La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Troy Parrott. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Guardar

El Betis tiene hoy otra de esas pruebas de fuego que la Champions regala a los aficionados. A las 21:00 horas, La Cartuja se teñirá de verdiblanca para animar a los chicos de Manuel Pellegrini y lograr el pleno de victorias. En frente estará el Feyenoord, necesitado de puntos tras una victoria y una derrota.

Sumar de tres podría significar dormir en el Top 8 y para ello, los goles son clave. Troy Parrott es el único ariete puro con el que cuenta el técnico chileno tras la lesión del Cucho. “Troy jugará contra el Feyenoord. Estoy muy conforme con su rendimiento y el del Cucho”, dijo Pellegrini.

PUBLICIDAD

El delantero irlandés llega con goles ante Real Madrid y Lille, pero su camino no ha sido sencillo. Se formó en el Tottenham y Mourinho lo hizo debutar en la Premier con 17 años, el 7 de diciembre de 2019, con cinco minutos ante el Burnley. Con Kane en la punta del ataque apenas tuvo sitio, y las cesiones al Millwall, el Ipswich, el Milton Keynes Dons y el Preston no cambiaron las cosas.

El giro llegó en 2023 con su salida a los Países Bajos: 17 goles en el Excelsior, un fichaje por el AZ y 31 tantos en 48 partidos la temporada pasada. Después, el Betis pagó 16 millones por él. Él mismo ha contado en una entrevista con Life After Football, concedida en su etapa en el AZ, qué cambió por dentro.

PUBLICIDAD

Troy Parrott. (REUTERS/Cathal Mcnaughton)

“No me centro en eso”

Parrott sabe hablar de la presión con calma. “Intento no ponerme encima. La gente a menudo me pregunta cuántos goles voy a marcar, pero no me centro en eso. Cuando las cosas van bien, lo disfruto. Cuando se ponen difíciles, sigo adelante”, contó. Y añadió: “El mundo no se detiene después de un mal partido, y las personas que me quieren seguirán queriéndome pase lo que pase”.

Atribuye buena parte de esa paz a su vida en Países Bajos. “Desde el momento en que llegué, sentí que podía ser yo mismo. En algunos países la gente juzga más rápido lo que vistes o lo que dices, pero aquí te animan a expresarte. Eso me ha aportado muchísimo. En el campo puedo jugar con libertad y fuera de él puedo mostrar mi estilo”.

PUBLICIDAD

Parrott celebra su gol contra el Lille. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El premio de moda y la novia con ojo

Aquella conversación llegó tras ganar el premio al Jugador de Moda 2025 en los Fashion Player Awards de Life After Football, celebrados en Ámsterdam. Parrott definió su estilo como “sencillo”, aunque admitió: “A veces me gusta llevar algo que se salga de las líneas establecidas”. Los accesorios, dijo, son clave: “Puedes mostrar quién eres sin necesidad de recurrir a un atuendo llamativo”.

Cuando le preguntaron si tenía estilista, se rio: “¡No, pero mi novia sí que sabe lo que hace!”. Su pareja, Lauren Bowry, publicó el vídeo del premio con un “¡Ganador, ganador!”. Es embajador de Montirex, una marca muy extendida en Dublín: “La llevan los niños y los adultos. Me resultaba familiar, y sus valores coinciden con lo que para mí es importante”.

PUBLICIDAD

Para él, la ropa y el fútbol comparten raíz: “Se trata de expresión y confianza. Si te atreves a ponerte lo que te gusta, eso te da seguridad. Y esa seguridad te la llevas al terreno de juego. Tu personalidad se refleja en tu ropa, pero también en tu manera de jugar”. ¿Se plantearía dedicarse a la moda? “No, pero ahora podría empezar. Es algo que me encanta, que disfruto mucho, así que quizás sea algo para el futuro”.

Parrott. (REUTERS/Zorana Jevtic)

Sheriff Street, el boxeo y Ronaldinho

Parrott nació en Dublín y creció en Sheriff Street. Antes de dedicarse al fútbol practicó fútbol gaélico y boxeo. “Esos deportes me enseñaron a no temer el contacto físico, y eso es algo que ayuda mucho en el fútbol”, dijo a The Sun. De niño, su ídolo fue Ronaldinho. “No juego en absoluto como él, pero lo que hacía con la pelota era increíble. Sigue siendo una gran fuente de inspiración”.

PUBLICIDAD

Su refugio sigue siendo la familia: “Mi madre, mi novia, mis hermanos y hermanas. Son quienes mejor me conocen. Saben cuándo las cosas van bien y cuándo necesito cambiar el chip. Su punto de vista me mantiene concentrado”.