Cerca del 60% de los adultos puede tener aterosclerosis sin saberlo, afirma un estudio elaborado entre más de 16.800 personas

Una ilustración muestra una arteria humana con acumulación de colesterol en primer plano, contrastando con una persona que duerme tranquilamente en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca del 60% de los adultos podría tener aterosclerosis sin saberlo, según un extenso estudio internacional que ha reclutado a más de 16.800 personas aparentemente sanas en España y Dinamarca. Esta afección, principal causa de infartos e ictus, permanece silenciosa durante décadas y afecta incluso a jóvenes.

La investigación, presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y publicada en The New England Journal of Medicine, evidencia que la mayoría de los casos de enfermedades cardiovasculares se deben a la aterosclerosis, una dolencia que, según el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), puede pasar inadvertida hasta en adultos jóvenes.

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El estudio REACT, dirigido por Borja Ibáñez y Henning Bundgaard, ha demostrado que el 57,1% de los participantes tenía placas de aterosclerosis pese a no haber mostrado síntomas ni haber sido diagnosticados previamente. La prevalencia aumenta con la edad: de una de cada 13 personas entre 18 y 29 años, hasta nueve de cada diez en el grupo de 60 a 70 años.

Un dato relevante es que la mayoría de quienes presentan placas en las arterias coronarias también las tienen en las carótidas o femorales. Esto facilita el cribado, ya que la ecografía de estas arterias resulta más accesible para los profesionales sanitarios.

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Detección precoz y nuevas estrategias de prevención

El panorama actual de la prevención cardiovascular podría cambiar radicalmente si se confirma el enfoque propuesto por el estudio. La clave está en detectar directamente la aterosclerosis mediante técnicas de imagen, en vez de estimar el riesgo solo con factores tradicionales como la edad, el colesterol o la presión arterial. Esto significa que sería posible intervenir antes y personalizar los tratamientos, reduciendo así la carga de enfermedades cardiovasculares sin esperar a que los síntomas aparezcan. El uso de ecógrafos portátiles se perfila como estándar para el cribado desde edades tempranas, ya que “pueden ser utilizados por cualquier profesional sanitario”, según Ibáñez.

Hasta ahora, los métodos convencionales como el SCORE2 solo identifican a una pequeña proporción de quienes ya tienen aterosclerosis silenciosa. El nuevo modelo, basado en la imagen, permitiría adaptar la prevención y el tratamiento de manera más precisa y temprana a cada paciente. “Durante décadas hemos estimado el riesgo cardiovascular a partir de factores como la edad, la presión arterial o el colesterol. Este trabajo demuestra que ahora podemos ir un paso más allá y detectar directamente la enfermedad antes de que produzca un infarto o un ictus”, considera Ibáñez. Ahora, añade, “la prevención cardiovascular del futuro debe ser más precisa y personalizada. Si identificamos la aterosclerosis en sus fases iniciales, podremos intervenir antes, adaptar mejor los tratamientos y reducir la carga de enfermedad cardiovascular”.

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El análisis también ha revelado diferencias importantes entre los hombres y las mujeres: en los varones, la presencia de placas aparece antes, con un perfil adelantado de entre cinco y diez años respecto al de las mujeres. En las mujeres, en cambio, el aumento más pronunciado se observa entre los 40 y los 60 años, coincidiendo con la transición menopáusica.

Con información de agencias