sun. De niño, su ídolo fue Ronaldinho. “No juego en absoluto como él, pero lo que hacía con la pelota era increíble. Sigue siendo una gran fuente de inspiración”.

Su refugio sigue siendo la familia: “Mi madre, mi novia, mis hermanos y hermanas. Son quienes mejor me conocen. Saben cuándo las cosas van bien y cuándo necesito cambiar el chip. Su punto de vista me mantiene concentrado”.

Temas Relacionados

Real BetisChampions LeagueUefa Champions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

El equipo de José Mourinho quiere hacer valer el facto campo y lograr el pleno de victorias en Europa antes del Clásico

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

El equipo alemán compró la plaza al el SSV Markranstädt para empezar a competir en el año 2009

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

El portero creció viendo vídeos del portero del club blanco y todo apunta a que será su sucesor en Bélgica

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La prensa francesa critica el partido del azulgrana pese a su golazo y ensalza la figura de su marca, Lucas Hernández

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”

El entrenador del Como habló de las inversiones y de la gestión económica de un jugador

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

Ayuso y Milei se han reunido este miércoles, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: ha sido en el Canal de Isabel II

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”