Quiénes son los miembros de la Conferencia General de Pesas y Medidas, el organismo que controla el ‘tiempo universal coordinado’ del planeta

Una ilustración conceptual representa el paso del tiempo y la memoria a través de una figura humana rodeada de engranajes, cartas y un reloj de bolsillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un hito histórico para la ciencia de la medida y la infraestructura tecnológica del planeta, los estados miembros de la Convención del Metro han tomado una decisión trascendental para transformar el cómputo oficial del tiempo. Así lo han anunciado durante la última jornada de la 28ª Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), donde las delegaciones internacionales han aprobado eliminar el conocido ‘segundo intercalar’ (o leap second) en la escala del Tiempo Universal Coordinado (UTC) —el estándar de tiempo por el cual el mundo regula los relojes y el tiempo—.

El segundo intercalar es un segundo adicional que se añade de forma excepcional al tiempo oficial para mantener sincronizados dos sistemas de medición del tiempo atómico (relojes) con la rotación de la Tierra. Desde la década de 1972, los relojes incorporan de forma periódica los llamados segundos intercalares para mantener sincronizados estos dos sistemas. No obstante, los expertos señalan que añadir este segundo puede generar problemas en la infraestructura tecnológica mundial, con caídas de sitios web y fallos en redes; dado que la rotación terrestre es irregular y se ve influenciada por dinámicas complejas y cambios climáticos.

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En 2022 se acordó eliminar esta práctica a partir de 2035. Pero esta semana, durante la conferencia, que ha tenido lugar del 13 al 15 de octubre en Versalles, ha aprobado la propuesta de especialistas en cronometría para adelantar el fin de los segundos intercalares al 20 de mayo de 2027: el UTC pasará a ser una escala de tiempo continua sin ajustes de segundos bisiestos. La resolución aprobada por la CGPM amplía el margen de discrepancia permitido entre el tiempo astronómico y el tiempo atómico de 0,9 segundos a 3.600 segundos (una hora entera).

La resolución, adoptada con el único voto en contra de Rusia, buscaría evitar el caos tecnológico global y proteger las redes informáticas, la navegación por satélite y las transacciones financieras internacionales de las perturbaciones causadas por la inserción periódica de este segundo adicional. Además, según los miembros, al sustituir el ajuste de segundos por un esquema diferido de hora bisiesta, la discrepancia no requerirá nuevas intervenciones hasta dentro de más de un siglo, otorgando estabilidad a la tecnología mundial. Pero ¿quiénes son las personas que integran el CGPM?

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El mecanismo de un reloj mecánico integra diversos engranajes metálicos, tornillos y componentes de precisión con rubíes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la CGPM y quiénes son sus miembros?

La Conferencia General de Pesas y Medidas es el órgano supremo de decisión internacional en materia de metrología. Sus miembros son los Estados miembros de la Convención del Metro, un tratado diplomático internacional firmado originalmente en París el 20 de mayo de 1875 por 17 naciones pioneras. Entre los signatarios iniciales figuraban Alemania, Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú, Portugal, Rusia, Suecia y Noruega, Suiza, Turquía y Venezuela.

A lo largo del tiempo, la membresía se ha expandido a escala global para integrar a decenas de países y estados asociados que actúan conjuntamente a través de sus Institutos Nacionales de Metrología (INM) y organizaciones regionales. La CGPM se reúne de manera ordinaria cada cuatro años para debatir y aprobar el perfeccionamiento del Sistema Internacional de Unidades (SI), validar determinaciones científicas fundamentales y decidir sobre el presupuesto y desarrollo del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

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El BIPM, cuya sede se encuentra en el Pavillon de Breteuil en Sèvres (Francia), funciona como el centro mundial de coordinación metrológica. Su misión es promover la comparabilidad internacional de las mediciones para respaldar el comercio, la fabricación industrial, la salud, la protección ambiental y la investigación científica. El organismo opera bajo la supervisión directa del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) —formado por 18 expertos científicos de distintas naciones— y cuenta con Comités Consultivos especializados, como el Comité Consultivo del Tiempo y las Frecuencias (CCTF) o el de Unidades (CCU).

Mª Dolores del Campo Maldonado (CEM)

Entre ellos se encuentra Dolores del Campo, la única representante española del comité, que fue nombrada en 2018. Actualmente, se encarga de gestionar el Grupo de Trabajo Sectorial del CIPM sobre Cambio Climático y Medio Ambiente y es presidenta del Comité Consultivo del CIPM para Termometría. La lista completa de sus compañeros se presenta en la siguiente lista:

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Prof. Dr. V.G. Achanta (India), director del CSIR National Physical Laboratory. Dr. V. Coleman (Australia), metrólogo jefe del National Measurement Institute. Dr. D. del Campo Maldonado (España), director del Centro Español de Metrología (CEM). Prof. Dr. C. Denz (Alemania), presidenta del Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Dr. N. Dimarcq (Francia, científico senior del CNRS en ARTEMIS (CNRS, Université Côte d’Azur, Observatoire Côte d’Azur). Mr. H.A. Frøystein (Noruega, d, científico Jefe del National Physical Laboratory (NPL). Dr. H. Laiz (Argentina) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ms. G. Macdonald (Canadá), directora general de Metrología del National Research Council (NRC). Dr. S.-R. Park (Corea), investigador principal de la División de Metrología Química y Biológica del Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS). Dr. J. Qu (China), vicedirector del National Institute of Metrology (NIM). Dr. M.L. Rastello (Italia), anteriormente Directora Científica del Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). Prof. Dr. G. Rietveld (Países Bajos), científico jefe de Electricidad en VSL Dutch Metrology Institute y Profesor en la Universidad de Twente. Dr. G.P. Ripper (Brasil) del Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Junto a ellos se conforma una mesa directiva formada por cuatro expertos: el presidente sudafricano Dr. W. Louw, anteriormente director de Investigación, Desarrollo Internacional e Infraestructura en el NMISA, el secretario japonés Dr. T. Usuda, director general del National Metrology Institute of Japan (AIST), el vicepresidente estadounidense Dr. J.K. Olthoff, anteriormente metrólogo jefe del National Institute of Standards and Technology (NIST), y el segundo vicepresidente suizo Dr. P. Richard, director del Instituto Federal de Metrología (METAS). Además, hay un miembro ex officio de nacionalidad francesa y ocupado por el Dr. A. Koo, Director del Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).