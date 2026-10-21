Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

Así ha sido el encuentro entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles al presidente de Argentina, Javier Milei, en las dependencias de la Sala Canal de Isabel II. El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada y fuera de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol.

Las imágenes difundidas del inicio de la cita muestran la llegada de Milei al recinto, situado en el distrito de Chamberí, y el saludo con Ayuso antes de que ambos accedieran a la reunión institucional. No ha habido declaraciones ante los medios de comunicación ni acceso de la prensa al encuentro.

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El mandatario argentino se ha reunido con la presidenta madrileña antes de su regreso a Argentina, después de una agenda en Madrid que ha incluido intervenciones públicas y contactos políticos.

Un espacio de apoyo para Presidencia

La Comunidad de Madrid ha elegido las instalaciones del Canal de Isabel II como emplazamiento para la reunión después de que el Gobierno regional anunciara que utilizará este espacio de manera ocasional como apoyo a la actividad institucional de la Presidencia.

Milei y Ayuso (PP Comunidad de Madrid)

El Ejecutivo autonómico sostiene que las obras de mantenimiento y mejora que se ejecutan en la Real Casa de Correos pueden afectar la organización de reuniones y visitas oficiales. También han aludido a la situación en el entorno de la Puerta del Sol, donde permanece instalada desde hace semanas una acampada por el derecho a la vivienda.

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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que la búsqueda de alternativas comenzó a principios de año por las intervenciones en el edificio. La Comunidad mantiene que la sede oficial de la Presidencia seguirá en la Puerta del Sol.

Ayuso y Milei (PP Comunidad de Madrid)

La reunión con Milei ha sido uno de los primeros actos de alto nivel que han acogido estas dependencias. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid también se celebró allí durante la mañana.

La agenda de Milei antes del encuentro

Antes de reunirse con Ayuso, Milei ha participado en un desayuno informativo en Madrid, donde ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El jefe de Estado argentino también ha intervenido en la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos.

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Ayuso y Milei (PP Comunidad de Madrid)

La agenda ha incluido una reunión en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la entidad, Jorge Martín Frías. El presidente argentino no tenía previsto reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque han hablado por videollamada.

La cita con la presidenta madrileña ha sido la segunda entre ambos en Madrid desde la entrega a Milei de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en junio de 2024. La Comunidad de Madrid ha informado de que difundirá posteriormente el contenido tratado durante el encuentro.