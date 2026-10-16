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Ana de Roque se jubila tras más de 30 años en TVE: la emocionante despedida de una de las caras más queridas de ‘El tiempo’

La periodista no ha podido contener las lágrimas al recibir el aplauso del público durante el Telediario especial por el 70 aniversario de la cadena pública

Ana de Roque se despide del telediario de RTVE. (TVE)
Ana de Roque se despide del telediario de RTVE. (TVE)
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La televisión está llena de rostros que, con el paso de los años, terminan formando parte de la vida cotidiana de los espectadores. Es el caso de Ana de Roque, una de las periodistas que más tiempo lleva vinculada a la información meteorológica de Televisión Española, que se prepara para poner punto final a una larga trayectoria profesional en la cadena pública.

Después de más de tres décadas acercando la previsión del tiempo a los hogares españoles, la comunicadora afronta su jubilación dejando tras de sí una carrera marcada por la constancia y la cercanía.

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La noticia se ha conocido este jueves, 16 de octubre, durante una edición especial del Telediario organizada con motivo del 70 aniversario de TVE. La celebración ha trasladado el informativo hasta Robledillo de la Jara, en Madrid, donde el público ha podido presenciar una jornada cargada de recuerdos y emociones. Al concluir la previsión meteorológica, Alejandra Herranz ha tomado la palabra para dedicar unas bonitas palabras a su compañera y anunciar que se encuentra ante sus últimos informativos.

La emotiva despedida de Ana de Roque en el Telediario

“Como este es un Telediario de emociones, voy a pedir ahora que estamos aquí, en Robledillo de la Jara con público, un aplauso para Ana porque después de más de treinta años se ha ganado una merecida jubilación. Es uno de sus últimos telediarios, así que gracias, Ana, por todo”, ha expresado la presentadora antes de acercarse a la meteoróloga para fundirse con ella en un abrazo.

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La reacción de Ana de Roque no ha tardado en llegar. Visiblemente emocionada, la periodista ha recibido entre lágrimas la ovación de los asistentes, en un momento que ha servido para reconocer públicamente una trayectoria que ha acompañado a varias generaciones. Su despedida ha tenido, además, un significado especial por coincidir con una celebración dedicada a repasar la historia de la televisión pública, de la que ella misma ha sido una de sus protagonistas durante buena parte de las últimas décadas.

La jornada también ha permitido recuperar una manera de presentar la información meteorológica que hoy parece casi de otra época. Como guiño a los primeros años de TVE, Ana de Roque ha ofrecido la previsión utilizando mapas de papel y recursos gráficos más sencillos que los que se emplean actualmente. Una imagen cargada de nostalgia que ha conectado con aquellos espectadores que recuerdan cómo era el espacio de El tiempo antes de la llegada de las herramientas digitales.

Ana de Roque en el telediario. (RTVE)
Ana de Roque en el telediario. (RTVE)

Las redes sociales se llenan de mensajes de cariño

La despedida tampoco ha pasado inadvertida para quienes seguían el informativo desde sus casas. Las redes sociales se han llenado de comentarios de reconocimiento hacia la periodista, con mensajes que destacan su profesionalidad y el papel que ha desempeñado en la televisión durante tantos años.

“Una profesional como la copa de un pino para quienes nos encanta la meteo, se va una de las grandes meteorólogas del país” o “¡Qué grande! ¡Inolvidable mujer de El Tiempo!” son algunos de los comentarios que han compartido los espectadores en X. Otros han aprovechado la ocasión para recordar los años en

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