La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios a descolonizar y con derecho a la independencia

Una bandera durante una manifestación en apoyo al Sahara Occidental. (Jesús Hellín - Europa Press)

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Las Naciones Unidas ha reafirmado el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y la independencia. El texto, votado en el 81º período de sesiones en la Cuarta Comisión, aborda la cuestión del territorio dentro del programa de Pueblos Coloniales. De esta forma, la iniciativa sitúa de nuevo al Sáhara Occidental en el marco de los territorios pendientes de descolonización. Así, vuelvo a mostrar su apoyo a la resolución 1514, aprobada el 14 de diciembre de 1960. Estados Unidos e Israel fueron los únicos dos países que votaron en contra de la resolución, aprobada con 152 votos a favor y siete abstenciones. Brunéi Darussalam, Camerún, Francia, Honduras, Liberia, Maldivas y Reino Unido optaron por abstenerse.

El proyecto no introduce cambios en el proceso político ni concreta una vía para resolver el conflicto. Mantiene que cualquier acuerdo debe respetar los principios de Naciones Unidas y reafirma que el pueblo saharaui tiene derecho a determinar su futuro. Esa posición contrasta con la resolución 2797, aprobada hace un año, que asumía la autonomía marroquí como “base de las negociaciones”.

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Naciones Unidas registra la aprobación de la resolución sobre la descolonización del Sáhara Occidental con 152 votos a favor (ONU)

El primer punto reafirma de forma expresa el “derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y la independencia”. La referencia a la independencia recupera uno de los principios centrales de la declaración de descolonización de Naciones Unidas. No obstante, el texto no precisa cómo se ejercería ese derecho: no fija un calendario, no menciona una consulta ni propone un estatus para el territorio. La cuestión seguirá bajo examen de los órganos de Naciones Unidas encargados de la descolonización y deberá volver a la Asamblea General en su próximo período de sesiones.

El grupo representativo saharaui participó en la reciente reunión en Madrid, organizado por EEUU, junto a Marruecos, Mauritania y Argelia

La ONU mantiene la mediación del proceso

La Asamblea General ha respalsado los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y de su enviado personal para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para facilitar el proceso político. La resolución señala que el objetivo es alcanzar una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable”. El documento no detalla reuniones, propuestas ni avances recientes en esa mediación. Tampoco identifica plazos para una eventual negociación ni define los contenidos de la salida política que promueve. Su formulación se limita a avalar la continuidad de los contactos bajo los auspicios de Naciones Unidas. El texto encarga al Comité Especial de Descolonización que continúe con el análisis de la situación y presente un informe ante la Asamblea General durante su próximo período de sesiones. Así, la cuestión del Sáhara Occidental conservará su seguimiento institucional al menos hasta la siguiente reunión anual.

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Tras la votación, el representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Sidi M’hamed Omar, sostuvo que la decisión confirma que el Sáhara Occidental sigue considerado un territorio pendiente de descolonización. A su juicio, la referencia expresa a la libre determinación y a la independencia muestra que los cambios políticos relacionados con la propuesta marroquí de autonomía no han alterado su estatus dentro del sistema de la ONU. También afirmó que la resolución responde a los intentos de abordar el conflicto fuera de ese marco jurídico.