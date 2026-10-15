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La justicia frena las peticiones económicas de la expareja de Marius Borg y mantiene su indemnización en 10.296 euros

La corte rechaza triplicar la indemnización alegando sobrecarga procesal y remite a la denunciante a la vía civil ordinaria

Marius sigue teniendo que dar la misma indemnización. (REUTERS/Dylan Martinez)
Marius sigue teniendo que dar la misma indemnización. (REUTERS/Dylan Martinez)
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El Tribunal de Apelación de Borgarting, en Oslo, ha desestimado formalmente la solicitud presentada por la expareja de Marius Borg Høiby para revisar al alza la indemnización económica fijada tras su condena. Con este dictamen judicial, avanzado por la cadena pública NRK, la corte noruega detiene las aspiraciones de la víctima de recibir una mayor compensación civil dentro del marco del juicio penal en segunda instancia, dejando la cuantía fijada en 110.000 coronas noruegas (aproximadamente 10.296 euros).

La denuncia inicial destapó un proceso que culminó el pasado 15 de junio de 2026, cuando el Tribunal de Distrito de Oslo declaró a Høiby culpable de múltiples delitos de agresiones físicas y psicológicas, daños agravados a la propiedad, conductas imprudentes, abusos sexuales e infracciones continuadas de las órdenes de alejamiento vigentes.

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La resolución supone un respiro de carácter procesal para el equipo legal de Borg Høiby, que logra desvincular estas reclamaciones económicas de la causa principal en una etapa crítica del litigio. Al descartar la vía económica en este trámite penal, los magistrados evitan dilatar los tiempos de un caso de enorme repercusión institucional y mediática en Noruega, permitiendo que la atención judicial se centre de forma exclusiva en la revisión de las condenas de cárcel.

Los choques en las defensas de Marius Borg

El rechazo de la sala de apelación no entra en valoraciones morales sobre el daño sufrido, sino que se sustenta en razones estrictamente técnicas y de agenda judicial. El cuerpo de magistrados argumentó que atender a fondo la solicitud civil obligaría a practicar un aluvión de nuevas pruebas periciales e interrogatorios complementarios, una sobrecarga que desestabilizaría el estricto calendario de vistas fijado para la causa criminal. No obstante, el tribunal aclaró que la víctima no pierde sus derechos reparatorios: podrá canalizar de manera independiente su petición económica a través de la vía civil ordinaria.

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Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La abogada de la denunciante, Mette Yvonne Larsen, había impugnado la indemnización original de 10.296 euros en septiembre de 2026 al considerarla claramente insuficiente, exigiendo elevarla hasta las 250.000 coronas (unos 23.400 euros). Su argumento central sostenía que las agresiones sufridas encajaban de manera evidente en el delito de maltrato continuado en el ámbito de las relaciones íntimas, tipificado en el artículo 282 del Código Penal noruego, a pesar de no figurar explícitamente bajo ese epígrafe en la sentencia previa.

Por su parte, los nuevos letrados de Marius Borg, Daniel Storrvik y Alexander Greaker, celebraron la decisión como una victoria táctica fundamental. En declaraciones a las cadenas TV 2 y al diario VG, ambos coincidieron en que vincular litigios dinerarios de esa envergadura al proceso penal carecía de fundamento normativo y solo buscaba enturbiar la revisión de los delitos de fondo.

Rumbo a la cita penal de febrero de 2027

Despejada la vertiente indemnizatoria dentro del procedimiento penal, el Tribunal de Borgarting encamina ya todos sus recursos a las sesiones de apelación que arrancarán de manera formal el 9 de febrero de 2027. Esta vista definitiva concentrará dos ofensivas judiciales opuestas que volverán a colocar a la familia de Mette-Marit en el epicentro de la tormenta pública.

Marius Borg y su cita legal en febrero de 2027. (REUTERS)
Marius Borg y su cita legal en febrero de 2027. (REUTERS)

Por un lado, la defensa de Marius Borg Høiby tratará de revocar los cargos más lesivos dictados en primera instancia, focalizando su apelación en los delitos relativos a agresiones sexuales y abusos en relaciones íntimas que involucran también a otras denunciantes, entre ellas su expareja Nora Haukland. Por el otro, la Fiscalía noruega acudirá a los tribunales con una postura diametralmente opuesta: el Ministerio Público ha recurrido el fallo al juzgar que la condena inicial de cuatro años de prisión resulta demasiado benevolente para la gravedad y reiteración de los actos violentos cometidos.

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