España

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

La exdiputada se ha incorporado a la abogacía privada en la ciudad en la que nació y cursó sus estudios universitarios

Macarena Olona se convierte en abogada privada después de jurar en Alicante (Europa Press)
Macarena Olona se convierte en abogada privada después de jurar en Alicante (Europa Press)
Guardar

Macarena Olona ha dado un nuevo paso en su trayectoria profesional al incorporarse a la abogacía privada en Alicante, la ciudad en la que nació y cursó sus estudios universitarios. La exdiputada de Vox anunció en sus redes sociales la noticia y ha compartido su satisfacción por regresar a sus raíces para formalizar su incorporación al ejercicio de la profesión jurídica.

“Oficialmente abogado privado. He querido jurar en mi tierra, Alicante. Donde nací y estudié en la Universidad Pública”, ha escrito Olona en una publicación de su perfil de X, en la que también ha dedicado unas palabras a su hijo, presente en ese momento. “Con mi pequeño abrazado a la toga como protagonista inesperado. Mi pequeño protagonista en cada paso de la vida”, ha añadido.

PUBLICIDAD

La política y abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, ha aprovechado el anuncio para agradecer la acogida de sus compañeros de profesión y del colegio alicantino, dejando claro que está “inmensamente agradecida y orgullosa de pertenecer a este gran colectivo de Compañeros y nuestro Colegio alicantino”.

Así, Olona comienza una nueva etapa vinculada al ejercicio de la abogacía, pero, ¿qué significa exactamente ser abogado privado? ¿Qué funciones puede desempeñar y qué diferencias existen entre esta modalidad profesional y el trabajo que desempeñaba antes de la política como abogada del Estado?

Qué significa ser abogado privado

Un abogado privado es aquel profesional que presta servicios jurídicos a clientes particulares, empresas u otras entidades que solicitan asesoramiento o representación legal. A diferencia de quienes trabajan como letrados de una Administración pública, estos abogados ejercen su actividad de manera independiente o dentro de un despacho profesional.

PUBLICIDAD

Hombre de espaldas en escritorio con balanza de la justicia, frente a mujer. Fondo de estantes y luz solar a través de persianas en un despacho.
Un abogado en traje atiende a una cliente, cuya cara no se ve, en su despacho, reflejando seriedad y confidencialidad durante la sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus funciones, según explican desde el despacho Català Reinon, se encuentran estudiar casos, interpretar la legislación aplicable, elaborar documentos jurídicos, negociar acuerdos, asesorar sobre posibles conflictos y defender los intereses de sus clientes ante los tribunales cuando sea necesario. Su actividad puede abarcar ámbitos muy diferentes, como el derecho civil, penal, laboral, mercantil o administrativo.

La especialidad concreta depende de la formación y la experiencia de cada profesional, así como de los asuntos que decida asumir, y hace posible desarrollar esta actividad dentro de un bufete o junto a otros abogados.

En España, para ejercer como abogado es necesario cumplir una serie de requisitos profesionales, además de estar colegiado en el colegio de la abogacía que proceda. La colegiación permite desarrollar la actividad profesional conforme a las obligaciones legales y deontológicas de la profesión. El Consejo General de la Abogacía Española recoge estos requisitos en su información institucional y en la normativa que regula el acceso al ejercicio profesional.

Los honorarios constituyen otra de las características de esta modalidad. El abogado privado cobra por los servicios que presta, de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente y la normativa aplicable. La remuneración puede establecerse mediante una cantidad fija, pagos periódicos o tarifas calculadas en función del trabajo realizado.

Macarena Olona declara que "sin justicia independiente no hay democracia" e informa sobre las consecuencias que pueden conllevar la Reforma Judicial que propone el Gobierno.

Por tanto, no existe un sueldo único asociado a esta profesión, sino que los ingresos dependen de factores como la especialización, la experiencia, el volumen de asuntos, el tipo de clientes y la forma de organizar la actividad profesional.

De abogada del Estado a privada, las diferencias entre ambas profesiones

Pero, antes de dar el salto a la política, Olona desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Abogacía del Estado, donde ingresó en 2009 tras superar la correspondiente oposición. Durante esta etapa desempeñó distintas responsabilidades en la Administración pública y, posteriormente, fue nombrada secretaria general de Mercasa, una empresa pública vinculada al Ministerio de Agricultura.

Entre ambas profesiones, la principal diferencia reside en quién recibe los servicios jurídicos y qué intereses se defienden. Por un lado, los abogados del Estado son funcionarios especializados que asesoran y representan jurídicamente a la Administración General del Estado y a los organismos públicos a los que prestan servicio. Entre sus funciones figuran la defensa de los intereses públicos ante los tribunales, la elaboración de informes jurídicos y el asesoramiento legal a los órganos administrativos.

En cambio, la abogacía privada permite prestar asesoramiento y defensa jurídica a particulares, empresas y otras entidades. Estos profesionales pueden trabajar por cuenta propia o integrarse en un despacho, elegir sus áreas de especialización y acordar con sus clientes los honorarios por los servicios prestados, de acuerdo con las normas aplicables.

Temas Relacionados

VoxÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Exteriores considera “indigno” que Milei fomente la polarización en España

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: Exteriores considera “indigno” que Milei fomente la polarización en España

Muere un trabajador de 56 años en Galicia tras ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba labores de desbroce

El operario realizaba trabajos forestales en un municipio de Ourense cuando alcanzó un nido de insectos, que se colaron bajo su traje de protección

Muere un trabajador de 56 años en Galicia tras ser atacado por un enjambre de avispas mientras realizaba labores de desbroce

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

El presidente argentino ha arrancado este miércoles sus actos en Madrid acusando al presidente Pedro Sánchez de ser un “dictador”. “Todo muy bien dicho”, le ha contestado el líder de Vox

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Con ajo, aceite de oliva, guindilla y agua de cocción puedes hacer la pasta más fácil y rica recomendada por Jordi Cruz y Gianni Pinto

Esta receta se inspira en los spaghetti aglio, olio e peperoncino, uno de los clásicos más sencillos del recetario italiano

Con ajo, aceite de oliva, guindilla y agua de cocción puedes hacer la pasta más fácil y rica recomendada por Jordi Cruz y Gianni Pinto

José Abellán, cardiólogo: “Los esteroides anabólicos son mucho más dañinos que el tabaco. Hay mucha gente joven muy fastidiada”

El especialista alerta de los riesgos de estas sustancias para la salud cardiovascular y de las consecuencias que pueden sufrir quienes las consumen desde edades tempranas

José Abellán, cardiólogo: “Los esteroides anabólicos son mucho más dañinos que el tabaco. Hay mucha gente joven muy fastidiada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

Ayuso y Milei se reunirán esta tarde, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: lo harán en el Canal de Isabel II

“Fanático”: Pedro Sánchez responde a Milei con una canción de Lali Espósito después de que el presidente argentino le llamase “impresentable dictador”

La jueza que investiga lo sucedido en Ceuta pide al Ministerio de Defensa que aclare si buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas y si hay grabaciones

ECONOMÍA

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

Ya toca poner la calefacción: hasta 1.283 euros de gasto extra para las familias por calentar la casa este invierno

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

DEPORTES

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Leipzig: Vinícius Jr busca su reválida antes del Clásico

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión