Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

Calculadora de Idealista. (Idealista/Europa Press)

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Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a seis portales inmobiliarios por no incluir datos que son obligatorios en ofertas de alquiler publicadas en zonas tensionadas, donde la normativa exige que los futuros inquilinos puedan conocer los límites aplicables a la renta antes de contactar con el anunciante.

La asociación presentó las denuncias a Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Yaencontré y Milanuncios ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como ante los organismos de Consumo de Euskadi, Cataluña y Galicia. Según Facua, los anuncios analizados no incorporaban, en la mayoría de los casos, información necesaria para determinar si el precio ofrecido se ajusta a la regulación vigente, actualizada hace unos días con el nuevo decreto de vivienda.

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Entre los datos ausentes figuran el tipo de renta que corresponde a cada vivienda dentro de las áreas declaradas como mercados residenciales tensionados. Además, en parte de las publicaciones falta la indicación sobre si el propietario tiene la consideración legal de gran tenedor. La organización sostiene que solicitará actuaciones contra decenas de agencias inmobiliarias responsables de anuncios que, a su juicio, tampoco respetan estas obligaciones.

Barcelona, la ciudad con mejores datos

La revisión de Facua consistió en 102 ofertas de viviendas en alquiler localizadas en seis municipios incluidos en la declaración de zona de mercado residencial tensionado. El reparto fue de 30 anuncios en Barcelona, 20 en San Sebastián, 15 en A Coruña, 14 en Bilbao, 13 en Santiago de Compostela y 10 en Barakaldo.

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El resultado más favorable dentro de la muestra fue el de Barcelona, donde solo cuatro anuncios reunían los requisitos que la asociación considera obligatorios. En los otros 26, faltaba información obligatoria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado, de nuevo, los dos Reales Decretos-Ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Pleno del Congreso, con algunas modificaciones, y ha indicado que el mecanismo 'Tu Casa', con préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, estará dotado con 10.000 millones de euros. (Fuente: La Moncloa)

En Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Santiago de Compostela y Barakaldo, Facua afirma que ninguno de los anuncios seleccionados incluía todos los elementos exigidos por el nuevo marco legal. La asociación no plantea que la revisión represente la totalidad de la oferta existente en esas ciudades, aunque utiliza los resultados como base para sus denuncias administrativas.

Condiciones en alquileres temporales y de habitaciones

El cambio normativo está recogido en el artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el pasado 6 de octubre. La disposición establece que la publicidad, promoción y oferta de inmuebles destinados al arrendamiento debe proporcionar datos veraces y comprensibles, sin ocultar aspectos que puedan alterar la decisión de quien busca vivienda.

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Una de las novedades es que el concepto de vivienda habitual comprende también las fórmulas de alquiler temporal y el arrendamiento de habitaciones. Por eso, los anuncios de estas modalidades publicados en zonas tensionadas deben incorporar la misma información que se reclama para los contratos de vivienda completos.

Es decir, que una persona que busca una habitación o un alquiler por meses debe poder consultar, antes de iniciar la negociación, los límites de precio que correspondan al inmueble y las condiciones legales que afectan a la oferta. La obligación alcanza a los anuncios difundidos por particulares, agencias y plataformas digitales cuando se trate de alquileres sometidos a la regulación.

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El objetivo de estas exigencias es que el precio anunciado pueda contrastarse con el máximo permitido en cada área declarada tensionada. Sin esa referencia, el interesado tiene menos herramientas para comprobar si la cantidad solicitada se encuentra dentro de los márgenes previstos por la ley.

Índice de referencia, renta máxima y condición de gran tenedor

Entre los elementos que deben aparecer en las publicaciones, está el índice de referencia del alquiler aplicable en la zona. Un indicador que sirve de base para determinar la actualización anual de la renta en los contratos afectados por la regulación.

Los anuncios también deben reflejar el límite máximo de renta aplicable a la vivienda y explicar qué norma y qué criterios permiten fijarlo. De ese modo, el futuro inquilino puede conocer el precio reclamado por el arrendador y también el marco que permite evaluar si esa cantidad es conforme a la regulación.

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Además, la legislación contempla que se incluya el número, código o denominación identificativa de la unidad arrendada cuando corresponda. A esto se suma la necesidad de informar si el propietario es un gran tenedor, una condición que puede implicar obligaciones específicas dentro de las normas sobre vivienda.

Desde Facua consideran que estas referencias no constituyen un elemento accesorio de la publicidad. Para la asociación, se trata de datos que permiten calcular el coste real del alquiler, identificar las reglas aplicables y valorar si procede continuar con el proceso de contratación.

La ausencia de estos datos puede impedir que los usuarios detecten un posible exceso sobre los límites de renta antes de contactar con una inmobiliaria o un particular, según la organización.

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