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Receta de rissóis de carne, las empanadillas fritas típicas de Portugal

Son un clásico del tapeo en los bares y tascas portuguesas y pueden recrearse fácilmente en casa siguiendo este sencillo paso a paso

Rissóis de carne, una receta de tapeo portugués (Pexels))
Rissóis de carne, una receta de tapeo portugués (Pexels))
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No es una empanadilla, tampoco una croqueta. Si has estado en Portugal y te has sentado en alguno de sus bares o tascas, seguro que los has visto. Son rissóis, una receta de tapeo portugués que combina ambas elaboraciones para formar uno de los bocados más ricos de la gastronomía vecina.

Esta especie de empanadilla combina una masa escaldada fina con un relleno jugoso; una vez formadas, se empanan con una capa de huevo y otra de pan rallado y se fríen hasta quedar doradas. Tienen forma de media luna y generalmente se rellenan con gambas o bacalao, aunque también existen versiones como esta en la que se apuesta por la carne picada.

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Receta de rissóis de carne

Los rissóis de carne son empanadillas portuguesas con forma de media luna. Se preparan con una masa cocida de harina y agua, se rellenan con carne picada, se rebozan con huevo y pan rallado y se fríen hasta quedar dorados.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas.
    • Preparación activa: 55 minutos.
    • Reposo y enfriado: 30 minutos.
    • Cocción: 35 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo
  • 800 ml de agua
  • 1 cucharada de margarina o mantequilla
  • 1 cucharadita de sal
  • 400 g de carne picada de ternera
  • 1 cebolla mediana
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 2 huevos
  • 200 g de pan rallado
  • Aceite abundante para freír

Cómo hacer rissóis de carne, paso a paso

  1. Para preparar la masa, vierte el agua en un cazo amplio. Añade la margarina y la sal.
  2. Lleva el agua a ebullición. Cuando hierva, incorpora la harina de una sola vez.
  3. Remueve con una cuchara de madera hasta que la masa forme una bola y se despegue de las paredes.
  4. Retira la masa del fuego y pásala a una superficie limpia. Amasa cuando todavía esté templada, pero sin quemarte, hasta que quede lisa.
  5. Cubre la masa y deja que se enfríe durante 20 minutos.
  6. Para preparar el relleno, pica muy fina la cebolla y los ajos.
  7. Calienta el aceite de oliva en una sartén. Sofríe la cebolla durante 5 minutos, hasta que quede tierna.
  8. Añade los ajos y cocina durante 1 minuto más.
  9. Incorpora la carne picada. Salpimienta y añade la nuez moscada.
  10. Cocina a fuego medio durante 15 minutos. Remueve para que la carne quede suelta.
  11. Apaga el fuego y añade el perejil picado. El relleno debe quedar jugoso, pero sin exceso de líquido.
  12. Deja enfriar el relleno antes de montar los rissois.
  13. Estira la masa con un rodillo hasta dejarla fina, de unos 2 mm de grosor.
  14. Coloca pequeñas porciones de relleno sobre la masa, dejando espacio entre ellas.
  15. Dobla la masa sobre el relleno para formar medias lunas.
  16. Corta cada pieza con un vaso o un cortapastas. Presiona los bordes para sellarlos bien.
  17. Bate los huevos en un plato. Coloca el pan rallado en otro.
  18. Pasa cada rissoi por huevo batido y después por pan rallado.
  19. Calienta abundante aceite a unos 175 ºC. Fríe pocas unidades cada vez para que el aceite no pierda temperatura.
  20. Fríe los rissois durante 2 o 3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados.
  21. Escúrrelos sobre papel de cocina. Sirve calientes o templados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 40 rissois de carne pequeños.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores estimados por 1 rissoi:

  • Calorías: 185 kcal.
  • Proteínas: 7 g.
  • Hidratos de carbono: 19 g.
  • Grasas: 9 g.
  • Fibra: 1 g.
  • Sal: 0,4 g, aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los rissois cocinados en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de 3 días.

Para recuperar su textura crujiente, caliéntalos en el horno a 180 ºC durante 8 minutos. También puedes utilizar una freidora de aire.

Los rissois sin freír se pueden congelar durante 2 meses. Colócalos separados en una bandeja y, cuando estén congelados, pásalos a una bolsa o recipiente apto para congelación.

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Puedes freírlos directamente congelados, con el aceite a temperatura media, para evitar que se quemen por fuera antes de calentarse por dentro.

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