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Avance de ‘Valle salvaje’ del viernes 16 de octubre: Victoria confiesa su secreto a Mercedes y la vida de Lucas corre peligro

La ficción de La 1 pone en jaque la nueva amistad de Victoria y Mercedes con su última revelación

Victoria confiesa a Mercedes el mayor de sus crímenes en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria confiesa a Mercedes el mayor de sus crímenes en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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Valle Salvaje afrontará este viernes 16 de octubre una entrega cargada de secretos, conflictos familiares y malas noticias. En el capítulo 506, Manuela volverá a enfrentarse a Alejo y Luisa, aunque terminará encontrando consuelo en Braulio de una forma inesperada. Además, Victoria revelará a Mercedes que fue ella quien asesinó a Pilara, mientras que la salud del pequeño Lucas empeorará hasta el punto de que su vida estará en peligro.

Durante los últimos episodios, las relaciones entre los habitantes de las dos casas se han complicado todavía más. Manuela ha quedado en una posición delicada después de que don Hernando pusiera a Alejo contra las cuerdas con sus acusaciones. El joven ha intentado aclarar lo sucedido para poder seguir adelante con sus planes de boda con Luisa, pero la situación no ha resultado tan sencilla como esperaba.

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Por su parte, Enriqueta ha sorprendido a José Luis con una propuesta matrimonial. La mujer le ha ofrecido perdonarle la deuda que mantiene con su familia si acepta casarse con ella, una condición que ha dejado al antiguo duque completamente desconcertado. Al mismo tiempo, Rosalía se ha acercado cada vez más a Rafael, mientras sus sentimientos hacia él se han vuelto más difíciles de ocultar.

Genaro besa a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Genaro besa a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

En la Casa Pequeña, Matilde ha descubierto información sobre Genaro que la ha llevado a desconfiar de él y a advertir a Bárbara. La joven, que también ha tenido motivos para sentirse engañada por el lacayo, ha terminado enfrentándose a él. Mientras tanto, la preocupación ha aumentado por el estado de salud de Lucas, cuya enfermedad ha inquietado especialmente a Rosalía y Leonor.

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Capítulo 506 del viernes 16 de octubre

En el episodio de este viernes, Manuela volverá a perder los nervios delante de Alejo y Luisa. Después de las acusaciones de don Hernando y de los últimos acontecimientos, la joven protagonizará un nuevo enfrentamiento con la pareja. Su reacción complicará todavía más una situación que ambos intentan resolver sin conseguir que ella entre en razón.

Alejo y Luisa se verán cada vez más desbordados por el comportamiento de Manuela. Pese a sus esfuerzos por aclarar lo ocurrido y dejar atrás los conflictos, no encontrarán la manera de poner fin a los enfrentamientos.

Valle Salvaje: Manuela ha organizado un desayuno para Braulio y para ella. (RTVE)
Valle Salvaje: Manuela ha organizado un desayuno para Braulio y para ella. (RTVE)

Sin embargo, Manuela buscará apoyo en Braulio, que durante los últimos días se ha convertido en uno de sus principales confidentes. La conversación entre ambos terminará dando un giro inesperado y los dos acabarán besándose. Este acercamiento abrirá nuevas incógnitas sobre los sentimientos de Manuela, especialmente después de todo lo que ha hecho para intentar casarse con Alejo.

Victoria confesará a Mercedes que asesinó a Pilara

La otra gran revelación del capítulo llegará de la mano de Victoria. Después de haber dejado atrás buena parte de sus enfrentamientos con Mercedes, ambas han conseguido recuperar cierta complicidad. Ahora, Victoria considerará que ha llegado el momento de sincerarse y contarle una verdad que lleva demasiado tiempo ocultando.

La mujer querrá que Mercedes pueda encontrar la paz, pero para ello tendrá que enfrentarse a una confesión especialmente dolorosa. Victoria le revelará que fue ella quien asesinó a Pilara, una noticia que pondrá a prueba la confianza que las dos habían comenzado a reconstruir.

Rafael ofrece a Rosalía que bauticen a los niños juntos en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael ofrece a Rosalía que bauticen a los niños juntos en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, la preocupación por Lucas crecerá en la Casa Grande. Después de que Rosalía y Leonor descubrieran que el pequeño estaba enfermo, el médico acudirá para examinarlo y determinar qué le sucede.

Sin embargo, sus conclusiones estarán lejos de tranquilizar a la familia. El médico no traerá buenas noticias y la vida de Lucas correrá peligro, lo que provocará una enorme inquietud entre quienes permanecen pendientes de su evolución.

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