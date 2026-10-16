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Parecen las pirámides de Egipto pero están en Francia: surgieron en 1986 a partir de basura de restos de carbón minero y la acción del Sol

Estas ‘pirámides mineras’ forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2012 y, gracias a sus características, albergan centenares de especies de animales y vegetales muy raros en la zona

Las pirámides artificiales de residuos se han formado de material estéril de las minas. (Wikimedia/Jérémy Jännick)
Las pirámides artificiales de residuos se han formado de material estéril de las minas. (Wikimedia/Jérémy Jännick)
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Dos grandes montículos se elevan en el campo francés. Recuerdan a las pirámides históricas de Egipto, pero con dos diferencias. El color es negro, no caliza, por su unión con la minería y su construcción no tenía el objetivo de honrar a reyes, sino uno muy diferente. Hace 40 años que las colinas están presentes, incluso fueron escenario de proezas circenses hace no tanto tiempo.

En Loos-en-Gohelle, una localidad del departamento de Paso de Calais, dos escombreras mineras abandonadas en 1986 se transformaron con el paso de las décadas en un ecosistema con rasgos propios del Mediterráneo. Se trata de los terrils gemelos del complejo 11/19, dos montículos artificiales que superan los 150 metros de altura sobre el terreno circundante y que figuran entre las elevaciones de origen minero más altas de Europa.

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La equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros a 80 metros de altura con las pirámides artificiales de telón de fondo. Reuters/Benoit Tessier
La equilibrista Tatiana-Mosio Bongonga cruzó 400 metros a 80 metros de altura con las pirámides artificiales de telón de fondo. Reuters/Benoit Tessier

Los conos, formados por millones de toneladas de esquisto y otros materiales de descarte acumulados durante décadas de explotación carbonífera, alcanzan los 186 metros sobre el nivel del mar. Cuando la actividad minera cesó, aquel paisaje quedó como vestigio de una industria que había modelado por completo la región. Cuatro décadas más tarde, sus laderas alojan comunidades de fauna y flora que no se esperaban en una zona de clima oceánico.

El esquisto negro genera un microclima propio

Las montañas están formadas de esquisto negro, una roca metamórfica. (Public Domain Pictures/ Marina Shemesh)
Las montañas están formadas de esquisto negro, una roca metamórfica. (Public Domain Pictures/ Marina Shemesh)

La transformación se explica por las propiedades físicas del material acumulado. El esquisto negro absorbe con intensidad la radiación solar y las pendientes orientadas al sur actúan como superficies de acumulación de calor, lo cual genera condiciones térmicas distintas de las que predominan en los campos vecinos. La combinación de suelo pedregoso, drenaje rápido del agua y exposición solar constante produjo ambientes cálidos y secos capaces de sostener especies de climas mediterráneos.

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Según la documentación municipal de Loos-en-Gohelle, los terrils del 11/19 albergan en la actualidad 159 especies animales y 190 especies vegetales. Entre la fauna registrada hay 88 especies de aves, de las cuales 41 anidan en el sitio, además de reptiles, anfibios, mamíferos, libélulas y mariposas. La flora incluye orquídeas silvestres y varias especies catalogadas como excepcionales o muy raras en la región.

En este cementerio de residuos han florecido especies de plantas y viven animales propios del mediterráneo, creando un entorno exclusivo. (PxHere)
En este cementerio de residuos han florecido especies de plantas y viven animales propios del mediterráneo, creando un entorno exclusivo. (PxHere)

El fenómeno no se limita a este emplazamiento. En otros depósitos mineros de la cuenca, como el de Dourges, especialistas en biodiversidad documentaron que los terrils funcionan como puntos de descanso para aves migratorias que atraviesan Europa, rodeadas de zonas urbanas, carreteras y campos de cultivo.

La Unesco declaró patrimonio mundial el paisaje minero en 2012

En 2012, la Unesco incorporó el Bassin minier du Nord-Pas de Calais (Cuenca minera del Norte-Paso de Calais) a la Lista del Patrimonio Mundial bajo la categoría de paisaje cultural evolutivo vivo, según consta en la documentación oficial del Centro del Patrimonio Mundial. La declaración reconoce 353 elementos distribuidos en más de 4.000 hectáreas a lo largo de 120 kilómetros, entre ellos 51 terrils, 21 castilletes de extracción y 124 colonias obreras construidas por las compañías carboneras.

Este lugar lleva extrayendo sal durante 700 años y a día de hoy combina esta actividad con una increíble oferta turística

El organismo fundamentó la inscripción en los criterios ii y iv, que valoran el intercambio de métodos de explotación de yacimientos subterráneos y de urbanismo obrero, así como el testimonio del desarrollo industrial a gran escala durante los siglos XIX y XX. Desde diciembre de 2016, los terrils incluidos en el perímetro del bien patrimonial cuentan además con protección específica bajo el código ambiental francés, lo cual obliga a las administraciones locales a incorporar el plan de gestión del sitio en sus documentos de planificación urbana.

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