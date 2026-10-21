Avance de ‘La Promesa’ del jueves 22 de octubre: Alonso y Casilda se enzarzan en una discusión y Manuel se enfrenta a Leocadia

Tomasa mete cizaña entre las cocineras de La Promesa (RTVE)

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La muerte de Jana seguirá marcando el rumbo de los acontecimientos en La Promesa. Después de que Curro haya confesado a Manuel que Leocadia fue la responsable del asesinato, los dos hermanos estarán decididos a descubrir toda la verdad y conseguir que la señora de Figueroa pague por lo ocurrido. Sin embargo, contener la rabia delante de ella no será tarea fácil, especialmente cuando tengan que compartir el mismo espacio y disimular sus sospechas.

En el capítulo del jueves 22 de octubre, Curro tendrá que frenar a Manuel durante su enfrentamiento con Leocadia para evitar que termine revelando lo que ambos saben. Mientras tanto, Ángela intentará comprender la hostilidad de su marido hacia su madre, aunque su actitud podría llevarla a sospechar que existe algo más detrás de esta tensión. Además, Alonso regresará a La Promesa con un aspecto que desconcertará a todos y Curro compartirá con su hermano una pista fundamental sobre la muerte de Jana.

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María y Carlo celebraron una boda marcada por el miedo

La semana ha estado marcada por la boda de María Fernández y Carlo, una unión que la joven aceptó ante el temor de perder a su hija. Antes de la ceremonia, María le explicó a Julieta que debía casarse para evitar que la separaran de la pequeña. Pese a la tristeza de Samuel, que se derrumbó ante Petra al asumir que había perdido a María, la pareja celebró su enlace en el patio de La Promesa.

La noche de bodas tampoco estuvo exenta de inquietud. Carlo se presentó en la habitación de María y su llegada despertó los temores de la joven, que desconocía cuáles eran sus intenciones. Al día siguiente, Manuel descubrió que ambos se habían casado bajo presión, aunque María trató de convencerlo de que se encontraba bien y de que la decisión había sido la más conveniente dadas las circunstancias.

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Por otro lado, Julieta pidió a Ciro que alejara a Lorenzo de ella, una petición que él terminó atendiendo. La relación entre Manuel y Julieta también pareció avanzar hacia una reconciliación cuando ambos se reencontraron en el hangar y estuvieron a punto de besarse. Sin embargo, Ciro interrumpió el momento antes de que pudieran acercar posturas definitivamente.

La boda de María y Carlo en La Promesa (RTVE)

Curro y Manuel se reencuentran y preparan su estrategia

El regreso de Curro y Ángela de Lisboa y la llegada de Manuel a La Promesa permiten que los hermanos se reencuentren y preparen su estrategia contra Leocadia. Ambos acordarán mantener la calma cuando tengan que verla, conscientes de que una reacción precipitada podría poner en peligro sus planes.

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Sin embargo, el propósito resultará difícil de cumplir. Cuando los hermanos se encuentren con la señora de Figueroa, Manuel no podrá ocultar su indignación. Curro tendrá que intervenir para contenerlo y desviar la conversación hacia la boda forzada de María y Carlo, utilizando ese asunto para justificar su enfado. Aunque consiguen ocultar el verdadero motivo de su actitud, la vehemencia de los dos hermanos deja a Leocadia intranquila.

Ángela, por su parte, intentará defender a su madre sin comprender la razón de tanta hostilidad. Curro le pide que no se entrometa, decidido a mantenerla al margen de una investigación que podría cambiar su vida. Entretanto, la joven comenzará a percibir que algo extraño sucede entre Leocadia y Máximo, especialmente cuando su madre trate de justificar la boda de María ante el duque de Buenaventura.

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El reencuentro de Curro y Manuel con Leocadia en La Promesa (RTVE)

Curro descubrirá una nueva pista sobre la muerte de Jana

La investigación de Curro dará un paso importante cuando comparta con Manuel una nueva hipótesis. El joven estará convencido de que Jana no murió a consecuencia del disparo, sino por el veneno que recibió después. Esta sospecha abrirá una nueva vía para reconstruir lo sucedido y determinar cómo se produjo realmente el asesinato.

Para avanzar en sus pesquisas, Curro llevará a su hermano hasta la habitación secreta de La Promesa, un lugar que podría aportar información decisiva sobre el crimen. Entretanto, continuará buscando a Pía, aunque sus esfuerzos no habrán dado todavía resultado.

La jornada también estará marcada por el regreso de Alonso, que aparecerá en el palacio sucio y desaliñado tras pasar unos días en Madrid. Su aspecto será tan inesperado que Casilda lo confundirá con un intruso y ambos protagonizarán una discusión antes de aclarar el malentendido.

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Alonso y Casilda se enzarzan en una discusión en 'La Promesa' (RTVE).

En paralelo, Lorenzo pedirá a Máximo consejo para invertir el dinero que está ganando, pero las preguntas del duque sobre el origen de su fortuna le molestarán. En el servicio, Petra tratará de advertir a las cocineras sobre las maniobras de Tomasa para enfrentarlas y también intentará prevenir a Teresa sobre Julio. Sin embargo, ninguna de ellas confiará en sus palabras.

Con todas estas tramas abiertas, Manuel y Curro seguirán adelante con su objetivo: descubrir las pruebas que necesitan para desenmascarar a Leocadia. La habitación secreta podría ser una pieza clave, pero todavía tendrán que averiguar si Ángela llegará a descubrir la verdad sobre su madre antes de que los hermanos consigan hacer justicia por Jana.

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