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Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y agresión

El tribunal de Oslo considera probadas dos agresiones sexuales y otros episodios de violencia, mientras absuelve al hijo de la princesa heredera de otros cargos por falta de pruebas

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Imagen de archivo de Marius Borg Høiby. (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT)
Imagen de archivo de Marius Borg Høiby. (EFE/EPA/VEGARD WIVESTAD GROTT NORWAY OUT)

Ya hay sentencia para Marius Borg, el hijo de Mette-Marit de Noruega. El Tribunal de Oslo ha condenado este lunes al joven a cuatro años de prisión tras considerarlo culpable de dos delitos de violación, además de agresión contra su expareja, Nora Haukland, y otros delitos que él mismo reconoció durante el proceso judicial.

La resolución se ha dado a conocer a las 08:30 horas en una vista celebrada en el Palacio de Justicia de Oslo. Borg no ha asistido presencialmente y ha seguido la lectura del fallo por videoconferencia desde el centro penitenciario en el que permanece ingresado desde antes del inicio del juicio, celebrado el pasado mes de febrero.

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Según explicó su defensa, su ausencia en la sala responde a motivos de salud, después de que fuera hospitalizado hace apenas unos días por causas que no han trascendido públicamente.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

La sentencia, que consta de 128 páginas, está muy por encima de las previsiones de sus abogados. Durante el juicio sostuvieron que los delitos admitidos por su cliente podrían traducirse en una pena cercana al año y medio de cárcel, muy lejos de los cuatro años finalmente impuestos por el tribunal.

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Los jueces han dado por acreditadas dos de las cuatro acusaciones de violación que pesaban sobre él, mientras que lo han absuelto de las otras dos al considerar que no existían pruebas suficientes para sostenerlas. Como consecuencia, deberá indemnizar a las víctimas de los dos delitos probados con 200.000 y 170.000 coronas noruegas, respectivamente.

Además, el tribunal lo ha declarado culpable de agredir a su expareja, Nora Haukland, así como de ejercer violencia contra otra mujer cuya identidad permanece protegida. En este último caso, se le ha impuesto una orden de alejamiento durante dos años y una indemnización de 110.000 coronas (10.000 euros), mientras que Haukland recibirá 100.000 coronas (9.200 euros).

Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)
Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)

Tras conocerse el fallo, los abogados de Nora Haukland difundieron un comunicado en el que aseguraron: “Haukland se siente aliviada de que el tribunal haya aceptado plenamente su explicación. El caso ha supuesto una enorme carga para todos los implicados, con pruebas muy extensas, y espera que el veredicto ponga fin definitivamente a este litigio”.

La condena también incorpora otros delitos que el propio Marius Borg admitió durante el procedimiento, entre ellos conducta temeraria, incumplimiento reiterado de órdenes de alejamiento, tráfico de drogas, conducción sin permiso y a velocidad excesiva, así como comportamiento sexualmente ofensivo. Todos estos hechos han contribuido a aumentar la pena de prisión impuesta.

Marius Borg. (Europa Press)
Marius Borg. (Europa Press)

Por último, el juez responsable del caso ha subrayado que la decisión ha sido unánime y ha explicado que algunas de las pruebas consideradas determinantes incluyen vídeos en los que las víctimas aparecían siendo penetradas mientras se encontraban dormidas o incapacitadas para prestar consentimiento debido al consumo de drogas. La sentencia todavía puede ser recurrida por la defensa.

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