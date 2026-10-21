España

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada, sin atención a los medios, en las nuevas dependencias habilitadas por la Comunidad de Madrid

Así ha sido el encuentro entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei
Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles al presidente de Argentina, Javier Milei, en las dependencias de la Sala Canal de Isabel II. El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada y fuera de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol.

Las imágenes difundidas del inicio de la cita muestran la llegada de Milei al recinto, situado en el distrito de Chamberí, y el saludo con Ayuso antes de que ambos accedieran a la reunión institucional. No ha habido declaraciones ante los medios de comunicación ni acceso de la prensa al encuentro.

PUBLICIDAD

El mandatario argentino se ha reunido con la presidenta madrileña antes de su regreso a Argentina, después de una agenda en Madrid que ha incluido intervenciones públicas y contactos políticos.

Un espacio de apoyo para Presidencia

La Comunidad de Madrid ha elegido las instalaciones del Canal de Isabel II como emplazamiento para la reunión después de que el Gobierno regional anunciara que utilizará este espacio de manera ocasional como apoyo a la actividad institucional de la Presidencia.

Milei y Ayuso
Milei y Ayuso (PP Comunidad de Madrid)

El Ejecutivo autonómico sostiene que las obras de mantenimiento y mejora que se ejecutan en la Real Casa de Correos pueden afectar la organización de reuniones y visitas oficiales. También han aludido a la situación en el entorno de la Puerta del Sol, donde permanece instalada desde hace semanas una acampada por el derecho a la vivienda.

PUBLICIDAD

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que la búsqueda de alternativas comenzó a principios de año por las intervenciones en el edificio. La Comunidad mantiene que la sede oficial de la Presidencia seguirá en la Puerta del Sol.

Ayuso y Milei
Ayuso y Milei (PP Comunidad de Madrid)

La reunión con Milei ha sido uno de los primeros actos de alto nivel que han acogido estas dependencias. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid también se celebró allí durante la mañana.

La agenda de Milei antes del encuentro

Antes de reunirse con Ayuso, Milei ha participado en un desayuno informativo en Madrid, donde ha lanzado críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El jefe de Estado argentino también ha intervenido en la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos.

Ayuso y Milei (PP Comunidad de Madrid)
Ayuso y Milei (PP Comunidad de Madrid)

La agenda ha incluido una reunión en la Fundación Disenso con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la entidad, Jorge Martín Frías. El presidente argentino no tenía previsto reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque han hablado por videollamada.

La cita con la presidenta madrileña ha sido la segunda entre ambos en Madrid desde la entrega a Milei de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, en junio de 2024. La Comunidad de Madrid ha informado de que difundirá posteriormente el contenido tratado durante el encuentro.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoJavier MileiComunidad de MadridMadridPPÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II

Todo lo que se sabe de la detención de Mario, el profesor de matemáticas arrestado en Madrid por agredir sexualmente al menos a 9 de sus alumnos mientras hacían el Camino de Santiago

El docente de 37 años ha ingresado en prisión provisional sin fianza tras ser investigado por agresiones sexuales a menores, pornografía infantil y grooming

Todo lo que se sabe de la detención de Mario, el profesor de matemáticas arrestado en Madrid por agredir sexualmente al menos a 9 de sus alumnos mientras hacían el Camino de Santiago

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 22 de octubre: Alonso y Casilda se enzarzan en una discusión y Manuel se enfrenta a Leocadia

La ficción de RTVE mantiene en vilo a Ángela, quien sigue desconcertada con la nueva actitud de su marido hacia su madre

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 22 de octubre: Alonso y Casilda se enzarzan en una discusión y Manuel se enfrenta a Leocadia

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

El modelo de Suecia es el sexto mejor del mundo y utiliza mecanismos automáticos para adaptar las prestaciones a la esperanza de vida y a la situación financiera del sistema

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Alerta por nueva estafa de WhatsApp en España: “Podrías votar por Elisk“

Una nueva campaña de phishing se encuentra circulando entre los móviles españoles; su objetivo, hackear teléfonos y robar datos

Alerta por nueva estafa de WhatsApp en España: “Podrías votar por Elisk“
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

Milei quiso reunirse con el rey Felipe VI, pero Zarzuela le recordó que debía incluir una cita con Pedro Sánchez

Ayuso y Milei se han reunido este miércoles, pero la presidenta evita que sea en la sede de Sol: ha sido en el Canal de Isabel II

“Fanático”: Pedro Sánchez responde a Milei con una canción de Lali Espósito después de que el presidente argentino le llamase “impresentable dictador”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Real Madrid - Leipzig, en directo: previa y última hora de la tercera jornada de Champions League

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu

Lío con Lamine Yamal en Francia: “El prodigio no estuvo a la altura” en plena recta final por el Balón de Oro y a pesar de haber marcado gol

La reflexión del exjugador Cesc Fábregas sobre las inversiones: “El dinero invertido en coches o jets desaparece, trato de gastar en cosas que me aporten valor”