España Deportes

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

El equipo alemán compró la plaza al el SSV Markranstädt para empezar a competir en el año 2009

Los jugadores del RB Leipzig (REUTERS/Annegret Hilse)
Los jugadores del RB Leipzig (REUTERS/Annegret Hilse)
Guardar

Mucho antes de disputar la Champions o pelear por los títulos del fútbol alemán, el RB Leipzig encontró su punto de partida en un club acostumbrado a vivir lejos de los focos. Su origen está ligado a Markranstädt, una pequeña localidad sajona cuyo equipo, el SSV, llevaba desde 1912 compitiendo en torneos regionales. Una entidad modesta que, sin pretenderlo, acabaría formando parte de una de las operaciones más singulares del fútbol alemán.

El protagonista de aquella historia es Holger Nussbaum. Nacido en 1969, había alimentado el sueño de convertirse en futbolista profesional, con el Karlsruher, el equipo de su tierra, como referencia. Sin embargo, su carrera no siguió el camino que imaginaba y terminó buscando desde los despachos la oportunidad que no había encontrado sobre el césped. En 2004 se incorporó al SSV Markranstädt como entrenador y tesorero, con la intención de sacar al club de las categorías regionales.

PUBLICIDAD

Su ambición iba más allá de las posibilidades de una entidad cuyo estadio, el Stadion am Bad, apenas contaba con 5.500 localidades. Pero la cercanía de Leipzig ofrecía una oportunidad: la gran ciudad de la región había perdido peso en el fútbol de élite, pese a su pasado en la Alemania Oriental. El Lokomotive Leipzig, que había alcanzado la final de la Recopa en 1987, era el recuerdo de una época más relevante. A ese declive se sumaba la violencia de grupos neonazis, que también había afectado al entorno futbolístico.

Los jugadores del RB Leipzig (REUTERS/Lisi Niesner)
Los jugadores del RB Leipzig (REUTERS/Lisi Niesner)

Nussbaum entendió que necesitaba un socio con recursos para cambiar el destino de su equipo. En esa búsqueda apareció Michael Kölmel, empresario vinculado a la distribuidora de cine Kinowelt y a la librería Zweitausendeins, que además poseía los derechos del Zentralstadion de Leipzig. El recinto, con capacidad para 120.000 espectadores, representaba una infraestructura gigantesca para una ciudad que no tenía un equipo a la altura de semejante escenario.

PUBLICIDAD

Red Bull encontró una alternativa

La marca austriaca llevaba tiempo buscando la manera de entrar en el fútbol de la región. Antes de acercarse al Markranstädt, había explorado otras posibilidades, pero ninguna terminó de funcionar. El FC Sachsen Leipzig abandonó las conversaciones cuando se hicieron públicas y sus seguidores reaccionaron con indignación. El ZFC Meuselwitz ni siquiera quiso estudiar la propuesta. Por su parte, el FC Eilenburg perdió una categoría y dejó de encajar en los planes de expansión. El SSV Markranstädt, que competía en quinta división, sí aceptó negociar. En el invierno de 2009, Nussbaum recibió a Andreas Sadlo y Markus Egger, dos entrenadores enviados por Red Bull para analizar cómo construir un proyecto capaz de llegar rápidamente a la élite.

Las dos partes perseguían objetivos diferentes. Nussbaum pretendía encontrar financiación para hacer crecer al SSV, mientras que los representantes de la compañía buscaban adquirir los derechos del club y competir en la Oberliga. La solución pasaba por separar los destinos de sus equipos: el primer conjunto adoptaría la denominación RB Leipzig/Markranstädt, mientras que las categorías inferiores continuarían bajo el nombre original. El 25 de marzo de 2009, con el visto bueno de las autoridades locales, quedó formalizado el nacimiento del RB Leipzig. La inscripción en la Federación Alemana llegó el 19 de mayo. Nunca se confirmó oficialmente cuánto dinero recibió el Markranstädt, aunque en el club se hablaba de una cifra cercana al medio millón de euros.

El Metropolitano albergará la final de la Champions League de 2027.

Una ascensión vertiginosa y una espina pendiente

La inversión permitió al Leipzig avanzar por las categorías del fútbol alemán hasta alcanzar la Bundesliga en la temporada 2016-17. Su estreno fue extraordinario: terminó segundo y encadenó trece partidos sin perder al comienzo del campeonato, diez de ellos saldados con victoria. Más adelante llegaron los títulos de Copa de Alemania de 2021 y 2022, este último con Dani Olmo en la plantilla. El crecimiento deportivo también alimentó las críticas. En distintos estadios, el club fue recibido con hostilidad por su vinculación empresarial y por una fundación que muchos aficionados interpretaban como la compra de una vía rápida hacia la élite.

Mientras el Leipzig escalaba posiciones, Nussbaum continuaba intentando cumplir su propio objetivo con el SSV. Durante varios años mantuvo la aspiración de ascender, incluso después de ceder el primer equipo y conservar la estructura de base del club. Su última oportunidad llegó en junio de 2015, en la promoción a la Regionalliga Nordost, cuarta categoría alemana. El Markranstädt ganó la ida frente al FSV 63 Luckenwalde, pero cayó por 4-1 en la vuelta.

Aquella derrota supuso el final de su empeño. Nussbaum no logró llevar al equipo de su ciudad al fútbol que había perseguido durante años. Sin embargo, su papel en el nacimiento del Leipzig lo convirtió en una figura clave de una historia que transformó el panorama futbolístico de la región. El club que ayudó a poner en marcha alcanzó la élite; su sueño personal se quedó a las puertas. Ahora, el equipo se enfrentará en Champions al Real Madrid con la esperanza de sumar punto e intentar seguir avanzando en la competición europea.

Temas Relacionados

Real MadridFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

El equipo de José Mourinho quiere hacer valer el facto campo y lograr el pleno de victorias en Europa antes del Clásico

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

El delantero irlandés partirá como titular en el equipo de Pellegrini en busca del plano de victorias en Champions

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

El portero creció viendo vídeos del portero del club blanco y todo apunta a que será su sucesor en Bélgica

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La prensa francesa critica el partido del azulgrana pese a su golazo y ensalza la figura de su marca, Lucas Hernández

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”

El entrenador del Como habló de las inversiones y de la gestión económica de un jugador

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

Ayuso y Milei se han reunido este miércoles, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: ha sido en el Canal de Isabel II

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”