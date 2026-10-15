Una leyenda del tenis se rinde ante Carlos Alcaraz: “Se mueve como un ovni en la pista. Tiene todas las cualidades de Federer, Nadal y Djokovic o más”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tyrone Siu)

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Carlitos ha vuelto de la lesión dispuesto a mostrar su mejor versión. Conquistó el ATP 500 de Tokio después de cuarto meses alejado de las pistas por una lesión en la muñeca que arrastra desde el torneo Conde de Godó y con solo dos torneos previos en su raqueta: el US Open (su primera toma de contacto con la competición) y la Laver Cup. Tampoco necesitó más recuperar confianza y levantar el título japonés. Y lo cierto es que su tenis no pasa desapercibido ni para las leyendas del deporte de raqueta.

Andre Agassi ha puesto a Carlos Alcaraz a la altura de algunas de las mayores figuras de la historia del tenis. El extenista estadounidense, que alcanzó el número uno del mundo y conquistó 60 títulos ATP durante su carrera, ha destacado las condiciones del murciano y su capacidad para combinar recursos que recuerdan a Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Unas palabras con las que deja patente su admiración por el juego del español y por las posibilidades que ofrece sobre la pista.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Agassi es la movilidad de Alcaraz. El estadounidense ha recurrido a una comparación poco habitual para describir la facilidad con la que el tenista español se desplaza por la pista, incluso cuando se encuentra en situaciones comprometidas. Para el exnúmero uno, el murciano destaca por una manera de jugar que va más allá de la defensa y que le permite disponer de múltiples alternativas durante los partidos. “Se mueve como un ovni en la pista, no juega a la defensiva ni siquiera cuando está en la esquina... tiene todas las cualidades del Big Three, de Federer, Nadal, Djokovic, o incluso más”, aseguró Agassi en el documental de Novak Djokovic en Amazon Prime.

El extenista Andre Agassi (REUTERS/Dylan Martinez)

La comparación con el Big Three no es casual. Federer, Nadal y Djokovic han sido tres de los grandes protagonistas del tenis de las últimas décadas, cada uno con un estilo propio y unas características que marcaron diferencias en el circuito. Agassi considera que Alcaraz reúne cualidades asociadas a los tres, hasta el punto de sugerir que el español puede igualar o incluso superar esa combinación de recursos.

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Marat Safin, un jugador similar a Carlos Alcaraz

Las reflexiones de Agassi no se limitan a las comparaciones con las grandes estrellas del tenis contemporáneo. El estadounidense también echó la vista atrás para señalar a un jugador de su generación que, a su juicio, podía alcanzar un nivel similar al que muestra Alcaraz. Su elección fue Marat Safin, el extenista ruso que también dejó su huella en el circuito profesional. “Solo hay un jugador de mi generación que alcanzaba un nivel como el de Carlos, Marat Safin”, afirmó.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Agassi volvió a insistir en la diversidad de recursos que caracteriza a Alcaraz al referirse a las diferencias entre Federer, Nadal y Djokovic. Los tres desarrollaron formas distintas de competir y alcanzaron la cima del tenis a través de sus propias fortalezas. Sin embargo, el exnúmero uno considera que el murciano puede recurrir a características vinculadas a cada uno de ellos. “Djokovic, Federer y Nadal jugaron a este deporte de formas distintas... y, ahora, existen tenistas que juegan como Djokovic, Federer y Nadal cuando quieren, como es el caso de Carlitos”.

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