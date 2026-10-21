Todo lo que se sabe de la detención de Mario, el profesor de matemáticas arrestado en Madrid por agredir sexualmente al menos a 9 de sus alumnos mientras hacían el Camino de Santiago

Mario, profesor de matemáticas, detenido por delitos de agresión sexual en al menos 9 menores (Montaje Infobae)

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La Policía Nacional anunció ayer la detención de un exprofesor del colegio de las Mercenarias de Don Juan de Alarcón, ubicado en el distrito Centro de Madrid, como presunto responsable de múltiples delitos sexuales cometidos contra sus alumnos, de entre 12 y 15 años. La investigación, asumida por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), ha permitido localizar hasta el momento a nueve víctimas e imputar al arrestado tres delitos continuados de agresión sexual completa, tres de agresión sexual a víctimas distintas, prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming.

Aunque el arresto ha tenido lugar esta semana, el caso se destapó en julio de 2026, cuando varios estudiantes expusieron a sus actuales profesores los abusos sufridos durante una excursión por el Camino de Santiago. Tras escuchar los relatos de los alumnos sobre las conductas del antiguo docente, la dirección del colegio contactó de inmediato con las autoridades de la Jefatura Superior de Policía de Madrid para denunciar los hechos y colaborar con la investigación. Según se ha podido saber hasta el momento, las agresiones sexuales se cometieron tanto en las dependencias del propio colegio como en espacios externos.

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La investigación policial ha permitido localizar e identificar por el momento a nueve menores de edad, de entre 12 y 16 años, a quienes los agentes ya han tomado declaración. (Policía Nacional)

Cogió una baja voluntaria tras ser detenido por otro delito de agresión

El detenido, Mario, es un varón de 37 años y graduado en Química por la Universidad Complutense de Madrid que ejerció como profesor en el colegio concertado religioso, ubicado en la calle Valverde junto a la Gran Vía de Madrid, desde 2019 hasta 2024. El docente se fue del colegio por voluntad propia. Según ha confirmado EFE, esta decisión se tomó después de ser detenido en su domicilio por la policía por una agresión sexual cometida en el año 2024 a otro alumno.

En aquel momento se dictaron medidas cautelares y una orden de alejamiento y fue puesto en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio y decidió coger la baja voluntaria en el centro. A pesar de contar con antecedentes policiales por esa detención previa, no constaba en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, dado que este registro exige sentencias condenatorias firmes y no investigaciones judiciales en curso o medidas cautelares.

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Dado este vacío legal, el detenido pudo presentar un certificado negativo de antecedentes penales firmes y ser contratado en septiembre de 2024 por otro colegio concertado en el barrio de El Cañaveral (Madrid), donde ejercía activamente como profesor de Matemáticas hasta su arresto. Además, paralelamente, compaginaba la docencia escolar con clases particulares e impartía formación como entrenador de porteros en la cantera del Atlético de Madrid, donde permaneció durante más de una década.

Centro Concertado MM Mercedarias de D. Juan de Alarcón (Captura Google Maps)

Tenía un cuaderno donde anotaba los rasgos de personalidad de los menores

Las pesquisas policiales han revelado esta mañana que el investigado utilizaba los chats de videojuegos en la PlayStation para entablar contacto con los alumnos fuera del horario escolar, mantener conversaciones de contenido sexual y ganarse su confianza. Asimismo, disponía de un cuaderno con anotaciones psicológicas sobre la personalidad de los menores, el cual utilizaba para aislar e influir en las víctimas con el objetivo de evitar que denunciaran la situación.

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Los agentes del Grupo 22 de la UFAM han identificado y tomado declaración a al menos nueve víctimas, todas ellas menores de edad con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. La investigación continúa abierta y las autoridades gestionan la localización de otros posibles afectados, por lo que no se descarta que el número de víctimas sea mayor. Concretamente, al detenido se le imputan formalmente los siguientes delitos:

3 delitos continuados de agresión sexual completa a menores de 16 años.

3 delitos de agresión sexual a menores de 16 años (sobre víctimas distintas).

Prostitución infantil.

Pornografía infantil.

Ciberacoso pederasta (child grooming).

En un operativo reciente, las autoridades policiales han requisado varios aparatos electrónicos, incluyendo ordenadores y teléfonos, a un docente. (Policía Nacional)

¿Qué pasará ahora?

El sospechoso fue detenido por la Policía Nacional el 13 de octubre de 2026. Tras ser puesto a disposición judicial, la magistrada de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Madrid decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, ingresando en el centro penitenciario de Soto del Real.

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Durante la entrada y registro en su vivienda, la Policía intervino numerosos dispositivos digitales, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles, una videoconsola y discos de almacenamiento. La jueza ha abierto una pieza separada y secreta para ordenar el volcado forense y análisis integral del material informático incautado, e informará próximamente a las familias de las acciones legales a las que tienen derecho para personarse en la causa.

El colegio Mercedarias de Don Juan de Alarcón ha emitido un comunicado expresando su total repulsión ante cualquier forma de violencia sobre menores, ratificando su colaboración absoluta con la UFAM y anunciando la habilitación de canales directos de atención y orientación psicopedagógica para los alumnos y sus familias. Por su parte, los padres y madres de los estudiantes se han concentrado esta mañana a las puertas del colegio para exigir transparencia y mayores mecanismos de protección en el ámbito escolar para sus hijos.

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