España

Los trabajadores de la banca exigen mejoras laborales a las grandes entidades: reparto de beneficios, fines de semana más largos y frenar a la inteligencia artificial

CCOO ha convocado este jueves la primera de varias concentraciones frente a las principales sucursales para reclamar que empiecen las negociaciones

Manifestación del sector financiero frente a una sucursal del Banco Santander en Madrid
Manifestación del sector financiero frente a una sucursal del Banco Santander en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
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Los empleados del sector financiero se han concentrado este jueves ante las sedes de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Abanca y Unicaja en seis ciudades españolas para exigir la apertura inmediata de negociaciones sobre sus condiciones laborales. La convocatoria, impulsada por CCOO, reclama garantías ante el avance de la inteligencia artificial en el sector, subidas salariales por encima del IPC y una reducción de la carga de trabajo que, según el sindicato, arrastra las plantillas desde hace años.

Las protestas se han desarrollado en Madrid, Valencia, Valladolid, A Coruña, Tenerife y Málaga, con recorridos de entre 45 minutos y dos horas frente a las oficinas centrales de las entidades. Una segunda jornada de movilizaciones está prevista para el 4 de noviembre en Barcelona, Sevilla, Murcia, Albacete, Zaragoza y Bilbao.

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El calendario de protestas no es casual. El convenio colectivo que regula las condiciones de los empleados de banca vence el 31 de diciembre de este año, y la negociación del siguiente arrancará en marzo de 2027. CCOO quiere llegar a esa cita con compromisos ya cerrados, no con la negociación recién empezada.

La banca gana más y emplea a menos personas

El argumento central de CCOO es un contraste: mientras los seis grandes bancos españoles acumularon más de 36.000 millones de euros de beneficio en 2025 y superaron los 20.000 millones solo en el primer semestre de este año, el empleo en el sector se ha reducido un 40% desde los máximos de 2008. En el mismo periodo, cerca del 63% de las oficinas bancarias han cerrado sus puertas.

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Esa combinación de menos personal y más beneficios se traduce, según una encuesta interna de CCOO entre 46.000 trabajadores, en una sobrecarga que afecta a casi toda la plantilla. El 96,9% de los empleados de oficinas y el 93,1% de los de servicios centrales señalan un aumento crítico de su volumen de trabajo en los últimos tres años. Más del 80% asegura que el clima laboral actual perjudica su salud física o mental.

Buena parte de esa presión está ligada a los objetivos comerciales. Según la misma encuesta, el 64,4% de los gestores comerciales admite sentirse presionado para vender productos hasta el punto de poner en riesgo las normas de protección al consumidor.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Qué pide el sindicato para los próximos años

Las reivindicaciones de CCOO se concentran en cuatro bloques. El primero es salarial: un incremento del 7% para 2027 y del 4% anual entre 2028 y 2030, con una cláusula que active revisiones adicionales si la inflación supera esas cifras. El sindicato pide además mejorar los salarios de entrada, reducir las desigualdades retributivas dentro de las entidades y que la retribución variable sea justa, transparente y negociada con la representación sindical.

El segundo bloque afecta a la jornada y la conciliación. CCOO propone reducir la jornada anual de las actuales 1.650-1.700 horas a 1.600 horas sin recorte salarial, ampliar el teletrabajo hasta tres días semanales y avanzar hacia fines de semana de tres días al menos una vez al mes.

El tercer eje es el empleo: el sindicato reclama relevo generacional con creación de puestos de trabajo, además de eliminar la presión comercial y reducir las cargas de trabajo que, según denuncia, soportan las plantillas.

El cuarto bloque es la inteligencia artificial. El sindicato quiere intervenir en cómo se integran los algoritmos en la actividad bancaria y en la gestión de personal, con el objetivo de que su implantación no se traduzca en nuevos recortes de empleo sin negociación previa. La petición se apoya en el precedente reciente: la reducción del 40% de la plantilla del sector ya se ejecutó sin que, según CCOO, existiera una negociación equivalente sobre sus consecuencias.

Un conflicto que se prolonga desde la primavera

Las concentraciones de hoy no son el primer episodio de este pulso laboral. El 27 de marzo, los empleados de CaixaBank protagonizaron una huelga, y el 3 de junio hubo concentraciones en varias ciudades españolas. CCOO no descarta convocar un paro parcial de dos horas en la primera quincena de diciembre si la patronal no abre antes los espacios de negociación que reclama: los Observatorios de Banca y Ahorro y la Comisión Paritaria de Rurales.

Por ahora, la Asociación Española de Banca no ha respondido públicamente a estas demandas. El sindicato enmarca además esta campaña en un calendario reivindicativo más amplio, que incluye la huelga general convocada para el 11 de noviembre en torno a salarios, la vivienda y las condiciones de vida de los trabajadores.

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